In nicht weniger als 47 Kategorien sind in der Nacht im Peacock Theatre in Los Angeles die Creative Arts Emmys für non-fiktionale Produktionen vergeben worden. Einen davon erhielt Barack Obama für seine Arbeit als Erzähler in der Netflix-Dokuserie "Our Ocean" - anwesend war der ehemalige US-Präsident allerdings nicht. Als großer Abräumer des Abends ging indes ein echter TV-Klassiker hervor: "SNL 50" - die Jubiläumsshow von "Saturday Night Live" - bekam gleich sieben Mal den Emmy, darunter für Buch und Regie eines Variety Specials. Auch das klassische "Saturday Night Live" erzielt darüber hinaus noch einmal drei Auszeichnungen.

Vier Preise gab's daneben für ein Format, das auch hierzulande on air ist: "The Traitors", in Deutschland als "Die Verräter" auf Sendung. Damit räumte die Show in allen Kategorien ab, in der sie auch nominiert war. Geehrt wurde beispielsweise auch Alan Cummings als bester Moderator einer Realityshow. Derweil gewann auch Jimmy Kimmel einen Preis - allerdings nicht für die Moderation seiner Late Night, sondern als Moderator von "Who Wants To Be A Millionaire?", der US-Version von "Wer wird Millionär?". Im Team von Kimmels Late-Night-Kollegen Stephen Colbert kann man sich derweil nach der angekündigten Absetzung zumindest über den Preis für Jim Hoskinson freuen, der als Regisseur von "The Late Show" mit dem Creative Arts Emmy geehrt wurde. Spannend wird es für Colbert aber erst am kommenden Sonntag, wenn sich die Frage stellt, ob er selbst erstmals einen Preis für seine "Late Show" bekommen wird. 

Bei Netflix wiederum brandete bei den vorgelagerten Creative Arts indes nicht nur Jubel für den Obama-Preis auf, sondern auch für Auszeichnungen, die an zwei besonders diverse Formate gingen: Gleich doppelt geehrt wurde "Love on the Spectrum", eine Adaption der gleichnamigen australischen Show, in der autistische Menschen bei ihren Erkundungen der Dating-Welt begleitet werden. Die Sendung wurde in der Kategorie "Unstructured Reality Program" geehrt, während "Queer Eye" als bestes "Structured Reality Program" den Preis zugesprochen bekam. Für "Queer Eye" ist es zugleich eine Art vorgezogenes Abschiedsgeschenk, denn nach zehn Staffeln bei Netflix soll bald Schluss sein.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des zweiten Abends

Short Form Comedy, Drama or Variety Series
The Daily Show, Desi Lydic, “Foxsplains”; Jennifer Flanz, Ramin Hedayati, Jocelyn Conn, Matt Negrin, Jason O. Gilbert

Short Form Nonfiction or Reality Series
Adolescence, The Making of Adolescence

Production Design for a Variety Special
The Oscars, Misty Buckley, Alana Billingsley, John Zuiker, Margaux Lapresle

Production Design for a Variety or Reality Series
Saturday Night Live, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio, Andrea Purcigliotti, Patrick Lynch, Sara Parks

Choreography for Variety or Reality Programming
The Grammy Awards, Robbie Blue

Music Direction
Kendrick Lamar, Tony Russell

Music Composition for a Documentary Series or Special
Chef’s Table, Duncan Thum, David Bertok

Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program
Music by John Williams, Dmitri Makarov, Tim Farrell, Richard Gould, Ramiro Belgardt

Sound Mixing for a Nonfiction Program
Beatles ’64, Josh Berger, Giles Martin

Sound Mixing for a Variety Series or Special
SNL 50: The Anniversary Special, Robert Palladino, Ezra Matychak, Frank Duca, Doug Nightwine, Christopher Costello, Caroline Sanchez, Josiah Gluck, Jay Vicari, Tyler McDiarmid, Geoffrey Countryman, Devin Emke, Teng Chen

Sound Mixing for a Reality Programming
Welcome to Wrexham, Mark Jensen

Casting for a Reality Program
Love on the Spectrum, Cian O’Clery, Sean Bowman, Emma Choate

Emerging Media Program
SNL 50 Special: Immersive Experience, Lorne Michaels, Michael DeProspo, Michael Scogin, Rick Rey, Matthew Celia

Innovation in Emerging Media Programming
White Rabbit

Writing for a Nonfiction Program
The Daily Show Presents: Jordan Klepper

Writing for a Variety Special
SNL 50, James Anderson, Dan Bulla, Megan Callahan-Shah, Michael Che, Mikey Day, Mike DiCenzo, James Downey, Tina Fey, Jimmy Fowlie, Sudi Green, Jack Handey, Steve Higgins, Colin Jost, Erik Kenward, Dennis McNicholas, Seth Meyers, Lorne Michaels, John Mulaney, Jake Nordwind, Ceara O’Sullivan, Josh Patten, Paula Pell, Simon Rich, Pete Schultz, Streeter Seidell, Emily Spivey, Kent Sublette, Bryan H. Tucker, Auguste White

Host for a Game Show
Jimmy Kimmel, Who Wants to Be a Millionaire?

Game Show
Jeopardy!

Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Programming
SNL 50, Louie Zakarian, Jason Milani, Amy Tagliamonti, Rachel Pagani, Young Bek, Stephen Kelley, Joanna Pisani

Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
SNL 50, Jodi Mancuso, Cara Hannah, Inga Thrasher, Amanda Duffy Evans, Chad Harlow, Gina Ferrucci, Brittany Hartman, Katie Beatty

Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming
Beyoncé Bowl

Picture Editing for Variety Programming (Segment)
SNL 50, Ryan Spears, Paul Del Gesso, Christopher Salerno, Daniel Garcia, Sean McIlraith, Rhyan McIlraith

Picture Editing for Variety Programming
Cunk On Live, Damon Tai, Jason Boxall

Picture Editing for a Nonfiction Programming
Pee-wee As Himself, Damian Rodriguez

Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
The Traitors, Patrick Owen, Seddon-Brown

Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Welcome to Wrexham, Sam Fricke, Jenny Krochmal, Mohamed El Manasterly, Michael Oliver, Tim Roche, Matt Wafaie, Steve Welch, Tim Wilsbach

Cinematography for a Reality Program
The Traitors, Siggi Rosen-Rawlings, Matt Wright, Jack Booth, Alex Bruno, Ned Ellis-Jones, Ollie Green, Quin Jessop, Guy Linton, Joshua Montague, Paul Rudge, James Spencer, Matt Thomson, Alex Took, Melvin Wright

Cinematography for a Nonfiction Program
100 Foot Wave, Michael Darrigade, Vincent Kardasik, Alexandre Lesbats, Laurent Pujol, Karl Sandrock, Chris Smith

Documentary or Nonfiction Series
100 Foot Wave, Vince Kardasik, Ryan Heller, Michael Bloom, Maria Zuckerman, Zachary Rothfeld, Joe Lewis, Chris Smith, Nancy Abraham, Lisa Heller, Bentley Weiner

Documentary or Nonfiction Special
Pee-wee As Himself, Emma Tillinger Koskoff, Matt Wolf, Ronald Bronstein, Benny Safdie, Josh Safdie, Paul Reubens, Candace Tomarken

Narrator
Barack Obama, Our Oceans

Host for a Reality or Reality Competition Program
Alan Cumming, The Traitors

Hosted Nonfiction Series or Special
Conan O’Brien Must Go, Conan O’Brien, Jeff Ross, Jose Arroyo, Jason Chillemi, Sarah Federowicz, Jessie Gaskell, Mike Sweeney, Aaron Bleyaert, Jordan Schlansky, Matthew Shaw

Directing for a Reality Program
The Traitors, Ben Archard

Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Pee-wee As Himself, Matt Wolf

Commercial
Brian Cox Goes to College, Uber One for Students

Lighting Design/Lighting Direction for a Series
SNL, Geoff Amoral, Rick McGuinness, William McGuinness, Trevor Brown, Tim Stasse, Frank Grisanti, Reginald Campbell

Lighting Design/Lighting Direction for a Special
67th Annual Grammy Awards, Noah Mitz, Andy O’Reilly, Patrick Boozer, Ryan Tanker, Erin Anderson, Madigan Stehly, Will Gossett, Bryan Klunder, Hannah Kerman, Matt Benson, Matthew Cotter, Guy Jones, Kevin Faust

Technical Direction and Camera Work for a Special
SNL 50, Bill DiGiovanni, John Pinto, Paul Cangialosi, Anthony Tarantino, Dave Driscoll, Brian Phraner, Daniel Erbeck, Mike Knarre, Ansel Nunez, Rick Fox, Anthony Lenzo

Technical Direction and Camerawork for a Series
Saturday Night Live, Bill DiGiovanni, John Pinto, Paul Cangialosi, Anthony Tarantino, Dave Driscoll, Brian Phraner, Daniel Erbeck

Structured Reality Program
Queer Eye

Unstructured Reality Program
Love on the Spectrum

Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Patrice: The Movie

Directing for a Variety Special
SNL 50, Liz Patrick

Directing for a Variety Series
Jim Hoskinson, The Late Show with Stephen Colbert

Variety Special (Pre-Recorded)
Conan O’Brien, The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor

