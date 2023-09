Wer an deutsche Sporthelden in den vergangenen Monaten denkt, der hat nicht zwingend Fußballer im Sinn. In der Tat nutzten andere Sportarten die vielleicht kleine Lücke, die der deutsche Fußball hinterließ, um in der Gunst um Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums zu punkten. Da wären etwa die frisch zum Weltmeister gekrönten deutschen Basketballer, die auch schon 2022 bei der FIFA Eurobasket ein Millionenpublikum begeisterten. Oder etwa ein Mann namens Gabriel Clemens, der ganz zu Beginn dieses Jahres Schlagzeilen machte, weil er bei der Darts-WM sehr überraschend sehr weit, nämlich bis ins Halbfinale kam.



Clemens und die Basketballer – sie eint: Bei den großen Events generierten sie plötzlich Millionen-Reichweiten. Etwas, das die Fußballer gewohnt sind. Auch die generierten hohe Reichweiten, wenngleich die Winter-WM in Katar im November und Dezember 2022 etwas hinter den Erwartungen lag. Für den Deutschen Fernsehpreis 2023 nominiert sind Sport1-, MagentaTV- und ZDF-Übertragungen der drei Großevents.

© Sport1 Michael Langkau

© Deutsche Telekom Arnim Butzen

Um diesen Erfolg nun in den normalen Betrieb zu überführen, will Magenta Sport künftig vermehrt auf Euroleague und Eurocup setzen. "Wir gehen davon aus, dass auf europäischer Ebene bessere Chancen bestehen, die besten Spieler der WM auch aus dem deutschen Team wieder zu sehen. Auf rein nationaler Ebene wird das schwer. In der Euroleague und im Eurocup werden wir alle Spiele zeigen, einzeln und an Donnertagen bei der Euroleague auch in einer Konferenz. Diese bietet hervorragendes Potenzial, um auch die neuen Fans, die der Sport mit der WM dazu gewonnen hat, in das Thema einzuführen", sagt Butzen, dem bewusst sei, dass "die Öffentlichkeit" immer stärker wahr nehme, dass die Telekom-Übertragungen "immer nah am Geschehen" sei. "Wir stehen für innovative Sportberichterstattung im digitalen Zeitalter auf verschiedenen Kanälen", wirbt er.



Und dennoch: Die ganz große Aufmerksamkeit Woche für Woche hat eigentlich nur der Fußball in Deutschland. Jener Fußball, dessen Auftritte auf Länderebene vielleicht sogar kritischer beäugt wird als in Klub-Wettbewerben. Dennoch spricht auch Yorck Polus, Sportchef des für die WM-Übertragungen nominierten ZDF von einer weiterhin vorhandenen "Zugkraft" solcher Turniere. "Das werden wir bei den Heim-Europameisterschaften der Handballer und Fußballer im kommenden Jahr erneut erleben", glaubt er.