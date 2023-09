Im vergangenen Jahr verpasste die Beta-Film-Gruppe von Jan Mojto den Sprung aufs Treppchen im Produzentenranking der Fernsehpreis-Nominierungen noch knapp, diesmal stürte man bis ganz an die Spitze. Insgesamt 12 Nominierungen gehen aufs Konto der Produktionsfirmen Zeitsprung Pictures, Somerhaus Serien, Intaglio Films und Seapoint - und würde man auch noch die 33-Prozent-Beteiligung Neue Super mit hinzurechnen, dann käme man sogar auf 15 Nominierungen. Die Liste der Beta-Produktionen reicht damit von "Kleo" über "Die Kaiserin" bis zu "Der Schwarm" und "Let's Dance". Von Neue Super stammt "Luden - Könige der Reeperbahn".

Der größte Aufsteiger findet sich aber auf Rang 2 im Ranking: Die Bavaria Film-Gruppe war im vergangenen Jahr überhaupt nicht in den Top 10 vertreten, diesmal räumte man gleich neun Nominierungen ab. Dabei hat sich vor allem die Übernahme von Story House vor zweieinhalb Jahren ausgezahlt - denn mit "Sisi 2" kam eine der beiden meistnominierten Serien von dort, zudem gab's auch eine Nominierung für die Sebastian-Lege-Reihe "BesserEsser". Bavaria Entertainment ist mit der "Giovanni Zarrella Show" im Rennen, dazu kommen zwei Schauspiel-Nominierungen aus "Bavaria Fiction"-Produktionen. Désirée Nosbusch ist mit ihren Rollen in "Süßer Rausch" und "Sisi 2" sogar für zwei Produktionen aus der Bavaria-Gruppe im Rennen.

Und schließlich sicherte sich mit Florida Entertainment auch noch eine Produktionsfirma den Platz auf dem Treppchen, die keiner Gruppe angehört: Neben "Wer stiehlt mir die Show?", "Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Joko & Klaas Live" war es vor allem die Tatsache, dass keine andere Produktion so viele Nominierungen im Info-Bereich einheimste wie "Joko Winterscheidt presents: The World's Most Dangerous Show", die den Sprung aufs Treppchen ermöglichten.

Nur knapp dahinter rangiert bereits die btf, vor allem dank der fünf Nominierungen für "King of Stonks", zu der sich dann noch "ZDFzeit: Geheimsache Katar - wie ein Land den Fußball kaufte" gesellte. Die btf liegt damit gleichauf mit der großen ZDF/ZDF Studios-Gruppe - wobei hier all die 49-Prozent-Beteiligungen von ZDFstudios wie etwa am "Schwarm"-Produzenten Intaglio unserer 50-Prozent-Regel folgend nicht der Gruppe zugerechnet sind.

Leonine Studios und Banijay sammeln sich ihre fünf bzw. vier Nominierungen mit mehreren Formaten zusammen. Banijay stellt mit "RTL Samstag Nacht - Das Wiedersehen" und "TV total" gleich zwei von drei nominierten Formaten im Comedy-Bereich, dazu kommt "Kampf der Realitystars" und eine Nominierung für Angel Garcia, die bei "The Masked Singer" für die Kostüme zuständig ist. Leonine ist mit "That's my Jam" von SEO Entertainment im Unterhaltungsbereich, aber gleich vier Mal in der Information nominiert: "Sterben für Anfänger" von i&u sowie "Reeperbahn Spezialeinheit FD65" und zwei Mal "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat", jeweils von gebrueder beetz.

ITV Studios profitiert davon, dass mit Jan Köppen, Esther Sedlaczek und Barbara Schöneberger gleich drei Nominierungen in der Kategorie Beste Moderation auf Leute entfallen, die für ein ITV- oder Bildergarten-Format nominiert wurden. Dazu kommt noch eine Format-Nominierung für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" und für die Regie beim ESC-Vorentscheid. Mit drei Nominierungen schaffte es zudem noch Keshet Tresor Fiction unter die Top10, sie gehen allesamt auf die ZDF-Serie "Der Schatten" zurück.

Constantin und RTL/UFA fallen im Ranking zurück

Die Constantin-Gruppe, die im vergangenen Jahr das Ranking noch mit elf Nominierungen anführte, kam diesmal nicht über in Summe drei Nominierungen hinaus. Im Vergleich zum Vorjahr fehlen vor allem die vielen Nominierungen von Constantin Television, das diesmal komplett leer ausging. Hoffnungen kann man sich daher diesmal nur für "LOL" und "Lauchhammer" machen. Platz 2 ging im vergangenen Jahr noch an RTL - diesmal reichte es hier aber nur für vier Nominierungen. Vor allem von der UFA kam diesmal nicht viel, lediglich eine Nominierung für "Take me out"-Moderator Jan Köppen sowie für "Sam ein Sachse", das vom UFA-Label Big Window Productions kommt, stehen hier auf dem Konto.

Produktionsfirmen/Gruppen mit den meisten Nominierungen

Produktionsfirma Anzahl Nominierungen Beta Film (Zeitsprung, Sommerhaus Serien, Intaglio, Seapoint) 12 Bavaria (Story House, Bavaria Fiction, Bavaria Entertainment) 9

Florida Entertainment

7

btf 6 ZDF / ZDF Studios (Network Movie, Studio Zentral, doc.station)

6 ITV Studios Germany (ITV Studios, Bildergarten)

5 Leonine Studios (SEO, i&u, gebrueder beetz)

5 Banijay (Banijay Productions, Endemol Shine, Brainpool/Raab TV) 4 RTL (RTL News, Big Window Productions, UFA Show & Factual) 4 Constantin (Moovie, Constantin Entertainment)

3 Keshet (Keshet Tresor Fiction) 3

Hinweis zur Zählweise: Produktionsfirmen werden dann zu einer Gruppe hinzugerechnet, wenn diese mindestens 50 Prozent der Anteile hält. Wenn an einer Produktion mehrere Firmen beteiligt waren, haben wir für beide eine Nominierung gezählt. Ausnahme: Zwei Firmen, die zu einer Gruppe gehören. Auch die Personenkategorien zählen in dieser Liste mit. Wenn in einer Kategorie Personen für mehrere Projekte nominiert wurden (Beste Schauspielerin), dann zählen wir an dieser Stelle alle Formate als jeweils eine Nominierung.