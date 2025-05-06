2021 stieg die Telekom mit Magenta TV als zusätzlicher Stifter neben ARD, ZDF, RTL und ProSiebenSat.1 beim Deutschen Fernsehpreis ein, in diesem Jahr ist es nun soweit: Erstmals liegt die Federführung bei der Telekom, deren TV-Chef Arnim Butzen kürzlich schon angekündigt hat, dass man bei der Umsetzung mit dem ZDF kooperieren wird. Sprich: Die Gesamtverantwortung fürs Event liegt bei Magenta TV, dem ZDF obliegt Gestaltung der Show sowie die Ausstrahlung. Auch Magenta TV selbst wird aber berichten.

Ebenfalls schon bekannt war der Termin: Am 9. September geht es mit der "Nacht der Kreativen" los, in der schon ein großer Teil der Preise in den kreativen Gewerken verleihen wird. Wie in den letzten Jahren findet der Abend wieder in der Kölner Flora statt. Die TV-Gala folgt am Abend danach, wird in den MMC Studios produziert, das ZDF zeigt sie ab 20:15 Uhr. Produziert werden beide Abende wieder von Riverside Entertainment.

Wer an diesen beiden Abenden die Preise entgegennimmt, bestimmt eine Jury, deren Vorsitz auch in diesem Jahr Wolf Bauer übernimmt. Daneben sind folgende senderunabhängige Mitglieder dabei: Produzentin Iris Bettray (sagamedia), die Journalistin Siham El-Maimouni, Hanna Huge (Serienjunkies), die Moderatorin Laura Karasek, Journalist und Produzent Stephan Lamby, Schauspielerin Valerie Niehaus, Produzent Michael Souvignier (Zeitsprung), die Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, der Autor David Ungureit sowie DWDL.de-Redakteur Alexander Krei.

Zudem haben auch die Stifter je einen Platz in der Jury, ihre Vertreter sind aber nur bis zur Nominierung dabei und nehmen nicht an der finalen Abstimmung über die Preisträgerinnen und Preisträger teil. Das sind: Udo Grätz (WDR), Daniel Guhl (Magenta TV), Florian Hellenkamp (RTL), Milena Seyberth (ZDF) und Bernhard Sonnleitner (ProSiebenSat.1).

© Deutscher Fernsehpreis

"Als jüngstem Mitglied in der Stifter-Familie ist es uns eine große Ehre, in diesem Jahr erstmals die Federführung für den Deutschen Fernsehpreis übernehmen zu dürfen", so der vorsitzende Stifter Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Der Deutsche Fernsehpreis ist heute der wichtigste Maßstab für Qualität, Exzellenz und Erfolg in TV und Streaming. Das verdankt er vor allem seiner unabhängigen Fachjury aus allen Bereichen des Fernsehschaffens. Und so freue ich mich, dass es uns gelungen ist, neben erfahrenen Expertinnen und Experten auch neue Gesichter für den aufwendigen Auswahlprozess gewinnen zu können. Im Namen der Stifter heiße ich sie herzlich willkommen im Team Fernsehpreis und wünsche der gesamten Jury ein gutes Gespür bei Nominierungen und Preisvergabe."