Es ist längst eine lieb gewonnene Tradition geworden: Auch in diesem Jahr melden wir uns wieder live aus dem Kölner Coloneum vom Roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises. Und zwar diesmal in neuer Konstellation: Thomas Lückerath und Uwe Mantel fangen erste O-Töne ein, überprüfen die Black Tie-Kleiderordnung und geben Informationen zu den verschiedenen Kategorien.

Präsentiert wird der Livestream von Magenta TV.