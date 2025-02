Gab es denn eigentlich schon mal jemanden, der vom Verteilerkreis runter genommen wurde?



Böhling: Wir hatten wenig Abbestellungen – eine mit der Begründung „Das Heft riecht nicht gut“ (lacht). Wenn uns aber jemand nicht mehr will, dann kriegt er uns natürlich auch nicht mehr. Umgekehrt sind wir aber sehr sparsam mit Neuaufnahmen in den Verteilerkreis. Deswegen lassen wir auf unserem Blog dazu ja immer kleine Bewerbungen schreiben.



Aber dann ist also in den vergangenen Wochen auch niemand von der „W&V“ vom Verteiler gestrichen worden? Nach der Ankündigung von „W&V Society“?



Böhling: Nein. Wir wollen ja, dass die Kollegen Anregungen bekommen.



Häuser: Wir versuchen, das sportlich zu nehmen. Wir sind gespannt auf das Heft.



Böhling: Wir sind Print-Fans, und freuen uns über neue Publikationen. Den People-Journalismus haben wir natürlich nicht erfunden, aber als Erste in der Kommunikations- und Medienbranche mit einem eigenen Stil etabliert.

War diese Entwicklung bei der „W&V“ hin zu einem solchen Ableger für Sie absehbar?



Häuser: Die „W&V“, die wir beide ja von früher noch sehr gut kennen, hat Ihre Berichterstattung in den vergangenen Monaten schon verändert. Da wird jetzt auf dem Cover gefragt „Welche Bücher lesen Sie gerne?“. Eine Titelgeschichte, die man vor einigen Jahren noch um die Ohren gehauen bekam, wenn man so etwas vorgeschlagen hat. Dass sich da etwas gelockert hat, sehen wir ein Stück weit dem Erfolg von „Clap“ geschuldet. Das freut uns.



Schätzen das denn Werbekunden genauso wie Leser, wenn es mal etwas deftiger zugeht als beim braven Branchenjournalismus?



Böhling: Wir versuchen, den Anzeigenkunden klar zu machen, dass wir eine sehr spitze und spezielle Zielgruppe haben, und eine eigens angefertigte Werbung noch besser ankommt als eine klassische 1/1-4c.



Und verstehen die Werbekunden das?



Böhling: Die einen mehr, die anderen weniger. Wir versuchen dann, mit Beispielen zu überzeugen. Besonders freut uns, wenn sich selbst Kunden, die sonst eigene Agenturen haben, inzwischen auf unkonventionelle Ideen unsererseits einlassen und diese mitmachen.

Wenn „Clap“ weniger von Geschäftsentwicklungen als von Menschen lebt - wie ist denn dann sozusagen die Themenlage in Deutschland. Wieviel geben denn die deutschen Medienmacher her?



Böhling: Die Branche ist – von wenigen Ausnahmen abgesehen – leider dominiert von Spielverderbern, die keine eigene Meinung haben oder sie nicht zu sagen wagen. Unsere Branche macht aber nur dann wieder Spaß, wenn wir bald wieder Leute auf Entscheider-Ebene bekommen, die sich auch etwas trauen und Positionen beziehen, die sie notfalls ein Jahr später mal um die Ohren gehauen kriegen. Gerade in Krisenzeiten abzutauchen und zu schweigen, kann keine Lösung sein.



Also war demnach der Tag, an dem Georg Kofler Premiere verlassen hat, der schwärzeste Tag für Medienbranche?



Häuser: Absolut! Noch heute fällt jedem in der Branche doch eine Geschichte mit Herrn Kofler ein. Solche Protagonisten fehlen. Wir würden uns viel mehr Geschäftsführer und Chefredakteure wünschen, die nicht stromlinienförmig sind. Leider schaffen es oftmals die nach ganz vorn, die sich nicht so viel trauen.



Böhling: Man gilt halt auch gleich als gefährlich, wenn man Erfolg hat und den Mund aufmacht. Das ist typisch deutsch. Das wäre in Amerika anders. So gesehen wünsche ich mir mehr amerikanische Mentalität mit britischem Stil – und dann bitte bei uns im Heft.

Zum Abschluss: Wie will „Clap“ ins nächste Jahr oder Jahrzehnt gehen? Gibt es Neues?



Häuser: Mit Lach- statt Sorgenfalten. Eine entscheidende Richtung ist schon im neuen Heft zu sehen. Wir haben den Umfang erhöht und erscheinen zum ersten Mal mit 36 Seiten. Das gibt uns mehr Platz für Geschichten, die kicken und bei denen wir keinen Grund haben, etwas zu ändern.



Böhling: Nach dem ersten „Clap“-Heft war es unser Ziel, ein zweites zu machen. Und ähnlich ist es jetzt auch. In Jahrzehnten denke ich nicht. Und in Jahren zu planen ist heutzutage auch schon schwer. Also blickt man einfach optimistisch nach vorn. Neugierig, eitel und schadenfroh.



Herr Häuser, Herr Böhling, herzlichen Dank für das Gespräch.