In der aktuellen Folge analysieren Andrea Zuska und Hanna Huge den Stand der versuchten Übernahme von Warner Bros. Spoiler: Nicht gut für die Familie Ellison und Paramount. Sie beleuchten ebenfalls eine zweite, mächtige, mergerfreudige Medien-Familie: Die Murdochs. Konkret geht es um die von Lachlan Murdoch angestrebte Übernahme von Roku durch die Fox Corporation an.

Im Mittelpunkt der Podcast-Ausgabe steht insbesondere die Frage: Warum war die EU bei der Freigabe des Paramount/Warner Deals so zahm? Welche Rolle spielt Medienpluralität bei der Bewertung von Mergern? Was ist das Geschäftsmodell von Roku und worin liegt der Wert der Übernahme für Fox? Und auch: Werden wir es mit einem neuen Spieler in den Streaming Wars zu tun bekommen?

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Timestamps:



00:00:30 Lose Merger-Enden

00:01:45 Der $ tickt: ParaBros. aka WarnerMount auf Eis

00:08:40 Hollywood macht Druck

00:11:20 Medienpluralität: Der Brüsseler Löwe brüllt leise, der britische sehr laut

00:20:00 Der Preis des Aufschubs, der Preis einer Lösung

00:25:00 Merger “Succession”: Fox Corp. kauft Roku

00:28:00 Roku in Zahlen: Modell, Multiples, Margen

00:35:00 Zeit, Engagement, Reichweite: KPI-Spiele und ihre Grenzen

00:45:00 Ein neuer Kämpfer in den Streaming Wars?