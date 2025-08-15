Der Podcast

Was macht Netflix erfolgreicher als andere? Welche Strategien verfolgen Disney+, Amazon oder Sky? Und wie verändert Streaming den gesamten Medienmarkt?

Das klären Hanna Huge und Andrea Zuska in ihrem neuen DWDL.de-Podcast "Industry", der ab dem 29. Mai alle zwei Wochen erscheint.

Die Hosts

Hanna Huge ist Co-Gründerin und Product Lead von Serienjunkies.de, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Plattformen für TV-Serien, und produziert seit 2013 den "Serienjunkies-Podcast" mit mehr als fünf Millionen Downloads. Sie sitzt u.a. in der Jury des Deutschen Fernsehpreises.

Andrea Zuska ist Gründerin ihrer eigenen Consulting Boutique und berät Medienunternehmen in Strategiefragen. Mit dem Streamingmarkt in seiner inhaltlichen, wirtschaftlichen und strategischen Dimension beschäftigt sie sich seit Mitte der 2010er Jahre, zuletzt als SVP Content Strategie bei RTL Deutschland.