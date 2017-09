Unser Urteil: Welche Serien hätten den Emmy verdient?

© DWDL.de

Finale! Mit der Verleihung der Primetime Emmys in der Nacht zu Montag findet die Emmy-Saison 2017 ihren Höhepunkt. Welche Serien sollten gewinnen? Welche Serien werden gewinnen? Unsere Emmy-Crew in Los Angeles gibt Prognosen ab - und chattet ab 19 Uhr bei Facebook live. Zuvor ist auch Ihr Urteil gefragt.



17.09.2017 - 13:30 Uhr von Thomas Lückerath , Los Angeles17.09.2017 - 13:30 Uhr

Heute Nacht um 2 Uhr deutscher Zeit beginnt in den USA die finale Emmy-Verleihung mit den wichtigsten Kategorien, darunter u.a. die Auszeichnungen der besten Serie, besten Comedyserie, besten Variety Talk Show und besten Mini-Serie. Natürlich stehen auch die persönlichen Emmys für Haupt- und Nebenrollen, Regie und Buch sowie einige Auszeichnungen mehr auf dem Programm. Wer wird gewinnen? Die Emmy-Crew von DWDL.de in Los Angeles legt sich in den wichtigsten Kategorien fest: Welche Serien sollten nach subjektiver Meinung gewinnen? Und welche Serien werden am Ende auch gewinnen?

Im Rennen um die beste Serie sind „Better Call Saul“, „The Crown“, „The Handmaid’s Tale“, „House of Cards“, „Stranger Things“, „This is us“ und „Westworld“. Auf einen Emmy für die beste Comedyserie hoffen „Atlanta“, „Black-ish“, „Master of None“, „Modern Family“, „Silicon Valley“, „Unbreakable Kimmy Schmidt“ und „Veep“. Und wer wird König oder Königin der LateNight? James Corden, Jimmy Kimmel, John Oliver, Stephen Colbert, Bill Maher oder die einzige Frau in der US-LateNight, Samantha Bee?

Über den Autor

Thomas Lückerath ist Gründer und Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Hatte schon viereckige Augen, bevor es Bingewatching gab. Liebt Serien, das Formatgeschäft und das internationale TV-Business. Ist mehr unterwegs als am Schreibtisch. E-Mail an Thomas Lückerath

@lueckerath bei Twitter

Das Urteil von uns - Kevin Hennings, Christian Fahrenbach und Thomas Lückerath - in diesen drei wichtigen Kategorien gibt es im Video. Über diese und alle anderen Kategorien diskutieren wir gemeinsam mit Ihnen und Euch ab 19 Uhr drüben bei Facebook Live und geben dann - Kategorie für Kategorie - unsere weiteren Tipps ab. Vorab können Sie schon hier abstimmen und ein Meinungsbild der DWDL.de-Leserinnen und Leser abgeben: Welche Serie, Comedyserie und LateNight sollte in diesem Jahr gewinnen? Auch über das Ergebnis werde wir ab 19 Uhr bei Facebook Live diskutieren.