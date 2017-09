Imageprägend: Die Kunst des perfekten Theme Songs

© DWDL.de

Ein starker Themesong samt Intro-Optik kann ein wertvolles Wiedererkennungsmerkmal einer Serie sein. Die Creative Arts Emmys ehren auch dieses Handwerk. Am roten Teppich sprachen wir mit David Buckley, Komponist für das "Good Wife"-SpinOff "The Good Fight".



11.09.2017 - 16:33 Uhr von Thomas Lückerath , Los Angeles11.09.2017 - 16:33 Uhr

Das "The Good Wife"-SpinOff "The Good Fight" kommt im Herbst nach Deutschland. Der Pay-TV-Sender Fox, wo auch schon "The Good Wife" zuhause war, wird die Serie zeigen. Wer das Intro zur Serie also noch nicht kennt, der kann passend zum Interview hier einen Blick drauf werfen:

