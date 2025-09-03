Der erste Preisträger, der kommende Woche einen Deutschen Fernsehpreis mit nach Hause nehmen kann, steht fest: Otto Waalkes. Er wird in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis der Stifter des Fernsehpreises (also ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und Magenta TV) für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er habe "mit seinen Gags und Sketchen, seinen Liedern und Figuren, Zeichnungen und Filmen, seinem typischen Gejodel, Geblödel und vielem mehr" den Humor ganzer Generationen geprägt und sei "fester Bestandteil des kollektiven Humorgedächtnisses der Menschen in Deutschland", heißt es zur Begründung.

Zudem habe der "ostfriesische Götterbote" auch zahllose Humorschaffende maßgeblich beeinflusst. "Otto ist ein begnadeter Komiker und einer der vielseitigsten Entertainer der deutschen Fernsehgeschichte. Seinen Einfluss auf die nachfolgenden Generationen von Comedians kann man gar nicht hoch genug bewerten", sagt Arnim Butzen, der als TV-Chef der Telekom in diesem Jahr vorsitzender Stifter des Deutschen Fernsehpreises ist.

"Er hat seit den 1970er-Jahren das Verständnis von Humor hierzulande nachhaltig geprägt. Bis heute begeistert er die Menschen mit seiner Musikalität, seinem hintergründigen Wortwitz sowie seinem perfekten Timing – und natürlich nicht zuletzt seinen Ottifanten. Als Stifter des Deutschen Fernsehpreises verneigen wir uns vor einem Künstler, der immer wieder unseren Blick für die Absurditäten des Lebens schärft und uns dabei mit seiner schier unstillbaren Lust am gehobenen Blödsinn hervorragend unterhält."

Weiter heißt es in der Mitteilung der Stifter: "Ottos aufmerksamer Blick für Blödsinn, seine Freude an Klamauk und gnadenlosen Kalauern, seine Parodien, Unsinnspoesie und Slapstick-Nummern sind einzigartig. Er setzt dem Ernst des Lebens die Leichtigkeit des Komiker-Seins entgegen. Der wohl berühmteste aller Ostfriesen nannte sein Werk selbst einmal schlicht 'elitären Nonsens'. In jedem Fall ist das, was Otto macht, hinreißend witzig, musikalisch und von einer erfrischend charmanten Respektlosigkeit, die die Menschen über Generationen hinweg erfreut und inspiriert." Verliehen wird der Ehrenpreis im Rahmen der TV-Gala am 10. September im Coloneum in Köln, das ZDF überträgt die Show am gleichen Abend ab 20:15 Uhr.

Ottos Weg zum berühmtesten Ostfriesen

Otto wurde 1948 im Emden geboren. Schon während seines Studiums tritt er mit seiner Gitarre in kleinen Clubs auf. Erste große Station auf dem Weg zum berühmtesten Ostfriesen des Landes war 1973 "Die Otto-Show", die ihn bundesweit bekannt macht. 1975 erreicht seine dritte "Otto-Show" 44 Prozent Marktanteil, insgesamt gibt es bis 1979 sieben davon. Figuren wie der rasende Reporter Harrry Hirsch, Susi Sorglos und ir Föhn, der hyperaktive Dirigent Herbert von Karamalz oder auch Robin Hood, der Versprecher der Entnervten, sind ebenso wie die Ottifanten annähernd jedem in Deutschland ein Begriff.

1982 gestaltet Otto fürs ZDF die Musiksendung "Ronny's Pop Show" und leiht auch dem titelgebenden Schimpansen seine Stimme. In den 1980ern geht er auf Tour, veröffentlicht Schallplatten und Bücher und bringt 1985 seinen ersten Spielfilm auf die Leinwand, der schlicht "Otto - Der Film" heißt. 14,5 Millionen Leute lockt er ins Kino. 1993 läuft die Zeichentrickserie "Ottos Ottifanten" bei RTL, 1995 nimmt er ebenfalls bei RTL in "Otto - Die Serie" unter anderem alte Edgar-Wallace-Filme auf die Schippe. Ab 1998 ist Otto ist auch als Synchronsprecher aktiv. Als Stimme des Faultiers Sid in den "Ice Age"-Filmen bleibt er Jung und Alt bis heute im Gehör.

Nach der Jahrtausendwende bleibt er als Live-Künstler, Musiker, Autor in TV und Film präsent. Zwei "7 Zwerge"-Filme werden im Kino zu Hits, auch im Fernsehen ist er immer wieder mit Shows, etwa zu runden Geburtstagen zu sehen. Spätestens seit seinem 70. Geburtstag widmet er sich wieder verstärkt der bildenden Kunst. Seine Bilder werden in Museen ausgestellt, 2023 erschient sein Buch "Ganz große Kunst - 75 Meisterwärke", 2024 nimmt er an "LOL" teil. Zu seinem 75. Geburtstag gratulierte ihm 2023 Bundespräsident Steinmeier mit den Worten. "Mit Ihrem Wirken bereichern Sie das kulturelle Leben in unserem Land." Dafür wollen ihn nun auch die Stifter des Fernsehpreises würdigen.