In Folge 2 von "Industry - Der Streaming-Podcast" haben Hanna Huge und Andrea Zuska sich schon eingehend mit den aktuellen Programmvorhaben von Prime Video beschäftigt, nun setzen sie ihren Deep Dive zum Amazon-Streamingangebot fort.

Mit Blick auf die Konzernstrategie geht es um die Frage: Ist Amazon in erster Linie eigentlich ein Online-Händler oder ein Content-Konzern? Der Blick auf die Ergebniskennzahlen zeigt: weder, noch. Mit Fokus auf das deutsche Content-Angebot diskutieren Huge und Zuska, wie die Kataloggröße von Prime Video im Benchmark mit Angeboten der Wettbewerber zu bewerten ist, welche Prime-Titel 2025 besonders gut performen und ob ‘Buzz’ immer gleichbedeutend mit ‘Performance’ ist.

0:01:40 Amazons ‘Bond’ Deal - IP Wertschöpfung, IP Verwässerung, Milliarden-Benchmarks

0:05:30 Distribution versus Talent, Anspruch versus Mainstream

0:08:20 Wann kommt der neue ‘Bond’ - und wer wird es?

0:11:40 Zahlen, Daten, KPI - Das Prime Video Content-Angebot im Wettbewerbsvergleich

0:18:20 Genre-Strukturen und Bedürfnis-Gaps

0:24:10 Streaming Hits Q 1 - Ist Performance gleich Buzz und Buzz gleich Performance?

0:29:10 Amazons Konzern-KPI und die Frage: Who’s the money?

0:33:10 Ist Streaming Branding oder: One billion dollars isn’t so much money anymore

0:35:55 ‘Bond’ und die anhaltende Relevanz von Kino-Wertschöpfung