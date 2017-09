"Das wird spannend": Der TV-Wahlkampf in der Konferenz

© Screenshot ZDF

Der Wahlkampf ist nicht spannend? Das wäre doch gelacht! Hans Hoff hat sich da mal so seine Gedanken gemacht und die Wahlsendungen von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 im Stile einer Bundesliga-Konferenz zusammengefasst.



10.09.2017 - 11:45 Uhr von Hans Hoff 10.09.2017 - 11:45 Uhr

"Foul bei Slomka!" Die Stimme ist laut. Schalte nach Berlin. "Foul bei Slomka!", heißt es erneut. Rechtsaußen geht vom Platz, gibt sich selbst die rote Karte. Alle warten auf den Videobeweis. Und da kommt er. In Slow Motion. War das Abseits? Oder nicht? Das wird zu klären sein vom Unparteiischen. Das wird noch spannend.

Bis das soweit ist, schalten wir zurück zum Fünfkampf. Hier kriegen sich gerade die Außenpositionen in die Wolle. Da! Ein vergiftetes Lob geht von der Rechten zur Linken. Alice Weidel schlenzt butterweich rüber zu Sahra Wagenknecht. Wagenknecht wirkt kurz konsterniert. Kann Sie kontern? Sieht sie die Lücke, oder scheitert sie? Das könnte die Entscheidung…. Aber sauber gekontert von der Linken. Mit kühler Arroganz wehrt Wagenknecht die Flanke ab, gibt das faule Ei zurück, verbittet sich Lob von der falschen Seite. Jawoll! So wollen wir das sehen. Kampfstark und reaktionsschnell. So muss man sein, wenn man beim Fünfkampf punkten will. Das wird noch spannend.

Aber jetzt schnell rüber zum Duell. Hier gehen gerade die Stillstand-Wettbewerbe in die Endrunde. Offenbar haben die Kandidaten hart trainiert. Angela Merkel wurde ja in den vergangenen Wochen mehrfach beim Kampfsportverein Beamtenmikado gesehen, und sie hat ganz offenbar ihre Lektion gelernt. Wer sich zuerst bewegt, verliert. Aber da hat sie nicht mit dem Gegner gerechnet. Auch Martin Schulz hat seine Lektion gelernt. Immerhin war er lange Rekordhalter in der niederrheinischen Lethargie-Liga. Er weiß, wie man seine Bewegungen geschickt so verlangsamt, dass sie das Gegenüber nicht mehr wahrnehmen kann und sich in Sicherheit wähnt. In falscher Sicherheit. Das wird noch spannend.

"Foul bei Sat.1!" Natürlich der Moderator. Was erlaube Strunz? Er macht Christian Lindner mundtot, indem er Katja Kipping unterstellt, sie finde ihn scharf. Alle Beteiligten mit Ausnahme des Übeltäters schauen so, als hätten sie eben Angela Merkel nackt in der Umkleidekabine angetroffen. Das wird noch ein harter Kampf hier bei den internationalen Fremdschäming-Meisterschaften.

"Fake News im Ersten!" Schalte zum Fünfkampf. Der CSUler (was macht der eigentlich hier?) trumpft auf im freihändigen Vorsichhinlügen. Tatsächlich, aus dem Stand schafft er den dreifachen Trump-Salto, und keiner gibt ihm Kontra. Kommt er damit durch? Das wird noch spannend.

"Personalnot bei Illner!" Schalte ins Zweite. Weidel hat sich offenbar eine doppelte Feigheitszerrung im rechten Schultergelenk zugezogen, weshalb Trainer Gauland nun Poggenburg bringt. Ganz offenbar soll der auf der Rechtsrechtsaußenposition Punkte holen. In der zugehörigen Fankurve werden bereits die Reichskriegsflaggen gehisst. Das wird noch spannend.

Beim Duell geht es jetzt um alles. Man weiß nicht, was die Ringrichter sagen, aber nach allgemeiner Einschätzung liegt Angela Merkel klar vorne. Sie hat den Schwung genutzt, den sie mit dem eingesprungenen Amtsbonus aufgenommen hat, als sie kurzerhand die Fernsehanstalten ausknockte. Wie sie denen ihre Bedingungen diktierte, das war schon großes Tennis. Vier Anstalten standen gegen sie, aber die hat sie alle getunnelt und konsterniert auf dem Platz zurückgelassen. So konsterniert, dass die Vier gar nicht auf die Idee kamen, ihre Programmhoheit zurückzuerobern.

Wer vier Anstalten schafft, schafft auch einen Schulz. Oder was ist da Sache bei Schulz? Kommt er nochmal ins nächste DRS-Fenster? Halten seine Reifen? Muss er nochmal an die Box? Kann er diesen ungeheuren Vorsprung noch einmal wettmachen? Das wird noch spannend.

Wir wissen ja, dass der Mann aus Würselen noch Reserven hat und sich das ein oder andere Mal sprintstark im Finale gezeigt hat. Aber da ist natürlich Merkel vor. Die hat den psychologischen Vorteil bei sich, und sie kann gleich alles klarmachen mit ihrem letzten Aufschlag. Das wird noch spannend.

"Punkt für Lindner!" Schalte in den Beautysalon. Mit einem frischgebügelten Hemd tritt der FDP-Chef aus der Kabine. Wow! Akkurat gestylter Bartansatz, nachdenklicher Blick, damit kann er punkten. Um ihn herum wird alles schwarz-weiß. Wo Lindner auftaucht, geht die Farbe, weil er in schwarz-weiß natürlich besser wirkt.

Aber was macht er da? Unglaublich! Er setzt das Standbein eine Spur zu weit rechts auf, gerät in die Krim-Rinne, verhaspelt sich beim Thema Flüchtlinge und stolpert… Ja, er stolpert über die eigene Hybris. Das sah doch so gut aus. So lange hat er trainiert, hat all den Alten weisgemacht, dass Stil so geht wie er ist. Aber jetzt ist er raus. Oder doch nicht? Berappelt er sich nochmal. Das wird spannend.

Und für Sie gibt es jetzt noch die Möglichkeit ein Auto zu gewinnen. Einen fabelhaften Traumschiff-Diesel, Euro-Norm Drei. Da kommt noch richtig was aus dem Auspuff, etwas, das man sehen kann. Rufen Sie an unter der Nummer 24092017. Wir zeigen Ihnen natürlich gleich wie es weitergeht bei den Wahlkrampf-Weltmeisterschaften. Bleiben Sie dran!

Über den Autor

Hans Hoff war Sozialpädagoge, rutschte aber ab 1979 durch Plattenkritiken und Konzertrezensionen in den Journalismus ab. Seit 1990 agiert er als staatlich anerkannter Glotzenbegutachter und mediale Meinungsschleuder vom Dienst. E-Mail an Hans Hoff

