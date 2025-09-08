In nicht weniger als 47 Kategorien sind in der Nacht im Peacock Theatre in Los Angeles die Creative Arts Emmys für non-fiktionale Produktionen vergeben worden. Einen davon erhielt Barack Obama für seine Arbeit als Erzähler in der Netflix-Dokuserie "Our Ocean" - anwesend war der ehemalige US-Präsident allerdings nicht. Als großer Abräumer des Abends ging indes ein echter TV-Klassiker hervor: "SNL 50" - die Jubiläumsshow von "Saturday Night Live" - bekam gleich sieben Mal den Emmy, darunter für Buch und Regie eines Variety Specials. Auch das klassische "Saturday Night Live" erzielt darüber hinaus noch einmal drei Auszeichnungen.
Vier Preise gab's daneben für ein Format, das auch hierzulande on air ist: "The Traitors", in Deutschland als "Die Verräter" auf Sendung. Damit räumte die Show in allen Kategorien ab, in der sie auch nominiert war. Geehrt wurde beispielsweise auch Alan Cummings als bester Moderator einer Realityshow. Derweil gewann auch Jimmy Kimmel einen Preis - allerdings nicht für die Moderation seiner Late Night, sondern als Moderator von "Who Wants To Be A Millionaire?", der US-Version von "Wer wird Millionär?". Im Team von Kimmels Late-Night-Kollegen Stephen Colbert kann man sich derweil nach der angekündigten Absetzung zumindest über den Preis für Jim Hoskinson freuen, der als Regisseur von "The Late Show" mit dem Creative Arts Emmy geehrt wurde. Spannend wird es für Colbert aber erst am kommenden Sonntag, wenn sich die Frage stellt, ob er selbst erstmals einen Preis für seine "Late Show" bekommen wird.
Bei Netflix wiederum brandete bei den vorgelagerten Creative Arts indes nicht nur Jubel für den Obama-Preis auf, sondern auch für Auszeichnungen, die an zwei besonders diverse Formate gingen: Gleich doppelt geehrt wurde "Love on the Spectrum", eine Adaption der gleichnamigen australischen Show, in der autistische Menschen bei ihren Erkundungen der Dating-Welt begleitet werden. Die Sendung wurde in der Kategorie "Unstructured Reality Program" geehrt, während "Queer Eye" als bestes "Structured Reality Program" den Preis zugesprochen bekam. Für "Queer Eye" ist es zugleich eine Art vorgezogenes Abschiedsgeschenk, denn nach zehn Staffeln bei Netflix soll bald Schluss sein.
Die Gewinnerinnen und Gewinner des zweiten Abends
Short Form Comedy, Drama or Variety Series
The Daily Show, Desi Lydic, “Foxsplains”; Jennifer Flanz, Ramin Hedayati, Jocelyn Conn, Matt Negrin, Jason O. Gilbert
Short Form Nonfiction or Reality Series
Adolescence, The Making of Adolescence
Production Design for a Variety Special
The Oscars, Misty Buckley, Alana Billingsley, John Zuiker, Margaux Lapresle
Production Design for a Variety or Reality Series
Saturday Night Live, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio, Andrea Purcigliotti, Patrick Lynch, Sara Parks
Choreography for Variety or Reality Programming
The Grammy Awards, Robbie Blue
Music Direction
Kendrick Lamar, Tony Russell
Music Composition for a Documentary Series or Special
Chef’s Table, Duncan Thum, David Bertok
Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program
Music by John Williams, Dmitri Makarov, Tim Farrell, Richard Gould, Ramiro Belgardt
Sound Mixing for a Nonfiction Program
Beatles ’64, Josh Berger, Giles Martin
Sound Mixing for a Variety Series or Special
SNL 50: The Anniversary Special, Robert Palladino, Ezra Matychak, Frank Duca, Doug Nightwine, Christopher Costello, Caroline Sanchez, Josiah Gluck, Jay Vicari, Tyler McDiarmid, Geoffrey Countryman, Devin Emke, Teng Chen
Sound Mixing for a Reality Programming
Welcome to Wrexham, Mark Jensen
Casting for a Reality Program
Love on the Spectrum, Cian O’Clery, Sean Bowman, Emma Choate
Emerging Media Program
SNL 50 Special: Immersive Experience, Lorne Michaels, Michael DeProspo, Michael Scogin, Rick Rey, Matthew Celia
Innovation in Emerging Media Programming
White Rabbit
Writing for a Nonfiction Program
The Daily Show Presents: Jordan Klepper
Writing for a Variety Special
SNL 50, James Anderson, Dan Bulla, Megan Callahan-Shah, Michael Che, Mikey Day, Mike DiCenzo, James Downey, Tina Fey, Jimmy Fowlie, Sudi Green, Jack Handey, Steve Higgins, Colin Jost, Erik Kenward, Dennis McNicholas, Seth Meyers, Lorne Michaels, John Mulaney, Jake Nordwind, Ceara O’Sullivan, Josh Patten, Paula Pell, Simon Rich, Pete Schultz, Streeter Seidell, Emily Spivey, Kent Sublette, Bryan H. Tucker, Auguste White
Host for a Game Show
Jimmy Kimmel, Who Wants to Be a Millionaire?
Game Show
Jeopardy!
Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Programming
SNL 50, Louie Zakarian, Jason Milani, Amy Tagliamonti, Rachel Pagani, Young Bek, Stephen Kelley, Joanna Pisani
Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
SNL 50, Jodi Mancuso, Cara Hannah, Inga Thrasher, Amanda Duffy Evans, Chad Harlow, Gina Ferrucci, Brittany Hartman, Katie Beatty
Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming
Beyoncé Bowl
Picture Editing for Variety Programming (Segment)
SNL 50, Ryan Spears, Paul Del Gesso, Christopher Salerno, Daniel Garcia, Sean McIlraith, Rhyan McIlraith
Picture Editing for Variety Programming
Cunk On Live, Damon Tai, Jason Boxall
Picture Editing for a Nonfiction Programming
Pee-wee As Himself, Damian Rodriguez
Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
The Traitors, Patrick Owen, Seddon-Brown
Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Welcome to Wrexham, Sam Fricke, Jenny Krochmal, Mohamed El Manasterly, Michael Oliver, Tim Roche, Matt Wafaie, Steve Welch, Tim Wilsbach
Cinematography for a Reality Program
The Traitors, Siggi Rosen-Rawlings, Matt Wright, Jack Booth, Alex Bruno, Ned Ellis-Jones, Ollie Green, Quin Jessop, Guy Linton, Joshua Montague, Paul Rudge, James Spencer, Matt Thomson, Alex Took, Melvin Wright
Cinematography for a Nonfiction Program
100 Foot Wave, Michael Darrigade, Vincent Kardasik, Alexandre Lesbats, Laurent Pujol, Karl Sandrock, Chris Smith
Documentary or Nonfiction Series
100 Foot Wave, Vince Kardasik, Ryan Heller, Michael Bloom, Maria Zuckerman, Zachary Rothfeld, Joe Lewis, Chris Smith, Nancy Abraham, Lisa Heller, Bentley Weiner
Documentary or Nonfiction Special
Pee-wee As Himself, Emma Tillinger Koskoff, Matt Wolf, Ronald Bronstein, Benny Safdie, Josh Safdie, Paul Reubens, Candace Tomarken
Narrator
Barack Obama, Our Oceans
Host for a Reality or Reality Competition Program
Alan Cumming, The Traitors
Hosted Nonfiction Series or Special
Conan O’Brien Must Go, Conan O’Brien, Jeff Ross, Jose Arroyo, Jason Chillemi, Sarah Federowicz, Jessie Gaskell, Mike Sweeney, Aaron Bleyaert, Jordan Schlansky, Matthew Shaw
Directing for a Reality Program
The Traitors, Ben Archard
Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Pee-wee As Himself, Matt Wolf
Commercial
Brian Cox Goes to College, Uber One for Students
Lighting Design/Lighting Direction for a Series
SNL, Geoff Amoral, Rick McGuinness, William McGuinness, Trevor Brown, Tim Stasse, Frank Grisanti, Reginald Campbell
Lighting Design/Lighting Direction for a Special
67th Annual Grammy Awards, Noah Mitz, Andy O’Reilly, Patrick Boozer, Ryan Tanker, Erin Anderson, Madigan Stehly, Will Gossett, Bryan Klunder, Hannah Kerman, Matt Benson, Matthew Cotter, Guy Jones, Kevin Faust
Technical Direction and Camera Work for a Special
SNL 50, Bill DiGiovanni, John Pinto, Paul Cangialosi, Anthony Tarantino, Dave Driscoll, Brian Phraner, Daniel Erbeck, Mike Knarre, Ansel Nunez, Rick Fox, Anthony Lenzo
Technical Direction and Camerawork for a Series
Saturday Night Live, Bill DiGiovanni, John Pinto, Paul Cangialosi, Anthony Tarantino, Dave Driscoll, Brian Phraner, Daniel Erbeck
Structured Reality Program
Queer Eye
Unstructured Reality Program
Love on the Spectrum
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Patrice: The Movie
Directing for a Variety Special
SNL 50, Liz Patrick
Directing for a Variety Series
Jim Hoskinson, The Late Show with Stephen Colbert
Variety Special (Pre-Recorded)
Conan O’Brien, The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor