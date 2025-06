am 12.06.2025 - 11:48 Uhr

Zugegeben, die Quoten lösten in der vorigen Woche nicht gerade Feierstimmung in Grünwald und Köln-Mülheim aus. Nicht einmal 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, um den Auftakt der neuen "NightWash"-Staffel bei RTLzwei zu sehen, hinter der die Produktionsfirma Brainpool steht. Es war die Fußball-Konkurrenz, die der Comedyshow die Quote verhagelte. Dabei gäbe es eigentlich allen Grund zu feiern, schließlich wird die bekannte Comedy-Marke in diesem Jahr 25 Jahre alt.

Ein Vierteljahrhundert präsent – das schaffen wahrlich nicht viele Formate, auch wenn das eigentliche TV-Jubiläum erst noch bevorsteht. Im Jahr 2000 startete "NightWash" in einem Kölner Waschsalon zunächst als Veranstaltungsreihe für junge Nachwuchskünstler und Stand-up-Comedians noch ohne Fernsehkameras. Doch beim WDR war man vom Konzept so angetan, dass es das Format schon ein Jahr später ins Fernsehen – erst im Dritten Programm, dann beim damaligen Spartensender Einsfestival – schaffte und sich schnell im ganzen Land einen Namen als Hort ebenso talentierter wie lustiger Menschen machte.

© Brainpool / Steffen Z Wolff Ingrid Langheld und Godehard Wolpers

Dass Einsfestival, das heutige One, verstärkt auf das jüngere Publikum schielte, verhalf nach Deusers Abschied schließlich Luke Mockridge und Tahnee zum Durchbruch, die in den folgenden Jahren auf der "NightWash"-Bühne die Moderation übernahmen. "Mit ihnen wurde die Präsentation abwechslungsreicher", erinnert sich Wolpers. "Neben Stand-Up und Moderation kamen jetzt Musik und Sketche dazu – ein tolles Ausbildungsbecken für die nachfolgende TV-Karriere." Tatsächlich hatten unter anderem Felix Lobrecht, Chris Tall, Carolin Kebekus und Mario Barth ihre ersten Auftritte im Comedy-Waschsalon.

"Toll ist es immer wieder, wie sich virale Hits entwickeln und Künstlerinnen und Künstler über Nacht zum Start machen", sagt Ingrid Langheld, angesprochen auf besondere Momente in all den Jahren. So sei das "NightWash"-Video des damals 14-jährigen Carl Josef mit fast sieben Millionen Views der bis heute reichweitenstärkste Auftritt auf der Plattform "MySpass".

© IMAGO / sepp spiegl Kurz nach dem "NightWash"-Start: Moderator Knacki Deuser im Jahr 2002 in einem Kölner Waschsalon.

In all den Jahren hat aber auch "NightWash" selbst Karriere gemacht. Nach Angaben von Brainpool ist "NightWash" die "erfolgreichste Stand-up-Brand" des Landes – alleine die Tour, die den Waschsalon längst verlassen hat, mit jährlich rund 150 Shows lockt mehr als 100.000 Menschen an. Dazu kommt die Präsenz im Netz und im Fernsehen, auch wenn "NightWash" nicht immer eine Senderheimat hatte. Nach dem Rückzug des WDR war es Sat.1, das 2017 kurzzeitig einsprang, ehe die Show nach mehrjähriger Pause 2024 ihr erneutes Comeback bei RTLzwei feierte.

Gründe für die Senderwechsel habe es viele gegeben, erinnert sich Godehard Wolpers: "Von Corona über 'kein Geld für Late Night' bis hin zu Entwicklungen von eigenen Stand-up-Shows." Wohl auch deshalb lassen sich die Verantwortlichen bei Brainpool von den schwachen Quoten der Vorwoche nicht verrückt machen. "Erst einmal läuft die Zusammenarbeit mit RTLzwei spitze", sagt Wolpers zu DWDL.de und verspricht: "Da kommt noch mehr." Ohnehin sei "NightWash" doch "ein gutes Beispiel für preisbewusstes Produzieren", ergänzt Ingrid Langheld. Sie verweist auch auf eine Spül- und Waschmittelmarke, die inzwischen im Umfeld der TV-Show als "Markenpartner mit perfektem Brandfit" auftritt.

Abseits des Fernsehens soll nun erstmal gefeiert werden. Neben einer Geburtstags-Tour ist für Ende des Monats in Köln ein Open-Air mit 25 Acts auf der Bühne geplant. An ein Ende des Comedy-Waschgangs ist also längst nicht zu denken.

"NightWash", donnerstags um 22:20 Uhr bei RTLzwei