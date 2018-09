Schon heute Nacht entscheidet sich das Emmy-Rennen

© DWDL

In gleich 96 Kategorien werden schon dieses Wochenende die begehrten Emmy-Trophäen verliehen. Wer am Ende der großen TV-Gala am 17. September vorne liegen will, muss also bei Creative Arts Emmys punkten. DWDL.de fasst zusammen, was man wissen muss - und berichtet in der Nacht live aus Los Angeles.



08.09.2018 - 16:15 Uhr von Thomas Lückerath , Los Angeles

Für Serienfans wie Fernsehbranche wird es jetzt gleichermaßen spannend: In drei Verleihungen binnen zehn Tagen werden die besten TV-Leistungen US-amerikanischer Produktionen in mehr als 120 Kategorien ausgezeichnet. Los Angeles ist im Emmy-Fieber. Nach Monaten der Abstimmungen - zunächst für die Nominierungen, dann für die Gewinner - ist die Zeit der Auflösung gekommen. Für welche Gewinnerinnen und Gewinner haben sich die tausenden Mitglieder der Television Academy entschieden? Die Antworten darauf brauchen inzwischen drei große Verleihungen, allesamt im Microsoft Theater in Downtown Los Angeles. Weltbekannt ist die TV-Gala, in diesem Jahr am Montag, den 17. September (in Deutschland in der Nacht zu Dienstag, 18. September, live bei TNT Serie).

Zuvor finden aber schon an diesem Samstagabend und Sonntagabend die Creative Arts Emmys statt, die sich den Gewerken widmen. Am Samstag zunächst schwerpunktmäßig bei fiktionalen Programmen, am Sonntag bei non-fiktionalen Produktionen. Durch die Vergabe der Preise für die besten Gastauftritte am Samstagabend ist schon für viel Prominenz gesorgt. Es werden auch bereits die Emmys in den ersten Programmkategorien vergeben. „Black Mirror: USS Callister“ hofft zum Beispiel auf den Emmy als bester TV Movie, „Queer Eye“ auf den Emmy in der Kategorie „Outstanding Structured Reality Program“ und „The Simpsons“ sowie „Rick and Morty“ sind zwei der Nominierten für einen Emmy als bestes Animationsprogramm. Aber auch für die Macher und Fans der ganz großen Emmy-Favoriten steht schon dieses Wochenende viel auf dem Spiel.Beispiel „Game of Thrones“, die meistnominierte Produktion im Emmy-Rennen 2018: Von diesjährig insgesamt 22 Nominierungen für das HBO-Epos wird in 15 Fällen schon in der Nacht zu Sonntag bei der ersten der beiden Verleihungen der Creative Arts Emmys die Entscheidung fallen. Auch bei „Saturday Night Live“ - insgesamt 21 Nominierungen - werden schon in der Nacht zu Sonntag sowie Montag in 15 Fällen die Entscheidungen fallen. Und bei HBOs „Westworld“ wird über 16 der insgesamt 21 Emmy-Nominierungen schon bei den ersten Creative Arts Emmys entschieden. Wer also am Ende großer Emmy-Gewinner des Jahres werden will, muss heute Nacht in Los Angeles punkten.Ohne die Mitglieder der Television Academy in einer Vielzahl von speziellen Handwerken zu überzeugen, kann beim US-Fernsehpreis keine Produktion zum großen Abräumer werden. Zu den drei größten Hoffnungen von Netflix im Emmy-Rennen 2018 gehört neben „The Crown“ und „Stranger Things“ auch die Wrestlingserie „Glow“. Auch bei dieser Produktion hängt schon viel von der Nacht zu Sonntag ab: Sieben von zehn Preishoffnungen entscheiden sich hier lange vor der großen TV-Gala. Nur zwei Serien-Produktionen, beide vom Kabelsender FX, sind am 17. September in den vermeintlichen Königskategorien noch genauso stark im Rennen wie vorab schon bei Creative Arts Emmys: „American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace“ ist beide Male mit neun Nominierungen im Rennen, „Atlanta“ beide Male mit acht Nominierungen.Beide Serien haben also gute Ausgangsvoraussetzungen für den 17. September. Sie haben bei der TV-Gala zusammen mit Hulus „The Handmaids Tale“ auch mehr Chancen auf Emmy-Trophäen als die HBO-Serien „Game of Thrones“ oder „Westworld“. Diese müssen vorab abräumen. Und dann gibt es noch eine ganze Vielzahl an Serien, die am 17. September überhaupt nicht im Rennen sind und nur bei den Creative Arts Emmys Chancen auf eine Auszeichnung der Television Academy haben. Dazu gehören "The Blacklist", "Blindspot", "Brooklyn Nine-Nine", "Empire", "The End of the Fucking World", "The Good Fight", "How to get away with murder", "Legion", "Marvel's Jessica Jones", "Mindhunter", "Modern Family", "Mozart in the Jungle", "Mr. Robot", "Outlander", "Scandal", "13 Reasons Why" und "The Tick".

Wer also geht heute Nacht schon im Emmy-Rennen in Führung? Wer ist danach vielleicht gar nicht mehr einzuholen? Und in welchen Kategorien überraschen die Academy-Mitglieder mal wieder? DWDL.de ist vor Ort und wird alle drei Verleihungen live via Social Media und in zusammenfassenden Artikeln begleiten. Vorab, um 18.30 Uhr deutscher Zeit, gehen wir drüben bei Facebook live aus Los Angeles auf Sendung und diskutieren die spannendsten Kategorien der ersten von drei Emmy-Verleihungen.

