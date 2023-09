22:37 Uhr: Es ist vollbracht, die Abmoderation kommt überraschend von Daniel Boschmann. Von meinem Kollegen kommt gleich noch eine Zusammenfassung des Abends. Ich verabschiede mich in Richtung Aftershowparty und wünsche noch einen schönen Abend.



22:31 Uhr: Übergeben wird der Ehrenpreis nun von Joko und Klaas. Und da sind auch Feuerwerk, Standing Ovations und alles was so dazu gehört.

22:29 Uhr: Vermutlich sehnen alle im Studio die Standing Ovations schon deshalb herbei, weil sie seit mittlerweile vier Stunden sitzen müssen. Aber sie lassen weiter auf sich warten.

22:24 Uhr: Die Laudatio auf Bully mit zahlreichen Ausschnitten aus seinen Werken, unzähligen Kommentaren in Einspielern und auch mit Lobreden im Studio läuft immer noch. Alles mitzuschreiben überfordert mich nach 4 Stunden Tickerei aber jetzt doch etwas. Aber Interessierte können ja irgendwann gegen Mitternacht in Sat.1 reinschalten...

22:12 Uhr: Bully sagt, er habe sich auch selbst gefragt, ob der Ehrenpreis nicht zu früh komme. Aber als die Stifter ihm aufgezählt hätten, warum sie ihn auszeichnen wollen, habe er sich gedacht. Ja. Ja. Ja...

22:10 Uhr: Jetzt folgt der Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises für Michael Bully Herbig. Tim Mälzer spart sich eine lustige Überleitung, die nach den Worten der Iranerin nicht so ganz gepasst hätte, entlockt Bully aber auf die Frage, ob er den Ehrenpreis annehmen will, ein "Ja, ich will". Die Ehrung folgt nun in einem Einspieler.

22:05 Uhr: Jetzt überlässt Joko noch der Iranerin die Bühne, der er auch seinen Instagram-Account überlassen hat - auch wenn die 15 Minuten Joko & Klaas Live in ihrer Kategorie nicht gewonnen hatte.

22:03 Uhr: Joko sagt: "Vielen Dank an die Industrie, die zu großen Teilen unseren Planeten zerstört, vielen Dank an die Politik, die viel zu wenig handelt: Ihr habt diesen Preis möglich gemacht." Und auch er appelliert an die Verantwortung der Branche, solche Themen in die Wohnzimmer und zu den Leuten zu bringen.

22:01 Uhr: Eine Doku-Serie, die stilistisch ganz anders ist als alle anderen, holt sich den Preis... Und für Joko bestimmt mehr als ein Trostpflaster dafür, dass es keinen dritten Fernsehpreis in Folge für "Wer stiehlt mir die Show" gegeben hat.

Beste Doku-Serie

Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show (Prime Video/Florida Entertainment/K2H/27 KM Entertainment)

Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat (Sky/gebrueder beetz)

Die Kinder von Lügde – Alle haben weggesehen (ZDFinfo/Spiegel TV)

Marie will alles – Durchstarten mit Down-Syndrom (WDR/Kalmäuser)

Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn (RTL+/Pausefilm)

21:57 Uhr: Wenn wir richtig mitgezählt haben, sind wir nun tatsächlich bei der letzten regulären Kategorie vor dem Ehrenpreis angelangt: Der besten Doku-Serie.

21:54 Uhr: Für "TV Total" ist es übrigens der zweite Preis: 1999 im ersten Fernsehpreis-Jahr wurde die Sendung schon einmal ausgezeichnet, damals natürlich noch mit Stefan Raab vor statt hinter der Kamera.

21:52 Uhr: Vergangenes Jahr ging Sebastian Pufpaff als nominierter Moderator noch leer aus, diesmal wird "TV Total" als beste Comedy ausgezeichnet.

Beste Comedy/Late Night

LOL: Last One Laughing (Prime Video/Constantin Entertainment)

RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen (RTL/Banijay Productions)

TV Total (ProSieben/Raab TV/Brainpool)

21:51 Uhr: Vermutlich will man hier durchsenden, bis es wirklich Late Night ist, wenn schon keine der nominierten Produktionen aus diesem Zeitfenster stammt.

21:48 Uhr: Letztes Jahr um diese Uhrzeit war die Verleihung übrigens zu Ende. Dieses Jahr kommen wir erstmal zur Kategorie Beste Comedy / Late Night mit einem Einspieler von Daniel Boschmann, der Stimmen am Roten Teppich eingesammelt hat.

21:43 Uhr: Nachdem "Kleo" schon als beste Serie ausgezeichnet wurde, wird jetzt auch noch die Hauptdarstellerin persönlich mit einem Deutschen Fernsehpreis geehrt. Das macht alles in allem unglaubliche sechs Fiction-Fernsehpreise für Netflix.

Beste Schauspielerin

Dominique Devenport für Sisi 2 (RTL/Story House Productions)

Nina Gummich für Alice (ARD/rbb/WDR/ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion)

Jella Haase für Kleo (Netflix/Zeitsprung Pictures)

Jeanette Hain für Luden – Könige der Reeperbahn (Prime Video/NEUESUPER)

Désirée Nosbusch für Süßer Rausch (ZDF/Bavaria Fiction) und Conti (ZDF/Letterbox) und Sisi 2 (RTL/Story House Productions)

21:40 Uhr: Die ersten ausgezeichneten Autoren werden am Suppentopf in der Presselounge gesichtet. Vorsicht, wir haben entlarvendes Bildmaterial! Die Aufzeichnung läuft nun aber auch schon seit drei Stunden und noch liegt ein bisschen was vor uns.

21:34 Uhr: Esther Sedlaczek ging vorhin in der Moderations-Kategorie leer aus, darf aber nun den Fernsehpreis für die beste Schauspielerin übergeben.

21:29 Uhr: Die Kritiken waren nicht gerade euphorisch, doch die Jury hat die aufwendige Mammut-Produktion "Der Schwarm" überzeugt.



Bester Mehrteiler

Gestern waren wir noch Kinder (ZDF/Seven Dogs Filmproduktion)

Lauchhammer – Tod in der Lausitz (ARD/mdr/rbb/ARD Degeto/Moovie)

Der Schwarm (ZDF/Intaglio Films/ndF IP)

21:25 Uhr: Es geht nun weiter mit dem besten Mehrteiler.

21:21 Uhr: Diesen Preis kann sich auch Senderchef Daniel Rosemann ans Revers heften - schließlich ist er es, der ProSieben für dieses Genre geöffnet hat und dafür Primetime-Sendeplätze freiräumt.

21:20 Uhr: Erster Preis des Abends für ProSieben! Thilo Mischke beschert ProSieben einen schönen Erfolg im Informations-Bereich

Beste Dokumentation/Reportage

frontal: Die Straße des Todes – Kriegsverbrechen in der Ukraine (ZDF)

ProSieben THEMA. Verlassen und vergessen? Afghanistan im Griff der Taliban (ProSieben/PQPP2)

die story: Leben nach Butscha – Trauma und Hoffnung (ARD/WDR/wildfilms)

Team Wallraff – Reporter undercover: Undercover bei Burger King (RTL/RTL News)

ZDFzeit: Geheimsache Katar – wie ein Land den Fußball kaufte (ZDF/ btf)

21:15 Uhr: Nach einer XL-Dankesrede von Philip Froissant und einer Werbepause sind wir nun in der Kategorie Doku/Reportage angelangt. Sky DuMont steht von einem Klavier begleitet auf einer Nebelwolke und zählt nun die Nominierten auf. (?)



21:08 Uhr: Der Kaiser neben der Kaiserin erhält den Preis. Es ist die zweite Auszeichnung für die Sisi-Version von Netflix. Die fünffach nominierte RTL-Sisi steht hingegen noch ohne Auszeichnung da.

Bester Schauspieler

Malick Bauer für Sam – Ein Sachse (Disney+/Big Window Productions/Panthertainment)

Matthias Brandt für King of Stonks (Netflix/btf)

Philip Froissant für Die Kaiserin (Netflix/Sommerhaus Serien)

Matthias Matschke für Wir sind die Meiers (ZDF/Bavaria Fiction)

Thomas Schubert für King of Stonks (Netflix/btf)

21:01 Uhr: Esther Schweins hält nun die Laudatio in der Kategorie Bester Schauspieler.

21:00 Uhr: Der Preisträger erzählt aus seiner Recherche und was ihm ein Bürgermeister erzählt hat, der seinen Job hingeworfen hat: "Was mich fertig gemacht hat, waren nicht die Nazis, die Steine gegen meien Scheibe geworfen haben. Fertig gemacht hat mich das Schweigen der Anderen."

20:57 Uhr: Breaking News aus der Presselounge: Der DJ für die Aftershowparty steht vor der Tür. Wir haben allerdings noch ein bisschen was zu bepreisen...

20:55 Uhr: And the winner is...

Bester Fernsehfilm

Die Bürgermeisterin (ZDF/Network Movie)

Ramstein – Das durchstoßene Herz (ARD/SWR/FFP New Media/Fontana)

So laut du kannst (ZDF/Relevant Film)

20:50 Uhr: Es geht nun weiter mit dem besten Fernsehfilm. Die Beteiligten stellen dabei im Einspieler das Besondere ihrer eigenen Produktion vor.

20:45 Uhr: Es folgt jetzt ein Mini-Rückblick auf die Gewinnerinnen und Gewinner von gestern Abend. Gerne hier nochmal nachzulesen.

20:44 Uhr: Hans Sigl liest jetzt vor, was Barbara Schöneberger als Dankesrede geschrieben hat. (Öhm.) Sie erzählt jedenfalls, dass es schon ihr dritter Fernsehpreis ist. Aber der erste wurde damals nicht im Fernsehen übertragen (wir erinnern uns lebhaft an diesen Tiefpunkt), einmal fand die Verleihung wegen Pandemie nicht statt. Diesmal ist sie immerhin selbst schuld, dass sie nicht da sein kann.

20:42 Uhr: Bemerkenswert, dass sie explizit für die Moderation des ESC-Vorentscheids geehrt wird - und damit explizit nicht für "Verstehen Sie Spaß?"...

20:41 Uhr: Die letzten sechs Preisverleihungen hat Barbara Schöneberger moderiert, nun bekommt sie den Preis - und ausgerechnet diesmal ist sie nicht da.

Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung

Jan Köppen für Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! (RTL/ITV Studios Germany) und Take Me Out (RTL/UFA Show & Factual)

Barbara Schöneberger für Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool (ARD/NDR/Bildergarten Entertainment)

Esther Sedlaczek für Quizduell-Olymp (ARD/NDR/ITV Studios Germany) und Frag doch mal die Maus (ARD/WDR/Ansager & Schnipselmann)

20:38 Uhr: Jetzt folgt die Kategorie "Beste Moderation". Man ehrt das Handwerk diesmal vermutlich dadurch, dass man darauf verzichtet. Singender Laudator ist hier übrigens Vorjahresgewinner Giovanni Zarrella.

20:36 Uhr: Bislang wirklich ein super Abend für RTL Deutschland, das vier der insgesamt neun schon vergebenen Preise für sich reklamieren kann.

20:31 Uhr: "Inklusion ist kein Prestigeprojekt, Inklusion ist ein verdammtes Menschenrecht", hält André Dietz fest. Das lassen wir so stehen.

20:30 Uhr: "Zum Schwarzwälder Hirsch", das schon etliche Preise bekommen hat, kann nun auch noch den Deutschen Fernsehpreis für sich verbuchen

Bestes Factual Entertainment

BesserEsser – Lege packt aus (ZDFinfo/Story House Productions)

Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern (Kabel Eins/Tower Productions)

Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer (VOX/Vitamedia Film)

20:25 Uhr: Ernie und Bert sprechen nun übers beste Factual Entertainment.

20:24 Uhr: Sender-Zwischenbilanz: Für RTL ist es schon der dritte Preis des heutigen Abends, Netflix und das ZDF haben jeweils zwei, die ARD eine Auszeichnung erhalten. ProSiebenSat.1 ging heute bislang leer aus. In der Gesamtabrechnung gestern und heute führt das ZDF mit fünf Preisen vor RTL und Netflix mit jeweils vier.

20:19 Uhr: Der Klassiker Dschungelcamp gewinnt den Fernsehpreis - in Jahr 1 mit Jan Köppen (der übrigens auch nochmal persönlich in der Kategorie Moderation nominiert ist)

Beste Unterhaltung Reality

First Dates – Ein Tisch für zwei (VOX/Warner Bros. ITVP)

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! (RTL/ITV Studios Germany)

Kampf der Realitystars (RTLZWEI/Banijay Productions)

20:17 Uhr: Die Laudatoren für Beste Unterhaltung/Reality wissen wohl nichts von ihrem Glück und bekommen die paar Sätze, die sie zu sagen haben, nun unter Anleitung von "Big Brother" in Umschlägen zugesteckt.

20:13 Uhr: Kurios, dass im Einspieler die Welt-Korrespondenten aus der Ukraine gefeatured wurden. Dabei war explizit das "Studio-Team" nominiert. Knapp daneben, auch vorbei.

20:12 Uhr: Und der Preis geht an...

Beste Information

Berichterstattung zum Aufstand der Gruppe Wagner in Russland (n-tv)

Studio Team Welt (Nachrichtenberichterstattung) (Welt)

August 2022: Sechs Monate Krieg gegen die Ukraine – tagesthemen live aus Kiew (ARD)

20:09 Uhr: Es geht nun um die Kategorie Beste Information, wo die "Tagethemen"-Sendung aus Kiew gegen großflächige Berichterstattung von ntv und Welt antritt.

20:08 Uhr: Die gerade geförderten Kleinen Brüder wollen übrigens mit ihrer Produktionsfirma auch andere junge Kreative fördern und fordern auf, Ideen an info@kleinebrueder.de zu schicken. Geben wir doch mal so weiter...

20:02 Uhr: Als nächstes wird nun der Förderpreis verliehen, der bekanntlich an die Kleinen Brüder geht. Während sonst die Überraschung in der Verleihung selbst überbracht wurde, geschah das diesmal schon Anfang der Woche im "Frühstücksfernsehen". Sieht man jetzt hier nochmal als Ausschnitt, also verlinken wir auch einfach nochmal auf unseren Artikel dazu.

19:58 Uhr: Christoph Kramer ist durch die Verleihung aufgeflogen: "Ich darf eigentlich gar nicht hier sein, denn wir haben nur zwei Punkte und übermorgen ist Spiel."

19:56 Uhr: Ach, der Fußball kann ja doch noch etwas gewinnen... immerhin beim Fernsehpreis - womit Darts bei Sport1 und Basketball bei Magenta TV leer ausgehen.



Beste Sportsendung

Darts-Weltmeisterschaft 2023 (Sport1)

FIBA Eurobasket 2022 (MagentaTV/Telekom Deutschland/thinXpool TV/PLAZAMEDIA/NEP Germany)

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 (ZDF)

19:48 Uhr: Man würdigt jetzt in einem Einspieler erstmal die Special Olympics, für die sich die großen Sender zusammengetan hatten, die aber nicht nominiert sind.

19:46 Uhr: Jörg Pilawa übergibt 29 Jahre, nachdem er bei "ran" war, heute den Preis in der Kategorie Sport, wie er selbst herleitet.



19:42 Uhr: Tim Raue hatte ihn in seiner Laudatio besonders für seinen Film "Die Straße des Todes - Kriegsverbrechen in der Ukraine" gelobt, gewürdigt wird aber seine gesamte Berichterstattung aus der Ukraine.

19:41 Uhr: Und die Glückwünsche gehen an...



Beste Moderation/Einzelleistung Information

Arndt Ginzel für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (ZDF)

Vassili Golod für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (ARD)

Isabel Schayani für Weltspiegel (ARD)

19:40 Uhr: Weiter geht es mit der Einzelleistung Information. Es gibt zwei Laudatoren und eine Laudatorin, die je eine Nominierte oder Nominierten vorstellen. Warum das nun Tim Raue, Dirk Steffens und Marie-Agnes Strack-Zimmermann zusammen tun, erschließt sich jetzt nicht direkt.

19:36 Uhr: Olivia Jones mit der ehrlichen Dankesrede: "Ich bin nicht überrascht, ich habe natürlich etwas vorbereitet. Ich rackere mich seit 30 Jahren im deutschen Fernsehen ab. Jetzt wurde es wirklich langsam Zeit, dass ich mal einen Preis gewinne. Ich versuche, Unterhaltung mit Haltung zu machen. Ich habe mich nicht hochgeschlafen, es wollte keiner."

19:33 Uhr: Darf ich an dieser Stelle kurz auf unsere Nahaufnahme mit Olivia Jones vom letzten Wochenende verweisen? Nein? Zu spät.

19:31 Uhr: Nichts wars für den Gastgeber - dafür hat Olivia Jones nun einen Fernsehpreis in einer Informations-Kategorie!

Bestes Infotainment

Joko & Klaas LIVE #IranRevolution (ProSieben/Florida Entertainment)

SAT.1 Frühstücksfernsehen (SAT.1/Maz&More)

Sterben für Anfänger (RTL+/I&U TV Produktion)

19:28 Uhr: Nelson Müller präsentiert nun die Kategorie Infotainment, wo der übertragende Sender Sat.1 übrigens die einzige Chance auf eine Auszeichnung in diesem Jahr hat.

19:22 Uhr: Und schon wieder Netflix, das damit nun mit bereits vier Auszeichnungen gestern und heute im Preisranking in Führung geht!



Beste Drama-Serie

Die Kaiserin (Netflix/Sommerhaus Serien)

Kleo (Netflix/Zeitsprung Pictures)

Der Schatten (ZDFneo/Keshet Tresor Fiction)

19:17 Uhr: Frauke Ludowig und Marlene Lufen präsentieren als nächstes die Kategorie "Beste Drama-Serie"

19:10 Uhr: Rainer Nigrelli, Florian Böttger, Christoph Otto hatten gestern schon einen Fernsehpreis für den besten Schnitt bei "King of Stonks" bekommen. Insgesamt steigt das Netflix-Preiskonto damit nun schon auf 3 in diesem Jahr.

19:09 Uhr: Man hat während der Verleihung jetzt den Preis graviert und das ist abgefilmt ähnlich spannend wie es sich liest. Aber das wird die Freude nicht schmälern bei...



Beste Comedy-Serie

Die Discounter 2 (Prime Video/Pyjama Pictures)

Doppelhaushälfte (ZDF/ICONOCLAST Films)

King of Stonks (Netflix/btf)

19:05 Uhr: Es geht weiter mit der besten Comedyserie. Sicher ist schonmal, dass alle Nominierten witziger waren als die letzten Minuten.

19:01 Uhr: Inzwischen hat übrigens Ralf Schmitz den Moderationsjob übernommen. Wir kommentieren lieber erstmal nicht.

18:57 Uhr: Bill und Tom Kaulitz wirken wirklich überrascht und freuen sich sichtlich. Ob der Trost aber wirkt? "Giovanni und Joko: Dabei sein ist alles. Macht euch nichts draus"

18:56 Uhr: Ich muss aber erstmal festhalten: Die Idee, keine feste Moderation zu haben, war in den ersten Minuten keine gute. Und Matthias Opdenhövel hat auch etwas zusammenhangslos die Nennung von Stifterinnen und Stiftern und Verlesen der Sieger zusammengemischt. Hä?

18:55 Uhr: Gestern hat Jakob Lundt den Abend mit der Auszeichnung als Autor für "Wer stiehlt mir die Show?" eröffnet, diesmal musste sich die ProSieben-Show geschlagen geben, denn gewonnen hat...

Beste Unterhaltung Show

Die Giovanni Zarrella Show (ZDF/Bavaria Entertainment)

That's my Jam mit Bill und Tom Kaulitz (RTL+/SEO Entertainment)

Wer stiehlt mir die Show? (ProSieben/Florida Entertainment)

18:53 Uhr: Es gibt ja heute wechselnde Moderationen. Die musikalische Eröffnung haben Tom Beck, Nelson Müller, Anna Ermakowa und "The Voice Kids"-Siegrin Emma besorgt, nun übernimmt erstmal Matthias Opdenhövel. Es geht offenbar als erstes um den Preis in der Kategorie "Beste Show". Hier ist die Frage, ob "WSMDS" das Triple voll machen kann.

18:45 Uhr: Der Fernsehpreis kommt ja dieses Jahr ohne feste Moderation aus. Stattdessen begrüßt "Big Brother" die Gäste im Saal.

18:41 Uhr: Rosemann erinnert die Branche daran, welche Verantwortung sie hat: "Wir können Menschen eine Stimme geben und viel Reichweite, die sonst nicht gehört werden. (...) Lasst uns Menschen auf unseren Sendern zu Wort kommen lassen, die einen Unterschied machen." Und er spricht auch die wirtschaftlichen Probleme an, in der die Branche derzeit steckt: "Lasst uns die Zeiten von hohen Kosten und niedrigen Budgets zusammen meistern. Wir sind ein Ökosystem, das nur funktioniert, wenn alle mitmachen."

18:38 Uhr: Und jetzt noch ein Geburtstagsständchen für Christian Oberfuchshuber, der heute Geburtstag hat, ehe Sat.1- und ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann als Gastgeber spricht.

18:35 Uhr: Unter fachkundiger Leitung von Christian Oberfuchshuber werden nun erstmal Appläuse aufgezeichnet... Da geht's den geladenen Fernsehpreis-Gästen auch nicht anders als jedem anderen TV-Publikum.

18:28 Uhr: Der Rote Teppich liegt hinter uns und der anwesenden TV-Prominenz, nun nimmt man langsam im Studio Platz. Wir melden uns hier aus der Presselounge und halten euch in den nächsten Stunden über alle Preise und andere Beobachtungen auf dem Laufenden...