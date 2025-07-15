Vom Glamour Hollywoods war wie immer wenig zu spüren bei der kurzen Bekanntgabe der Emmy-Nominierungen in den wichtigsten Kategorien, früh morgens live aus Los Angeles. Ganz offensichtlich wird der Glanz der amerikanischen TV-Industrie für den 14. September aufgespart, wenn der wichtigste Fernsehpreis der Welt zum 77. Mal in Downtown Los Angeles verliehen wird.

Gleich vier Serien werden dann als große Favoriten ins Rennen gehen - allen voran "Serverance" mit gleich 27 Nominierungen, gefolgt von "The Penguin" mit 24 Nominierungen sowie "The Studio" und "The White Lotus" mit jeweils 23 Nominierungen. Auffällig: Die fünf Serien mit den meisten Nominierungen - "The Last of Us" komplettiert die Spitzengruppe - sind alle entweder bei Apple TV+ oder HBO (Max) zu sehen.

Mit Blick auf die Königskategorie der Dramaserien war ja bereits im Vorfeld klar, dass es zu einer Wachablösung kommen wird, nachdem der Vorjahresabräumer "Shōgun" - mit rekordverdächtigen 18 Auszeichnungen - in diesem Jahr gar nicht ins Rennen geht, weil die Ausstrahlung der bereits angekündigten Fortsetzung erst noch aussteht. Bemerkenswert: In diesem Jahr bringt es "Severance" sogar auf zwei Nominierungen mehr als "Shōgun" im vergangenen Jahr, was die AppleTV+-Serie gewissermaßen in die diesjährige Favoritenrolle katapultiert. Zum Vergleich: Im Vergleich zur ersten Staffel vor drei Jahren konnte "Severance" die Zahl der Nominierungen beinahe verdoppeln.

Die Konkurrenz ist in diesem Jahr freilich trotzdem groß, allen voran durch den erneut als Dramaserie gelisteten HBO-Hit "The White Lotus", bei dem es sich streng genommen um eine Anthologie handelt. Dort, in der Kategorie "Limited or Anthology Series", wiederum führt mit "The Penguin" ein Neustart von HBO das Feld an - auch wenn Netflix mit "Black Mirror", "Monsters" und "Adolescence" hier mit gleich drei Serien vertreten ist. Auffällig: "Adolescence", im Vorfeld mit viel Buzz gehyped, gerät mit insgesamt nur 13 Nominierungen ein wenig ins Hintertreffen.

Dabei hatte Netflix im Vorfeld große Erwartungen, immerhin hat sich der Streamer bewusst dafür entschieden, die eigentlich aus Großbritannien stammende Produktion nicht bei den International Emmys in New York einzureichen, sondern in den deutlich härteren aber mehr beachteten Wettbewerb um die Primetime Emmys in Los Angeles zu geben. Kleiner Trost für Netflix: "Adolescence" ist zumindest die Miniserie mit den zweitmeisten Nominierungen in diesem Jahr.

Im Comedy-Segment wiederum wiederholt sich, was sich schon bei den Dramaserien zeigt: Auch hier liegt eine AppleTV+-Serie an der Spitze. Auf gleich 23 Nominierungen bringt es "The Studio", jene neue Produktion mit Seth Rogen in der Hauptrolle. Die Hollywood-Persiflage kommt damit auf ebenso viele Nominierungen wie der Rekordhalter des Vorjahres, die FX-Serie "The Bear", die diesmal nur 13 Mal auf eine Emmy-Auszeichnungen hoffen darf. "The Bear" liegt damit diesmal sogar noch knapp hinter dem HBO-Dauerbrenner "Hacks".

Seth Rogen ist auch als bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie nominiert - zusätzlich übrigens auch für Regie und Drehbuch bei "The Studio". In der Schauspieler-Kategorie tritt Rogen derweil gegen Adam Brody ("Nobody Wants This", Netflix), Jason Segel ("Shrinking", AppleTV+), Martin Short ("Only Murders In The Building", Hulu) und Jeremy Allen White ("The Bear", FX) an. Bei den Comedy-Hauptdarstellerinnen wiederum sind Uzo Aduba ("The Residence", Netflix), Kristen Bell ("Nobody Wants This", Netflix), Quinta Brunson ("Abbott Elementary", ABC), Ayo Edebiri ("The Bear, FX) und Jean Smart ("Hacks", HBO) nominiert.

Kathy Bates hält unterdessen - wie Quinta Brunson in der Comedy - mit der CBS-Serie "Matlock" die Fahne der großen Networks hoch. Sie tritt als beste Dramaserien-Hauptdarstellerin gegen Sharon Horgan ("Bad Sisters", AppleTV+), Britt Lower ("Severance", AppleTV+), Bella Ramsey ("The Last of Us", HBO) und Keri Russell ("The Diplomat", HBO) an. Als beste Hauptdarsteller in einer Dramaserie gehören Sterling K. Brown ("Paradise", Hulu), Gary Oldman ("Slow Horses", AppleTV+), Pedro Pascal ("The Last Of Us", HBO), Adam Scott ("Severance", AppleTV+) und Noah Wyle ("The Pitt", HBO) der Nominiertenriege an.

HBO führt das Feld vor Netflix an

Während sich HBO mit Blick auf die Anzahl der Nominierungen - beachtliche 142 - in diesem Jahr deutlich steigern konnte und auch Netflix (121) und AppleTV+ (79) breit aufgestellt ins Emmy-Rennen gehen, spielt FX ohne den Vorjahres-Abräumer "Shōgun" und die diesmal weit weniger stark vertretene Comedyserie "The Bear" eine spürbar geringere Rolle. Ganz zu schweigen von Prime Video, wo man sich sicher wenigstens mit der Gameshow "Beast Games" Chancen ausgerechnet hatte.

In der Kategorie "Outstanding Reality Competition" musste die Sendung jedoch dem Vorjahressieger "The Traitors" sowie "RuPaul's Drag Race", "The Amazing Race", "Survivor" und "Top Chef" den Vortritt lassen. Und dann ist da auch noch "Squid Game" - der südkoreanische Welt-Hit, der für die erste Staffel einst immerhin 14 Mal nominiert war. Diesmal jedoch taucht die Serie gar nicht erst in der Liste der Nominierungen auf. Das darf durchaus als Statement gewertet werden.

Die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien

Best Drama Series

Andor (Disney+)

The Diplomat (Netflix)

The Last of Us (HBO)

Paradise (Hulu)

The Pitt (HBO)

Severance (AppleTV+)

Slow Horses (AppleTV+)

The White Lotus (HBO)

Best Comedy Series

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Hacks (HBO)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Shrinking (AppleTV+)

The Studio (AppleTV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Best Limited or Anthology Series

Adolescence (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (FX)

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)

The Penguin (HBO)

Best Actor in a Drama Series

Sterling K. Brown (Paradise)

Gary Oldman (Slow Horses)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Adam Scott (Severance)

Noah Wyle (The Pitt)

Best Actress in a Drama Series

Kathy Bates (Matlock)

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Britt Lower (Severance)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Best Actor in a Limited or Anthology Series or Movie

Colin Farrell (The Penguin)

Stephen Graham (Adolescence)

Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)

Brian Tyree Henry (Dope Thief)

Cooper Koch (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Best Actress in a Limited or Anthology Series or Movie

Cate Blanchett (Disclaimer)

Meghann Fahy (Sirens)

Rashida Jones (Black Mirror)

Cristin Milioti (The Penguin)

Michelle Williams (Dying for Sex)

Best Actor in a Comedy Series

Adam Brody (Nobody Wants This)

Seth Rogen (The Studio)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Best Actress in a Comedy Series

Uzo Aduba (The Residence)

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Jean Smart (Hacks)

Alle Nominierungen in der riesigen Anzahl an Kategorien finden sich auf emmys.com