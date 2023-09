am 22.09.2023 - 10:00 Uhr

Wie heißt es so schön? "Essen & Trinken hält Leib, Seele und Zuschauer zusammen", sagt Tower-Geschäftsführerin Kirstin Benthaus-Gebauer. Und ist in diesem Jahr gleich dreifach für den deutschen Fernsehpreis in der Factual-Kategorie nominiert, wenn auch mit dennoch ganz unterschiedlichen Formaten. Von Tower kommt "die kulinarische Entdeckungsreise" "Roadtrip America", Story House Productions hat "BesserEsser – Lege packt aus" beigesteuert und Vitamedia Film geht mit "Zum Schwarzwälder Hirsch", einem Inklusionsprojekt mit Fernsehkoch Tim Mälzer ins Rennen.

© Tower/Christoph Wehrer Kirstin Benthaus-Gebauer