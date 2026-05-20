Herr Butzen, aus aktuellen Anlass vorab die Frage: Ist es korrekt, dass Tom Kaulitz bei der Fußball-Weltmeisterschaft das Magenta TV-Team ergänzt?

Ich kann bestätigen: Tom Kaulitz wird als Fan-Experte Teil unserer Berichterstattung zur WM 2026.

Und was macht ein Fan-Experte?

Er begleitet das Turnier mit seiner ganz persönlichen Sicht auf die Spiele, die Stars und die großen Momente – emotional, nahbar, mit dem individuellen Fan-Blick. Für den Zuschauer ist es auch ein Blick hinter die Kulissen von MagentaTV. Tom bringt genau die Mischung mit, die MagentaTV zur FIFA WM 2026 stark macht: große Fußballbegeisterung, Medienerfahrung und den besonderen Unterhaltungsfaktor. Er schaut nicht nur auf das Spiel, sondern auf die Emotionen rundherum. Damit wird er zum Bindeglied zwischen Entertainment und Sportjournalismus – und macht die Fußball-Weltmeisterschaft für Zuschauerinnen und Zuschauer hautnah erlebbar. Mit seiner Perspektive erweitern wir unser WM-Team um einen frischen, unterhaltsamen Blick auf das Turnier.

Darüber wollen wir sprechen. War die EM in Deutschland 2024 für Magenta TV nur das WarmUp für diese WM, das größte Fußballturnier, das es je gab? Überwiegt gerade Vorfreude oder Respekt vor dem Projekt?

Natürlich hilft es, dass die Fußball-Fans da draußen und wir im Team wissen: Wir können Sport, wir können große Turniere und haben schon in anderen Sportarten neue Standards gesetzt, wie beispielsweise bei der Basketball WM. Wir haben uns damit einen Namen gemacht und zwei Deutsche Fernsehpreise für unsere Sport Berichterstattungen gewonnen. Aber ja: Die Dimension dieser Weltmeisterschaft und auch die Komplexität, was die Berichterstattung aus drei Ländern in verschiedenen Zeitzonen und noch dazu viele Anstoßzeiten in der Nacht deutscher Zeit, ist neu. Also ist definitiv Anspannung, aber vor allem auch Vorfreude auf dieses Turnier da.

Die Anstoßzeiten stellen einige Herausforderungen. Wie attraktiv ist die WM?

Nach der Club-WM und den klimatischen Bedingungen bei einzelnen Partien im vergangenen Jahr hat man entschieden, noch deutlich mehr Spiele in der Nacht deutscher Zeit stattfinden zu lassen. Das ist auch für uns nicht ideal, aber jetzt machen wie das Beste daraus. Mehr als 40 Prozent der Spiele dieser WM laufen exklusiv nur bei uns. 44 von 104 Spielen, weshalb es kein Werbesprech sondern Fakt ist: Wer die WM wirklich erleben will, kommt an Magenta TV nicht vorbei. Weil aber so viele, auch spannende Spiele, mitten in der Nacht stattfinden haben wir gesagt: Damit man sich nicht jede Nacht um die Ohren schlagen muss, machen wir das für unsere Kundinnen und Kunden. So ist der „Breakfast Club“ entstanden. Unsere Morgen-Show, meist ab 7 Uhr.

Mit diesem Format feiert Micky Beisenherz sein Magenta-Comeback. Was für eine Sendung kann man erwarten?

Alle Analysen und Berichte zu den Spielen der Nacht werden wir im „Breakfast Club“ zusammenfassen, gerade zur Vorrunde an 19 Spieltagen bzw. dem Morgen danach und zwar in der Regel morgens von 7 bis 9 Uhr. Das kann mal abweichen, wenn wir zum Beispiel ein Türkei-Spiel morgens um 6 Uhr live und exklusiv zeigen. Wir wollen morgens mit einer guten Tasse Kaffee mit den Zuschauern in den Tag starten und freuen uns sehr über Micky Beisenherz als Teil unseres Magenta-Teams bei dieser WM. Und den „Breakfast Club“ zeigen wir übrigens vor der Paywall gratis für alle - so wie übrigens auch zwei WM-Spiele und eine WM Konferenz in voller Länge – kostenfrei und ohne Login bei MagentaTV.

Welche werden das sein?

Wir zeigen direkt unser erstes Exklusivspiel Südkorea gegen Tschechien am 12. Juni sowie Tunesien gegen Japan kostenlos für alle. Ein besonderer Leckerbissen ist dann unsere frei empfangbare Konferenz am Samstag morgen, 27. Juni, einem der entscheidenden letzten Spieltage der Gruppenphase. Wir wollen damit auch denen, die uns noch nicht kennen, zeigen, was Magenta TV kann. Denn ich bin überzeugt: man muss unser Angebot erleben, um wirklich zu verstehen, was wir alles bieten.



Sind Sie diesmal technisch besser vorbereitet auf LastMinute-Ansturm der Türkei-Fans, die dafür nicht rechtzeitig ein Magenta TV-Abo abschließen?

Bei der letzten Europameisterschaft war die Nachfrage beim Spiel Türkei gegen Österreich riesig. Viele haben, wie Sie sagen, last minute gebucht. Darauf haben wir uns jetzt lange und sehr gut vorbereitet und freuen uns, die Heimat der türkischen Spiele zumindest in der Vorrunde dieser Weltmeisterschaft sein zu dürfen. Wir werden das mit viel Herzblut und Liebe fürs Detail umsetzen. Damit sich diese positiv fußballverrückte Community bei uns zuhause fühlt.

Was heißt das?



Wir widmen den Türkei-Spielen besondere Aufmerksamkeit. Ein Vorteil von Magenta TV, wenn wir alle Spiele auf drei Kanälen parallel übertragen, ist unsere Flexibilität: Wir werden alle Partien der Türkei mit türkischem Kommentar anbieten, dazu bei den ersten beiden Gruppenspiele auch einen eigenen Vorlauf und eine eigene Halbzeitanalyse auf dem dritten WM Kana. Wir nehmen diese Zielgruppe sehr ernst und werden deshalb auch im Vorfeld gezielt dafür werben und über unser Angebot informieren. Damit möglichst viele Türkei-Fans rechtzeitig bescheid wissen und MagentaTV buchen können. Wir laden jeden Fan ein, sich frühzeitig MagentaTV zu sichern und so jetzt schon unsere zahlreichen WM-Inhalte im Vorfeld des Turniers zu sehen. Das sind echte Highlights dabei wie die Doku über die WM Gastgeberländer von Laura Wontorra mit ihrem Vater Jörg und tolle WM Spiele der letzten Jahre. Und Wolff Fuss und Thomas Müller kommentieren nochmal das legendäre 7:1 von Deutschland gegen Brasilien 2014 nach.

Durch die späten Anstoßzeiten ist Magenta TV bei der überwiegenden Mehrheit der Spiele der einzige Anbieter, der TV-Werbung bei der WM anbieten kann…

…von den Sponsoren-Hinweisen abgesehen, die ARD und ZDF ausstrahlen dürfen.

Wie läuft die Vermarktung?

Tatsächlich sehr gut. Es gibt großes Interesse an unseren Vermarktungsflächen, unter anderem an den von der FIFA eingeführten, standardisierten Cooling Breaks zur Hälfte jeder Halbzeit.

Hat die FIFA damit die Büchse der Pandora geöffnet? Einmal eingeführt, schwer vorstellbar, dass die FIFA auf diese Vermarktungsgelegenheit künftig verzichten wollen wird…

Ich bin selber gespannt, wie sich das perspektivisch entwickelt. Dazu bin ich aber der falsche Ansprechpartner. Ich schaue mit meinem Team auf die anstehende WM, da gibt es genug zu tun.

Ein Großereignis wie die FIFA WM richtet immer auch den Blick auf die Gastgeber mit Themen, die über das sportliche hinaus gehen. War die Fußball-WM in Katar ein gutes Training für eine Weltmeisterschaft u.a. in den USA unter Donald Trump?

Wir haben unseren klaren Fokus auf den Sport gelegt. Dabei werden wir natürlich im Blick haben, was rund um die Fußball WM passiert. Wir sind vor Ort. Aber unser Job ist es im Kern, die beste Sportberichterstattung zu liefern. Das ist es, was unsere Kundinnen und Kunden von uns erwarten.

Einerseits transportiert MagentaTV auf seiner Plattform ARD & ZDF, aber bei dieser Fußball-WM sind Sie jetzt schon handfeste Rivalen. Das ist wohl der Inbegriff von Frenemys…

Ich mag kein Denken in Freund und Feind. Grundsätzlich ist es bei solchen Großereignissen auch nicht ungewöhnlich, dass man Kooperationen in der Verwertung schließt, die für alle Seiten Vorteile bringen. Aber Sie haben schon recht: Wettbewerb belebt das Geschäft. Wir schauen auf uns und liefern das Bestmögliche - und das jetzt bei dieser WM ja auch nicht zum ersten Mal. Diese WM bringt durch ihre Größe und die Anstoßzeiten besondere Herausforderungen, auf die wir passende Antworten haben. Es könnte von mir aus direkt losgehen.

Ihr Team steht ja offenbar jetzt.

Während die eine oder andere Nationalmannschaft noch nominiert, haben wir schon unser Traumteam zusammen. Zwei Weltmeister und ein Welttrainer. Schon bei unserer Pressekonferenz Ende März in Ismaning hat jeder gemerkt, wie viel Kraft, wie viel positive Chemie zwischen Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp steckt. Das sind echte Originale mit Fußballkompetenz, erneut unterstützt von Olympiasiegerin Tabea Kemme und natürlich unserem Moderationsduo Johannes B. Kerner und Laura Wontorra. Frisch dazugekommen sind noch Ex-Nationalspieler Jonas Hofmann und unser Fan-Experte Tom Kaulitz. Und dann zeigen wir alle Spiele dieser Fußball-Weltmeisterschaft auf unserer eigenen Hardware in UHD, auch eine klar sichtbare Differenzierung.



Stichwort UHD, damit schafft man Nachfrage nach der eigenen Hardware. Aber eine strategische Frage: Wird TV mittelfristig nur noch App sein?

Uns geht es um das beste Kundenerlebnis und das können wir MagentaTV-Kunden auf der eigenen Hardware gewährleisten. Etwa eine herausragende gute Sprach-Suche oder eben die Ausstrahlung in 4K. Wir sind aber auch in Gesprächen mit Herstellern über eine tiefere Zusammenarbeit, die die Erfahrung recht nah an unsere eigenen Geräte bringen kann. Also so, dass MagentaTV die Benutzeroberfläche des Fernsehers übernimmt und es sich so anfühlt, als wäre alles aus eigener Hand.

Stichwort Frenemys noch einmal: Mit RTL Deutschland ist jetzt einer Ihrer wichtigsten Partner Konkurrent geworden auf der Ebene der TV-Provider mit Sky Stream…



Das ist sicher nicht die wichtigste Frage bei diesem Deal. Dieser Zusammenschluss von RTL und Sky ist eine große Chance in einem Markt der Plattformen.

Und wenn dann im Zusammenhang mit RTL und Sky ständig vom „nationalen Champion“ gesprochen wird, wie schwer fällt es da als Deutsche Telekom damit nicht gemeint zu sein?

(lacht) Ich freue mich, dass es da einen deutschen Spieler gibt, der in der Reihe mit Disney, Netflix, Apple, Amazon mitspielen kann. Das ist gut für den Medienstandort Deutschland und ändert nichts an unserer Strategie.

Welche Relevanz hat der Ausbau von MagentaTV in der Strategie der Deutschen Telekom?

MagentaTV ist mit diesen exklusiven Angeboten ein anderes Fernsehen als ein einfacher Kabelanschluss oder ein Satellitenprodukt. Und das können wir mit großen internationalen Sport-Events bei Basketball, Eishockey oder der Fußball-Weltmeisterschaft betonen. Nicht zu vergessen all die exklusiven Inhalte, die wir regelmäßig rausbringen. Wie beispielsweise ‚Herr Raue reist‘ oder unsere Doku über das Heavy Metal Festival Wacken. Diese Inhalte liefern Emotionen in die Wohnzimmer. Das bringt uns eine große Chance, viele Menschen neu mit MagentaTV in Berührung zu bringen. Und bei uns im Haus ist MagentaTV auch dank der Fußball-WM ein Produkt, hinter dem sich alle versammeln können. MagentaTV ist sicher unser emotionalstes Produkt. Und eins, über das man reden wird.

Nun geht das Jahr nach der Fußball-WM weiter: Mit welchen Programmen, neben dem Fußballspektakel, will Magenta TV 2026 noch punkten?

Schon kurz vor der WM startet für Serien-Fans „Devil in Silver“, die neue Mysteryserie von Executive Producer Ridley Scott. Und noch etwas früher, ab dem 26. Mai, erkundet Tim Raue die Kulinarik der WM in einem „Herr Raue reist - WM Special“. Für Musik-Fans haben wir ab dem 4. Juni außerdem einen Blick hinter das größte Metal-Festival der Welt, das 1990 als Dorffest begann: „Wacken - Hearts Full of Metal“. Am 29. Mai drücken wir beim Deutschen Filmpreis die Daumen: „Das Verschwinden des Josef Mengele“ ist siebenfach nominiert, kommt ab dem 23. Juni nach der Kinoauswertung zu uns. So wie am 26. Juli auch die US-Kinokomödie „Father. Mother. Sister. Brother“ von Regisseur Jim Jarmusch u.a. mit Cate Blanchett und Adam Driver und auch noch im Juli startet die dritte Staffel von „The Walking Dead: Dead City“ bei uns. Und im Herbst kommen weitere Serien-Highlights: Die zweite Staffel von „Outlander: Blood of my Blood“ und die neue Serie „Droneland“, eine Sci-Fi Verschwörungsthriller nach dem deutschen Bestellerroman von Tom Hillenbrand mit Oliver Masucci und Sibel Kikelli in den Hauptrollen.

Herr Butzen, herzlichen Dank für das Gespräch.