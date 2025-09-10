Aus dem Coloneum in Köln
Zum Nachschauen: Der DWDL-Livestream vom Roten Teppich
© DWDL.de
Wer über den Roten Teppich zum Deutschen Fernsehpreis möchte, kommt nicht so leicht an uns vorbei: Thomas Lückerath und Uwe Mantel fangen im Livestream vom Roten Teppich O-Töne und Bilder ein - präsentiert von MagentaTV.
Es ist längst eine lieb gewonnene Tradition geworden: Auch in diesem Jahr melden wir uns wieder live aus dem Kölner Coloneum vom Roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises. Und zwar diesmal in neuer Konstellation: Thomas Lückerath und Uwe Mantel fangen erste O-Töne ein, überprüfen die Black Tie-Kleiderordnung und geben Informationen zu den verschiedenen Kategorien.
Präsentiert wird der Livestream von Magenta TV.
Zum Nachschauen: Der DWDL-Livestream vom Roten Teppich
URL zu diesem Artikel: https://www.dwdl.de/fernsehpreis2025/103710/dwdl_live_vom_roten_teppich_des_deutschen_fernsehpreises/
© DWDL.de GmbH, 2001-2025