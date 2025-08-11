In den zurückliegenden Wochen gab es gleich eine Reihe von großen Sport-Events, die im Free-TV für hohe Quoten gesorgt haben. Frauen-EM, Klub-WM, Tour de France und die U21-EM sorgten teils für sehr hohe Reichweiten - zu sehen waren die Übertragungen aber entweder bei den Öffentlich-Rechtlichen oder bei ProSieben und Sat.1. RTL hielt in diesem Sommer eher den Ball flach, wenn es um Sport ging. Doch das soll sich in den kommenden Wochen und Monaten wieder ändern - daran ließen Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, und RTL-Sportchef Frank Robens am Montag keine Zweifel.

Die beiden stellten bei einer Pressekonferenz das RTL-Sportprogramm für den Herbst vor, den man, ganz in alter RTL-Manier, direkt mal zum "Super-Sport Herbst" gemacht hat. Und auch wenn zuletzt eher die Konkurrenz im Vordergrund stand: Das Timing für die RTL-Pressekonferenz hätte nicht besser sein können. Am Samstag übertrug man zum zweiten Mal das Topspiel aus der 2. Bundesliga - und fuhr damit richtig starke Quoten ein (DWDL.de berichtete).

© RTL / Marina Rosa Weigl Inga Leschek

Unter den Bereich "Boost" fallen solche Sportarten, mit denen RTL neue Zielgruppen erschließen kann - bei RTL+, aber auch im Linearen. Hier sprach Inga Leschek vor allem über die Mixed-Martial-Arts-Organisation Oktagon MMA, die zuletzt bei RTL+ hohe Abrufzahlen erzielt hat - und bei der Content-Chefin von RTL ein Feuer entzündet hat. Bereits im Mai sagte Leschek im DWDL.de-Interview, dass man prüfe, ob man Kämpfe auch ins lineare Programm holen könne. Aber auch die NFL gehört zur Boost-Strategie, damit erreicht RTL nach eigenen Angaben nämlich vor allem eine junge männliche Zielgruppe: Personen, die sonst eher kein lineare TV mehr schauen.

Veränderungen bei den NFL-Übertragungen

Bei der NFL geht man nun in die dritte Saison - und es stehen Veränderungen an. So sind bei RTL künftig auch die Irland und Madrid Games zu sehen. Damit zeigt RTL alle NFL International Games aus den europäischen Märkten, neben Spanien und Irland wird ja auch in Deutschland und England gespielt. Bereits bekannt war schon, dass es mit "Guten Abend Football" eine neue NFL-Sendung im Vorfeld der Sonntagsspiele bei Nitro zu sehen geben wird (DWDL.de berichtete).

© RTL / Marina Rosa Weigl Frank Robens

Einen großen Aufschlag in Sachen Sport will RTL übrigens am 7. September machen. An diesem Tag, in Köln spricht man von einem "XXL-Sporttag", steht bei Nitro nach "Guten Abend Football" zunächst das NFL-Match der Las Vegas Raiders gegen die New England Patriots an. Bei RTL geht die Sport-Berichterstattung um kurz nach 19 Uhr los, ab 20:45 Uhr ist beim Sender das erste WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu sehen, das Team von Julian Nagelsmann trifft auf Nordirland. RTL wird aber nicht eineinhalb Stunden lang auf das Spiel vorbereiten, stattdessen will man zum NFL-Spiel bei Nitro schalten, auf das Achtelfinale der Basketball-EM am Vortag zurückblicken, das Formel-1-Rennen aus Monza besprechen und einen Ausblick auf das nächste Oktagon-Event geben. Auch ein Rückblick auf die WM-Qualispiele des Vortags ist geplant, die Vorberichterstattung auf das Spiel der DFB-Elf beginnt um 20:15 Uhr. Im Anschluss an das Match übernimmt RTL ab 23:40 Uhr das Signal von Nitro, wo zu dieser Zeit die San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks spielen.

Kruse neu mit dabei, Petersen ist wieder raus

Moderatorin Laura Wontorra und Kommentator Wolff Fuss führen an diesem 7. September gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus live aus dem RheinEnergieStadion in Köln durch den XXL-Sporttag bei RTL. Für Wontorra und Fuss ist es die Saison-Premiere im RTL Sport. Für Wontorra ist es sogar ein Fußball-Comeback bei RTL, nachdem sie im Bereich Sport zuletzt exklusiv für DAZN gearbeitet hatte.

© RTL / IMAGO / Marcel Haupt Max Kruse

Ein kleines Fragezeichen schwebt derweil über den Formel-1-Übertragungen bei RTL. Die sind ja deshalb möglich, weil man sich mit Sky auf Sublizenzen geeinigt hatte. Als nächstes wird beim Sender am 31. August das Rennen aus den Niederlanden zu sehen sein, dann geht’s erst am 23. November aus Las Vegas weiter. Die Vereinbarung mit Sky läuft zum Ende dieses Jahres aus - und wie es danach weiter geht, ist aktuell noch unklar.

"Das ist nur der Anfang"

© RTL / Sky

Eins steht fest: Für RTL wird Sport wichtiger - und das sowohl kurz- und mittel- als auch langfristig. "Sport ist ein zentraler Baustein, weil kaum ein Genre so viele Menschen zusammenbringt und emotionalisiert. Und das über alle Zielgruppen hinweg", sagte Sportchef Robens am Montag vor Journalistinnen und Journalisten - und verwies in dem Zusammenhang auch noch einmal auf die 2. Bundesliga. "Das ist nur der Anfang", erklärte er im Hinblick auf die am Wochenende erreichten Quoten. "Wir haben noch viel vor."