© FPÖ © FPÖ Inseratenaffäre betrag bislang nur die ÖVP, nun weitet sie sich aber auch auf die rechtspopulistische FPÖ aus. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) angewiesen, ein Verfahren gegen die (ehemaligen) FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache, Herbert Kickl, Mario Kunasek, Norbert Hofer und Beate Hartinger-Klein sowie gegen oe24-Chef Wolfgang Fellner einzuleiten. Es geht um angebliche Drohungen Straches, Ex-Parteichef und Ex-Vizekanzler, während der Regierungszeit der FPÖ Inserate in der Mediengruppe Österreich zu stoppen. Über die öffentlich gewordenen Chats in der Sache hatten wir bereits berichtet. Bei Strache und Fellner stehen der Verdacht der Bestechung bzw. Bestechlichkeit im Raum, bei den anderen Personen geht's um mögliche Untreue. Straches Anwältin erklärte gegenüber dem "Standard", man könne zu den Vorwürfen nichts sagen, weil man bislang von den Emittlungsbehörden noch nicht darüber informiert worden sei, dass Strache in dieser Sache als Beschuldigter geführt werde. Die FPÖ ließ wissen, dass Werbeaufträge an Medien "ausschließlich aus sachlichen Gründen" vergeben worden seien und man dem Verfahren gelassen entgegen blicke. Wolfgang Fellner, Chef der Mediengruppe Österreich, wies den Vorwurf der Inseratenkorruption als "völlig absurd" zurück. Interessant ist der Fall auch deshalb, weil die WKStA aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich keine Ermittlungen einleiten wollte - von der Oberstaatsanwaltschaft dann aber dazu angiesen wurde.

© TV Markíza / Peter Žákovič © TV Markíza / Peter Žákovič Streamingplattform ORF On die bisherige TVthek zum 22. Mai endgültig ab, das hat der ORF nun bestätigt - ursprünglich war die Umstellung schon ab April geplant. Nun hat das Unternehmen außerdem angekündigt, mit Matthias Settele einen erfahrenen Medienmanager für die Plattformstrategie an Bord zu holen. Settele werde den ORF als Berater für die Weiterentwicklung unterstützen, heißt es. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen die technische, programmliche und budgetäre Weiterentwicklung im Rahmen der Streaming-Offensive. Settele begann seine Karriere im ORF und war etwa Bürochef von Gerhard Zeiler, danach arbeitete er zehn Jahre lang als Chef von TV Markíza, dem größten Privatsender der Slowakei.

