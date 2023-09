Die Nacht der Kreativen: Wer heute schon gewinnen könnte

Nach der Premiere im vergangenen Jahr setzt der Deutsche Fernsehpreis auch diesmal auf ein zwei Abende umfassendes Konzept: Um die TV-Gala angesichts der Vielzahl der Kategorien nicht zu überfrachten, werden insgesamt elf Preise schon einen Abend zuvor im Rahmen der "Nacht der Kreativen" übergeben. Es ist eine Reaktion darauf, das seit 2020 nicht mehr nur in der Fiktion, sondern auch in Unterhaltung und Information die besten Leistungen in unterschiedlichen Gewerken ausgezeichnet werden und die Zahl der Preise dadurch deutlich anstieg.

Nachdem das ZDF die "Nacht der Kreativen" im vergangenen Jahr noch im Rahmen einer Fernsehsendung umgesetzt hat, gibt es diesmal ein gesetztes Dinner in der Kölner Flora ohne TV-Übertragung. DWDL.de wird aber wie gewohnt in einem Live-Ticker ab 20 Uhr von vor Ort über die Vergabe der ersten Deutschen Fernsehpreise berichten. Durch den Abend führen wird Steven Gätjen. Am morgigen Donnerstag werden wir übrigens dann schon vor dem Live-Ticker, der um 18:30 Uhr startet, nachmittags wieder mit viel Anarchie und Liebe und freundlicher Unterstützung von Magenta TV live vom roten Teppich auf Sendung gehen, wie es in den letzten Jahren Tradition geworden ist.

Doch zunächst einmal geht es um elf Kategorien, in denen herausragende Leistungen des vergangenen Jahres schon heute ausgezeichnet werden. Die meisten Preise werden nach wie vor in der Fiktion verliehen. Gleich in drei Kategorien ist dabei die zweite "Sisi"-Staffel der RTL+-Version im Rennen (Beste Regie, Beste Musik, Beste Ausstattung), zwei Mal die Sisi-Serie von Netflix "Die Kaiserin" (Bester Schnitt/Montage, Beste Ausstattung). Doch auch "Kleo", "Der Schatten", "King of Stonks" und "Luden" haben schon die Chance, vor der TV-Gala bis zu zwei Auszeichnungen einzusammeln.

In der Information ist "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" sowohl für die beste Kamera wie auch für den besten Schnitt/Montage im Rennen und damit als einzige Produktion heute bereits doppelt nominiert. Die Produktion selbst hat einen Tag später aber auch nochmal die Chance auf eine Auszeichnung als beste Doku-Serie. Ob eine frühe Auszeichnung in einem der Gewerke hier nun ein gutes oder schlechtes Omen dafür wäre? Reinlesen kann man beides - ähnlich wie in der Unterhaltung, wo beispielsweise Jakob Lundt schon den Preis für das Beste Buch bekommen könnte, ehe "Wer stiehlt mir die Show?" am Donnerstag die Möglichkeit hätte, den dritten Fernsehpreis in Folge als beste Show in Folge abzuräumen.

Im Folgenden alle Kategorien und Nominierungen der heutigen "Nacht der Kreativen":

Fiktion

Beste Regie Fiktion

Viviane Andereggen, Jano Ben Chaabane für Kleo (Netflix/Zeitsprung Pictures)

Sven Bohse, Miguel Alexandre für Sisi 2 (RTL/Story House Productions)

Nina Vukovic für Der Schatten (ZDFneo/Keshet Tresor Fiction)

Bestes Buch Fiktion

Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf, Elena Senft für Kleo (Netflix/Zeitsprung Pictures)

Philipp Käßbohrer, Jan Eichberg, Mats Frey, Fabienne Hurst für King of Stonks (Netflix/btf)

Natalie Scharf für Gestern waren wir noch Kinder (ZDF/Seven Dogs Filmproduktion)

Beste Kamera Fiktion

Tim Kuhn für Luden – Könige der Reeperbahn (Prime Video/NEUESUPER)

Felix Novo de Oliveira für Lauchhammer – Tod in der Lausitz (ARD/ARD Degeto/Moovie)

Pascal Schmit für Der Schatten (ZDFneo/Keshet Tresor Fiction)

Bester Schnitt/Montage Fiktion

Robert Eyssen, Boris Gromatzki, Heike Parplies für Die Kaiserin (Netflix/Sommerhaus Serien)

Emil Belton, Bruno Alexander, Oskar Belton, Paul Sommerhalter für INTIMATE. (Joyn/Kleine Brüder/Pyjama Pictures)

Rainer Nigrelli, Florian Böttger, Christoph Otto für King of Stonks (Netflix/btf)

Beste Musik Fiktion

Dascha Dauenhauer für Der Schwarm (ZDF/Intaglio Films/ndF IP)

Jessica de Rooij für Sisi 2 (RTL/Story House Productions)

Christoph Schauer, Max Filges für Höllgrund (ARD/SWR/Studio Zentral)

Beste Ausstattung Fiktion

Daiva Petrulyte (Kostüm), Algirdas Garbaciauskas (Szenenbild) für Sisi 2 (RTL/Story House Productions)

Gabriela Reumer (Kostüm), Matthias Müsse (Szenenbild) für Die Kaiserin (Netflix/ Sommerhaus Serien)

Myrna Wolff (Szenenbild), Natascha Curtius-Berger (Kostüm), Georg Korpás (Maske) für Luden – Könige der Reeperbahn (Prime Video/NEUESUPER)

Information

Beste Kamera Information/Dokumentation

Tim David Höddinghaus, Mathias Schöningh für Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show (Prime Video/Florida Entertainment/K2H/27 KM Entertainment)

Nicolai Mehring für Erfundene Wahrheit – Die Relotius-Affäre (Sky/Kineskope Film/Sky Studios)

Jürgen Rehberg für Petra Kelly – Der rätselhafte Tod einer Friedensikone (Sky/doc.station)

Bester Schnitt/Montage Information/Dokumentation

Marc Accensi, André Nier, Sofia Angelina Machado für Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat (Sky/gebrueder beetz)

André Nier, Sarah-Christin Peter für Reeperbahn Spezialeinheit FD65 (ARD / NDR / SWR / WDR / rbb / gebrueder beetz / OneGate Media)

Malte Schlieker für Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show (Prime Video/Florida Entertainment/K2H/27 KM Entertainment)