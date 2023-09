Seit 1999 wird der Deutsche Fernsehpreis als gemeinschaftliche Auszeichnung der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender für besonders herausragende kreative Leistungen verliehen. DWDL.de wirft im Rahmen des Specials zum Deutschen Fernsehpreis einen Blick auf die Historie der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger in den am längsten existierenden Werkskategorien der drei Kategorien Fiktion, Unterhaltung und Information. In wessen Fußstapfen treten die diesjährigen Nominierten und wie fällt die bisherige Bilanz der Sender in den Kategorien aus? Heute im Fokus: Die Unterhaltung. (Folge 1 zur Fiktion finden Sie hier)

Kein Genre füllt so viel Sendezeit im deutschen Fernsehen wie die non-fiktionale Unterhaltung, wobei das Spektrum von klassischen Shows, über Comedy-Formate und Satire, bis zu Factual Entertainment und Reality-TV reicht. Bei Preisverleihungen wird diese "leichte" Unterhaltung häufig nur unzureichend abgedeckt, auch der Deutsche Fernsehpreis behandelte den Entertainment-Bereich früher teils etwas stiefmütterlich. Inzwischen gibt es aber vier fest Format-Kategorien sowie auch Auszeichnungen in diversen Gewerken, wie man es ja auch aus der Fiktion kennt.

Hier soll es aber nun um die Formatkategorien gehen, die eine unterschiedlich lange Historie haben und die teils auch unterschiedlich zugeschnitten waren. Schon von Beginn an wurde ein Fernsehpreis für die "Beste Show" vergeben - mit der Besonderheit, dass es beim allerersten Fernsehpreis 1999 die beiden Kategorien "Beste Show" und "Beste Unterhaltungssendung" getrennt gab - wir zählen sie nun in unserer Historie hier zusammen.

Tut man das, dann zeigt sich, dass die Show-Spezialisten offenbar in Unterföhring sitzen: Ganze 14 Mal ging der Preis in der Show-Kategorie an ProSieben oder Sat.1, darunter gleich in acht der letzten zehn Jahre. Zuletzt gelang es "Wer stiehlt mir die Show?" sogar, sich gleich zwei Jahre in Folge durchzusetzen - und auch in diesem Jahr ist die Show aus der Florida-TV-Schmiede wieder im Rennen und könnte die ProSieben-Erfolgsgeschichte fortschreiben.

Das letzte Mal, dass RTL sich hier den Preis sicherte, war 2019 - mit "Let's Dance" setzte sich hier aber ein echter Dauerläufer durch. Davor muss man bis 2008 zurückgehen, als "DSDS" - übrigens auch schon zum zweiten Mal - gewann. Zumindest der Fernsehpreis stellt RTL hier also kein allzu gutes Zeugnis hinsichtlich der Innovativität aus. Immerhin setzte sich aber Vox 2014 mit "Sing meinen Song" durch. In diesem Jahr könnte RTL mit "That's my Jam" mal wieder zum Zug kommen. Als drittes nominiertes Format ist die "Giovanni Zarrella Show" im Aufgebot. Es wäre der erste Show-Fernsehpreis für das ZDF, den man nicht für "Wetten, dass..?" bekäme.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" 1999 TV Total und Wetten, dass..? ProSieben und ZDF 2000 Wer wird Millionär RTL 2001 Die Harald Schmidt Show Sat.1 2002 Die 80er Show RTL 2003 Deutschland sucht den Superstar RTL 2004 Genial daneben Sat.1 2005 Clever, die Show die Wissen schafft Sat.1 2006 Wer wird Mililonär: Das Prominentenspecial RTL 2007 Schlag den Raab ProSieben 2008 Deutschland sucht den Superstar RTL 2009 Wetten, dass..? ZDF 2010 Unser Star für Oslo ARD/ProSieben 2011 Eurovision Song Contest ARD 2012 The Voice of Germany ProSieben/Sat.1 2013 Got to Dance Sat.1 2014 Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vox 2016 Joko gegen Klaas - das Duell um die Welt ProSieben 2017 Die beste Show der Welt ProSieben 2018 The Voice of Germany ProSieben/Sat.1 2019 Let's Dance RTL 2020 The Masked Singer ProSieben 2021 Wer stiehlt mir die Show? ProSieben 2022 Wer stiehlt mir die Show? ProSieben Anmerkung: Beim ersten Deutschen Fernsehpreis 1999 gab es "Beste Show" und "Beste Unterhaltungssendung". Die beiden Kategorien haben wir hier zusammen abgebildet.

Manche der Ausgzeichneten in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" würde man heute vermutlich eher in der Kategorie "Beste Comedy / Late Night" einsortieren. "Die Harald Schmidt Show" von 2001 beispielsweise, die zwei Jahre später nochmal einen Preis dann als "Beste Comedy" bekam. Oder auch "TV Total", mit dem ProSieben 1999 gewann und das in der Pufpaff-Neuauflage in diesem Jahr in der Comedy-Kategorie nominiert ist.

Andererseits würde man den Sieger "Late Night Jews" aus dem Jahr 2021 wohl eher nicht als Comedy bezeichnen, hier greift stattdessen Teil 2 der Zwitter-Beschreibung "Comedy / Late Night". Zwischen 2016 und 2019 waren diese beiden Kategorien noch getrennt, wir haben sie in unserer Historie hier nun beide aufgeführt. Blickt man nun zurück, liegen nach Anzahl der Auszeichnungen Seven.One Entertainment und das ZDF mit jeweils acht Preisen gleichauf an der Spitze, knapp gefolgt von der ARD. Die guten Zeiten von ProSiebenSat.1 liegen dabei aber schon länger zurück, als man die große Zeit der Sketch-Comedys hatte, "Schillerstraße", Harald Schmidt oder die "Schillerstraße".

In den letzten zehn Jahren ging hingegen nur ein Preis an Sat.1 für "Luke! Die Woche und ich", dafür wurde das Genre vor allem dank des Schwerpunkt auf Satire immer mehr zur Domäne der Öffentlich-Rechtlichen: Das ZDF war in den letzten zehn Jahren gleich sechs Mal erfolgreich, die ARD fünf Mal. Inzwischen sehnt sich die Fernsehpreis-Jury aber augenscheinlich wieder mehr nach Quatsch statt nach Bedeutungsschwangerem: Im vergangenen Jahr setzte sich mit "LOL" erstmals das Format von Prime Video durch, das dieses Jahr erneut nominiert ist.

Keinen tieferen Anspruch als für ein paar schnelle Lacher zu sorgen, hatte auch "RTL Samstag Nacht", dessen Wiedersehens-Special RTL in diesem Jahr überhaupt erst seinen zweiten Comedy-Fernsehpreis bescheren könnte. Erstaunlich, dass RTL sich hier in der langen Fernsehpreis-Geschichte erst ein einziges Mal durchsetzen konnte - und zwar 2009 für das Format "TV-Helden", das es damals auf gerade mal zwei Folgen brachte und mit Jan Böhmermann, Caroline Korneli und Pierre M. Krause auf eine RTL-untypische Besetzung setzte.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Beste Comedy/LateNight" 2001 Was guckst du? Sat.1 2002 Ladykracher Sat.1 2003 Die Harald Schmidt Show Sat.1 2004 Dittsche - das wirklich wahre Leben WDR 2005 Schillerstraße Sat.1 2006 Kurt Krömer RBB 2007 Neues aus der Anstalt ZDF 2008 Switch Reloaded ProSieben 2009 TV-Helden RTL 2010 Heute Show ZDF 2011 Ladykracher Sat.1 2012 Knallerfrauen Sat.1 2013 Götter wie wir ZDFkultur 2014 Heute Show ZDF 2016 Die Anstalt und Neo Magazin Royale ZDF und ZDFneo 2017 Das Lachen der Anderen und Neo Magazin Royale WDR und ZDFneo 2018 Extra 3 und Luke! Die Woche und ich NDR und Sat.1 2019 Kroymann und Inas Nacht ARD und ARD 2020 Heute Show ZDF 2021 Freitag Nacht Jews WDR 2022 LOL - Last One Laughing Prime Video Anmerkung: Von 2016 bis 2019 gab es zusätzlich die Kategorie Beste LateNIght, die hier reingerechnet wurde.

Während RTL im Bereich beste Show also Seven.One weit hinterherhinkt und im Comedy-Segment fast gar nicht auftaucht, ist die Kategorie "Bestes Factual Entertainment" ganz klar die Domäne der Kölner. Acht der zwölf bislang vergebenen Fernsehpreise gingen an RTL Deutschland - wobei gleich sieben davon genau genommen aufs Konto von Vox gehen, das den Zähler in diesem Jahr noch um eins erhöhen könnte, wenn sich "Zum Schwarzwälder Hirsch" durchsetzt.

Hier ist es hingegen ProSiebenSat.1, das bislang erst einen einzigen Fernsehpreis auf dem Konto hat - und den hat man nicht seinen beiden größten Sendern zu verdanken, sondern Kabel Eins, das 2011 mit "Stellungswechsel: Job bekann, fremdes Land" siegreich war. Und in diesem Jahr ist es erneut Kabel Eins, das Seven.One die Chance auf eine weitere Auszeichnung gibt, weil "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" im Rennen ist. Immerhin drei Auszeichnungen hat das ZDF schon abgeräumt, auch im letzten Jahr mit "Don't stop the music". Und mit Sebastian Leges "BesserEsser" könnte es für eine vierte Auszeichnung reichen. Die ARD ist hier hingegen völlig blank, obwohl das Genre sehr wohl mit Produktionen bedient wird.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" 2010 Rach der Restauranttester und Rachs Restaurantschule RTL 2011 Stellungswechsel: Job bekannt, fremdes Land Kabel Eins 2012 Cover my song Vox 2013 Auf der Flucht - Das Experiment ZDFneo 2014 Shoppig Queen Vox 2016 Die Höhle der Löwen Vox 2017 Kitchen Impossible Vox 2018 Kitchen Impossible Vox 2019 Bares für Rares ZDF 2020 Wir sind klein und ihr seid alt Vox 2021 Showtime of my life - Stars gegen Krebs Vox 2022 Don't stop the Music / Don't stop the Music Kids ZDF/Kika

Auch die Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" ist trotz ihres Trash-Rufs nicht naturgegeben in privater Hand, im vergangenen Jahr etwa war auch "Stadt+Land=Liebe" vom SWR nominiert, musste sich aber letztlich dem "Kampf der Realitystars" von RTLzwei geschlagen geben, das in diesem Jahr als Titelverteidiger erneut ins Rennen geht. Zuvor hatten mit dem "Sommerhaus der Stars" und "Princess Charming" zwei Formate von RTL Deutschland in dieser noch jungen Kategorie gewonnen.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" 2000 Das Sommerhaus der Stars RTL 2001 Princess Charming TVNow/Vox 2002 Kampf der Realitystars RTLzwei

Vor allem das extrem starke Abschneiden im Show-Bereich sorgt aber letztlich dafür, dass Seven.One Entertainment seinem Namen alle Ehre macht und in den Entertainment-Formatkategorien mit insgesamt 23 Fernsehpreisen das Ranking anführt, RTL Deutschland landet mit 18 Preisen dahinter - wobei man etwas darunter leidet, dass es in den ersten zehn Jahren eben keine Preise fürs beste Factual Entertainment gab, wo man besonders stark aufgestellt ist. Das ZDF liegt mit 13 Preisen deutlich vor der ARD, die es auf neun Auszeichnungen bringt - und in diesem Jahr übrigens in keiner Format-Kategorie nominiert ist, also eher noch weiter zurückfallen dürfte. Einziger Streamer, der schon einen Fernsehpreis hat und in diesem Jahr noch einen weiteren dazu bekommen könnte, ist Prime Video.