am 25.09.2023 - 11:03 Uhr

Emil und Oskar Belton, Bruno Alexander, Leonard Fuchs und Max Mattis sind am Montag im Rahmen des Sat.1-"Frühstücksfernsehens" mit dem Förderpreis der Fernsehpreis-Jury ausgezeichnet wurden. Die fünf jungen Filmschaffenden haben ihre eigene Produktionsfirma, Kleine Brüder, an der unter anderem auch Christian Ulmen beteiligt ist. Zusammen haben sie zuletzt mehrere viel beachtete Serien umgesetzt, darunter "Die Discounter" für Prime Video oder auch "Intimate" für Joyn.

Den Förderpreis der Fernsehpreis-Jury erhalten die Kleinen Brüder nun explizit für "Intimate", das sie zusammen mit Pyjama Pictures produziert haben. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. Auf die Frage im "Frühstücksfernsehen", was sie mit dem Geld machen, war die einhellige Antwort: In das noch junge Unternehmen und neue Projekte investieren.

© Screenshot Sat.1 Vier der fünf Kleinen Brüder nahmen den Förderpreis entgegen.

Der Förderpreis wird von der Jury des Deutschen Fernsehpreises vergeben, um besondere Leistungen junger Talente zu würdigen. Das Team der Kleinen Brüder ist außerdem noch zwei Mal für einen regulären Deutschen Fernsehpreis nominiert: Einmal für "Die Discounter" als Beste Comedy-Serie sowie Emil Belton, Bruno Alexander, Oskar Belton und Paul Sommerhalter direkt für den Schnitt von "Intimate".

Die Kleinen Brüder sind aktuell so etwas wie die Shootingstars der Branche, DWDL.de zeichnete sie bereits 2022 als Bildschirmhelden aus. Für den NDR haben sie zuletzt eine neue Mini-Serie gedreht (DWDL.de berichtete) und auch "Die Discounter" bei Prime Video geht weiter. Im "Frühstücksfernsehen" kündigten sie am Montag außerdem auch an, genügend Ideen für eine zweite Staffel "Intimate" zu haben - hier gibt es aber noch keine Informationen zu einer möglichen Fortsetzung.

Der Deutsche Fernsehpreis wird am kommenden Donnerstag in den Werkskategorien verliehen, Sat.1 überträgt die Preisverleihung ab 20:15 Uhr. Die "Nacht der Kreativen" würdigt bereits am Mittwoch, 27. September, die herausragenden Leistungen der Menschen hinter der Kamera, die Filme, Serien, Shows, Dokumentationen oder andere Sendungen durch ihre Arbeit und ihr Engagement zu etwas Besonderem gemacht haben.