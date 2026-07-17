Fusionen hier, Aufspaltungen dort: Der Medienmarkt sortiert sich insbesondere in den USA derzeit in rasanter Geschwindigkeit neu. Ende Juni hat der US-Konzern Comcast angekündigt, seine Geschäftsbereiche Connectivity und Content in zwei eigenständige Unternehmen zu splitten. NBCUniversal wird damit als Medien-Konzern neu und eigenständig aufgestellt, mit dem Potential, den M&A Markt weiter zu beleben.

Andrea Zuska und Hanna Huge machen sich in der neuen Folge des Podcasts Industry dazu ihre Gedanken und fragen sich: Was sagen die aktuellen KPI über die beiden Unternehmensteile aus und wie ist insbesondere das Streaming-Produkt Peacock aufgestellt? Wie würde Netflix nach dem Scheitern der Übernahme von Warner Bros. Discovery auf NBCUniversal schauen? Und welche weiteren Kaufobjekte würden im Fokus stehen, wenn sich NBCUniversal mit dem angekündigten Sky/ITV-Merger als europäischer Reichweiten-Käufer aufstellen würde?

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Timestamps

00:00:20 Comcast & NBCU: Der Split

00:07:30 Inhalte, Preise, Distribution: Wie gut funktioniert Peacock?

00:15:00 Good bank, bad bank: Umsatz, Profitabilität, Strategiekonflikte

00:19:30 NBCU als Kaufobjekt: Neue M&A Chance für Netflix?

00:31:00 NBCU als Käufer: ITV und die europäische Free-TV Fantasie

00:42:40 M&A Treiber Reichweite: Super-Benchmark YouTube

00:44:40 Ein Ausflug nach Wimbledon