Premiere bei "Industry": Vor wenigen Tagen ist im Rahmen der Creators Conference München erstmals eine Folge von "Industry" als Live-Podcast aufgezeichnet worden. Andrea Zuska und Hanna Huge diskutieren über spannende deutsche Micro-Drama-Veröffentlichungen, die dazugehörigen Panels, aktuelle Insights zu Marktdaten und Nutzerbedürfnissen, Produktionskosten und Erlösmodelle. Und: Sie versetzen sich in die Rolle der führenden deutschen Anbieter und lassen den Gedanken über mögliche Micro-Drama-Ansätze freien Lauf.
Ein technischer Hinweis: Die Veranstaltungstechnik vor Ort hat leider im zweiten Teil keine technisch einwandfreie Aufnahme geliefert, ihr werdet es in der Folge deutlich hören. Wir lernen: Live is life.
Timestamps: 00:00:00 Intro: Tech-Glitches und Live-Stimmung 00:03:00 Micro-Dramen und die Jagd nach (jungen?) Zielgruppen 00:09:00 Zahlungsbereitschaft und Qualitätserwartung 00:14:00 Refinanzierung, Nutzerbindung, Nutzungs-Inkremente 00:21:00 Best Cases: Was wünschen wir uns von deutschen Anbietern?