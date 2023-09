Wenn es im deutschen Fernsehen einen Preis zu verleihen gab, dann war in den vergangenen Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass Barbara Schöneberger durch den Abend führen wird, extrem hoch. In diesem Jahr hat sie sich aus dem Preisverleihungs-Business allerdings weitgehend zurückgezogen - und so musste man auch beim Deutschen Fernsehpreis umdenken. Sechs Jahre in Folge hatte Schöneberger die Verleihung moderiert, egal welcher Sender als Ausrichter an der Reihe war. In diesem Jahr verzichtet man nun komplett auf eine feste Moderation.

Um so wichtiger ist also die Rolle der Laudatoren der einzelnen Kategorien, die dementsprechend nun abwechselnd durch den Abend führen. Mit dabei sind Schauspielerin Michaela May, Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, "Let’s Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova, Sternekoch Tim Raue, Schauspielerin Anja Kling, Moderator Jörg Pilawa, Comedian Ralf Schmitz, Moderatorin Esther Sedlaczek, Schauspielerin Esther Schweins, Entertainer Giovanni Zarrella, Moderatorin Frauke Ludowig, Journalist Dirk Steffens, Moderator Alexander Bommes, Schauspielerin Anna Thalbach, Starkoch Nelson Müller, Moderatorin Marlene Lufen, Schauspieler Sky du Mont, Moderator Matthias Opdenhövel, Comedian Michael Mittermeier, Schauspieler Tom Beck, Moderator Daniel Boschmann, Schauspielerin Gesine Cukrowski, Ernie und Bert sowie die Wetter-Moderatorinnen Claudia Kleinert, Katja Horneffer, Corinna Borau und ihr Kollege Christian Häckl.

Barbara Schöneberger selbst wird die Verleihung, die am Donnerstag ab 20:15 Uhr in Sat.1 übertragen wird, zwar nicht moderieren, kann aber auf einen Fernsehpreis für die Beste Moderation einer Unterhaltungssendung hoffen. Nominiert ist sie hier für ihre Präsentation des ESC-Vorentscheids - wobei auffällt, dass "Verstehen Sie Spaß?" in der Nominierung nicht genannt ist. Sat.1 zeigt die Verleihung wie in den letzten Jahren zeitversetzt, die Verleihung bereits ab 18:30 Uhr im Kölner Coloneum statt. DWDL.de berichtet auch dieses Jahr in einem Live-Ticker bereits zum Zeitpunkt der Verleihung vor Ort, zudem berichten wir wieder mit einem Livestream vom Roten Teppich.

Schon einen Tag zuvor findet die Vergabe in den Gewerks-Kategorien im Zuge der "Nacht der Kreativen" statt. Während diese im vergangenen Jahr ebenfalls noch im Fernsehen zu sehen war, werden die Preise für die kreativen Einzelleistungen in elf Kategorien diesmal im Rahmen eines festlichen Dinners in der Flora in Köln vergeben. Durch diesen Abend wird Steven Gätjen als Moderator führen, die Laudatios halten unter anderem die Journalistin Katrin Eigendorf, die Autorin Sophie Passmann und der Produzent Friedrich Oetker. Die Verleihung startet am Mittwoch um 20 Uhr, DWDL.de wird auch hier im Rahmen eines Live-Tickers über die Preisträgerinnen und Preisträger berichten.

Produziert werden beide Abende von Riverside Entertainment.