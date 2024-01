Herr Küttner, damit wir gleich die wichtigste Frage vorab klären: Wieso rationiert RTL im Dschungelcamp neuerdings auch das Klopapier? Und was passiert, wenn es doch ausgeht?

Oha, mit dieser Frage habe ich nicht gerechnet. Aber gut, es gibt eine ziemlich einfache Antwort: Die Promis sind in den ersten Tagen sehr verschwenderisch mit dem Klopapier umgegangen und haben es für alles Mögliche benutzt: Zum Abwischen der Pfanne, zum Putzen der Toilette und Mike hat sich häufiger die Ohren mit Klopapier geputzt. Seit Jahren bekommen unsere Promis 6 Rollen für 3 Tage und es ist noch nie zu Engpässen gekommen. Wir haben sie mehrmals ermahnt, sparsamer zu sein und nicht unnötig viel Müll zu verursachen. Als das nicht geholfen hat, hatten wir keine andere Wahl (lacht).

Wie sehr schmerzt Sie der schnelle Auszug von Cora Schumacher? Die Autoren mussten dadurch ihre ganzen Oliver-Pocher-Witze wegschmeißen…

Ich werde die Autoren mal fragen, ob da noch viel in der Pipeline war. Ich würde mich aber wundern, weil wir ja alle erst hier vor Ort von den Pocher-News überrascht wurden. Ansonsten ist es natürlich immer schade, wenn ein Camper vorzeitig das Handtuch wirft, aber es ist Teil des Spiels. Für Cora wäre es wahrscheinlich besser gewesen, noch ein paar Tage zu bleiben. Ich hatte das Gefühl, dass ihr das Campleben und die Gemeinschaft mit den anderen Stars gutgetan hat.

Wer im Camp hat Sie in den ersten Tagen am meisten überrascht – und von wem sind Sie enttäuscht?

Enttäuscht bin ich in diesem Jahr tatsächlich von niemandem im Camp. Jede und jeder hatte schon eine oder mehrere Geschichten und es ist keinem Star gelungen, abzutauchen oder sich aus allem rauszuhalten. Ein großes Lob an dieser Stelle an ITV Reality Chefin Pamela Kretschmar und ihr Casting-Team. Der Jahrgang von 2024 ist ein guter – zumindest war er das in der ersten Woche. Positiv überrascht hat mich Twenty4Tim. Ich mag es, wie er das Campgeschehen ständig analysiert und treffend kommentiert. Er ist aber trotzdem mittendrin und nicht nur beobachtend dabei. Und natürlich bin ich sehr froh, dass Heinz so lange durchhält. Vor Start der Staffel wurden ja schon Wetten abgeschlossen, nach wie vielen Stunden er das Handtuch wirft – er hat alle eines Besseren belehrt.





Im vergangenen Jahr sagten Sie, dass der Dschungel nicht primär auf Konflikte als Erfolgsfaktor setzt. Wenn es Beef geben soll, braucht es heute aber zwangsläufig Streit-erprobte Reality-Kandidaten wie Mike und Kim, oder?

Ob sie es glauben oder nicht: Wenn wir uns überlegen, wen wir gerne im Dschungel dabei haben wollen, denken wir nicht primär an die Konflikte, die uns die Stars möglicherweise bescheren könnten. Wir suchen Promis, die eine Geschichte zu erzählen haben und von denen wir annehmen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer gerne den Abend mit ihnen verbringen wollen. Wenn sie mich konkret auf Kim Virginia und Mike ansprechen: Natürlich kannten wir die Vorgeschichte der Beiden – zumindest den Teil der Vorgeschichte, der sich in unserem Format ‚Are You The One – Realitystars in Love‘ abgespielt hat. Aber wussten wir, dass Kim Virginia noch so eine große Rechnung mit Mike offen hat? Ganz sicher nicht. Wir waren einfach gespannt, wie die beiden damit umgehen werden, bis zu 17 Tage mit dem/der Ex auf so engem Raum zusammenleben zu müssen.

© RTL / Stefan Thoyah Dschungelprüfung: Bah!res für Gares. Ähnlichkeiten mit realen Personen aus dem ZDF-Umfeld sind rein zufällig

Felix von Jascheroff ist bislang einigermaßen schlecht weggekommen. Scheuen Sie sich nicht davor, eigene RTL-Gesichter möglicherweise zu beschädigen?

Wie bitte?! Felix kommt doch nicht schlecht weg. Erst in der Sendung am Donnerstag hat er gut abgeliefert in der Dschungelprüfung. Und es sollte doch inzwischen jedem klar sein, dass der Dschungel sich über alles und jeden lustig macht. Wenn RTL+ unter dem Ansturm der Dschungel-Fans zusammenbricht, machen wir die ersten Gags darüber. Bedeutet das, dass ich RTL+ als eins unserer wichtigsten Wachstums-Projekte nicht ernst nehme? Ganz sicher nicht. So ähnlich verhält es sich auch mit Felix.

In diesem Jahr wurden bereits drei Prüfungen vorzeitig abgebrochen, eine kurz vor dem Ende. Ist das Fluch oder Segen?

Weder noch. Die Prüfungen sind hart, manchmal für die Promis, die antreten müssen, zu hart. Aufgeben oder der Herausforderung aus dem Weg gehen, ist immer eine Option und wir nehmen es so, wie es kommt. Denken Sie an Eric Stehfest, der in Südafrika zu einer Prüfung nicht angetreten ist, weil er seinen Mitcampern eine Lektion erteilen wollte. Schade um die Prüfung – gut für die Geschichten.

Am Sonntag steht wieder ein verkürztes Dschungelcamp auf dem Programm. Wie groß ist die inhaltliche Herausforderung, die Show auf so wenig Sendezeit zu verknappen?

Wir wissen seit Monaten, dass wir durch die NFL an drei Abenden ungewöhnliche Startzeiten und sonntags kurze Sendelängen haben. Das machen wir aber gerne, weil sich die NFL für uns auszahlt und wir im linearen Fernsehen junge Männer erreichen, was immer schwieriger wird. Aber es ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil wir so viele Geschichten zu erzählen haben und viel im Camp passiert. Also versuchen wir uns kurz zu halten und zeigen unsere Schatzsuche nicht in der Hauptshow, sondern in der Stunde danach bei RTL+. Für mich ist es ganz angenehm, dass ich nach der Sonntags-Show etwas früher ins Bett komme - 2 Stunden mehr Schlaf kann ich gut gebrauchen.





Viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren enttäuscht, als am vergangenen Sonntag der RTL+-Stream nicht funktionierte. Welche Vorkehrungen wurden getroffen, damit sich das in dieser Woche nicht wiederholt?

Mit RTL+ wollen wir Talk of the town sein, aber jetzt wieder aus anderen Gründen. Wir waren bereits letzte Woche gut darauf vorbereitet, dass wir – mit einer starken Marke wie IBES – eine hohe Nutzung auf RTL+ haben werden. Nicht ausreichend vorbereitet waren wir darauf, dass - durch die Verkündung des Auszugs von Cora Schumacher - so viele Menschen zeitgleich zu RTL+ kommen. Das hat zu einem Stau beim Login und letzten Endes zur Überlastung mehrerer Systeme geführt. Daraus haben wir gelernt. Zum einen haben wir zahlreiche Einzelmaßnahmen zur Entlastung unserer Systeme getroffen und diese erweitert. Und zum anderen werden wir am kommenden Sonntag auf den Web-Browsern eine Special-Seite vorschalten, auf der die User:innen kostenlos und ohne Registrierung ab 20:15 Uhr die tagesaktuelle Dschungel-Folge sowie "Die Stunde danach" streamen können. Um einen erneuten Stau beim Login zu vermeiden, werden wir die Zuschauer:innen außerdem schon während der Ausstrahlung zu RTL+ lotsen.

Abschließend der obligatorische Blick in die Glaskugel: Gibt es in diesem Jahr den ersten "Dschungelhoenig" oder hat der gegen die Followerschaft von Twenty4Tim sowieso keine Chance?

Auch in diesem Jahr kann und muss ich aus tiefster Überzeugung antworten: Ich habe keine Ahnung, wer am Ende das Rennen machen wird. Meine Tochter ist für Twenty4Tim, meine Mutter für Heinz Hoenig. Und ich freue mich, dass wir aus zwei Stars, die unterschiedlicher nicht sein könnten, so eine unterhaltsame und erfolgreiche Staffel machen mit Reichweiten, die wir je nach Zielgruppe zuletzt vor drei bzw. fünf Jahren hatten. Besonders stolz macht es mich, dass "IBES" die stärkste Nachgewichtung einer RTL-Sendung ever erzielt hat. Das kann gerne so weiter gehen.

Vielen Dank für das Gespräch!