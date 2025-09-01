Es gibt einen neuen Spitzenreiter im Ranking der Produktionsgruppen mit den meisten Nominierungen für einen Deutschen Fernsehpreis: Die Studio Hamburg Production Group. Mit ihren drei Töchtern Real Film Berlin, Nordfilm und Eco Media kommt sie auf insgesamt neun Nominierungen. Vor allem ist es der durchschlagende Erfolg der von Real Film Berlin koproduzierten Serie "Krank Berlin", die es allein auf sechs Nominierungen bringt - und der ebenfalls beteiligten Produktionsfirma Violet Pictures von Alexis von Wittgenstein damit allein auch noch einen geteilten dritten Rang verschafft.

Die Studio-Hamburg-Tochter Nordfilm ist obendrein doppelt für den Film "Bis zur Wahrheit" im Rennen, dazu kommt eine Nominierung für "Die Vertrauensfrage: Wer kann Deutschland regieren?" von ECO Media. Platz 2 geht mit X Filme an eine einzelne Produktionsfirma, die ebenfalls gleich drei Produktionen im Rennen hat: "Herrhausen - Der Herr des Geldes", "Zeit Verbrechen" und "Die Affäre Cum-Ex". In Summe kommt X Filme so auf sieben Fiction-Nominierungen.

Bei "Herrhausen" ist mit Sperl Film auch die Beta Film-Gruppe beteiligt. Weil es zudem auch drei Nominierungen für die Zeitsprung-Produktion "Ich bin Dagobert" gab, schafft es Beta Film mit insgesamt sechs Nominierungen zwar anders als in den letzten beiden Jahren nicht auf Platz 1, aber trotzem noch aufs Treppchen. Zudem ist man ja auch bei X Filme mit an Bord, da es sich um eine Minderheitsbeteiligung handelt, zählen wir X Filme hier aber gesondert.

Den dritten Platz teilt sich Beta Film dabei nicht nur mit Violet Pictures, sondern auch mit Constantin. Die sechs Nominierungen wurden hier mit gleich vier Formaten gesammelt: "Achtsam Morden" und "Cassandra" im Fiction-, "Udo Jürgens Forever" und "Kaulitz & Kaulitz" im Non-Fiction-Segment.

Studio Zentral brachte ZDF Studios im Alleingang fünf Nominierungen verteilt auf "Angemessen Angry", "Love Sucks" und "Schwarze Früchte", womit man sich vor RTL/UFA, Bavaria Studios und Florida Entertainment hielt. Die UFA ist dabei diesmal fiktional gar nicht im Rennen, dafür aber dank der Dokuserie "Roncalli - Macht der Manege" doppelt mit der Tochter UFA Documentary, dazu kommen noch Produktionen von RTL News und Stern.

Florida ist es gelungen, mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", "Experte für alles" und zwei Mal "Wer stiehlt mir die Show?" in gleich vier der acht Unterhaltungs-Kategorien vertreten zu sein. Und bei Bavaria kann man sich neben den Nominierungen für "Ein Mann seiner Klasse" der Tochter Saxonia Media auch noch darüber freuen, dass mit "Nachts im Paradies" die Serie, die einst bei Starzplay laufen sollte und dann noch den Weg zu Magenta TV fand, eine Nominierung einheimsen konnte.

Selbige Serie brachte über die Windlight Pictures auch ITV Studios noch eine von letztlich drei Nominierungen ein - hier sind auch "Licht Aus" von Bildergarten Entertainment und das Autoren-Team des Dschungelcamps im Rennen. Über drei Nominierungen freut man sich auch bei RedSeven. Vor allem dürfte man dort darüber jubeln, dass "Germany's Next Topmodel" nach 17 Jahren erstmals wieder auf der Nominierten-Liste steht, dazu kommt "Kannste (nochmal) Kanzler??" Relevant Film brachte es allein mit dem Film "Wer ohne Schuld ist" auf ebenfalls drei Nominierungen.

Aus den Top 10 gefallen sind im Vergleich zum Vorjahr diesmal Leonine, für das die Beetz Brothers mit "Cocaine Cowboy" aber das Fähnchen hochhalten. Auch Gaumont fehlt diesmal, nachdem man im Vorjahr vor allem noch mit "Deutsches Haus" punkten konnte. Die Banijay-Gruppe bringt es mit dem 25-Jahr-Special von "Wer wird Millionär" diesmal auf eine Nominierung.

Produktionsfirmen/Gruppen mit den meisten Nominierungen



Produktionsfirma Anzahl Nominierungen Studio Hamburg (Real Film Berlin, Nordfilm, Eco Media)

9 X Filme 7

Constantin (Constantin Film, Constantin Entertainment, Rat Pack)

6

Beta Film (Sperl Film, Zeitsprung)

6

Violet Pictures

6

ZDF Studios (Studio Zentral)

5 RTL (UFA Documentary, Stern, RTL News) 4 Florida Entertainment

4 Bavaria Studios (Saxonia Media, Satel Film) 4 Seven.One Studios (RedSeven Entertainment)

3

ITV Studios (ITV Studios, Windlight Pictures, Bildergarten)

3

Relevant Film

3



Hinweis zur Zählweise: Sender-Eigenproduktionen, hinter denen keine Produktionsfirma steht, sind hier nicht eingerechnet. Produktionsfirmen werden dann zu einer Gruppe hinzugerechnet, wenn diese mindestens 50 Prozent der Anteile hält. Wenn an einer Produktion mehrere Firmen beteiligt waren, haben wir für beide eine Nominierung gezählt. Ausnahme: Zwei Firmen, die zu einer Gruppe gehören. Auch die Personenkategorien zählen in dieser Liste mit.

