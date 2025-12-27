In Zeiten, in denen die Streaming-Nutzung immer bedeutender und je nach Genre teils schon maßgeblich ist, wird es immer schwieriger von außen auf Basis unabhängiger Zahlen zu beurteilen, was nun wirklich erfolgreich gelaufen ist und was nicht - denn während die TV-Reichweiten transparent einsehbar sind, geht es in Sachen unabhängiger Streaming-Messung zwar voran - aber vor allem was die veröffentlichten Daten angeht nur langsam.

Trotzdem kann man sich beim Blick auf das zu Ende gehende Jahr einige sehr offensichtliche Fehlschläge auch unter Verweis aufs Streaming nicht schönreden. Dazu gehört natürlich das glücklose Comeback von Stefan Raab, der nicht nur mit "Du gewinnst hier nicht die Million", sondern auch dem Nachfolger "Die Stefan Raab Show" bislang keine erfolgreiche wöchentliche Show auf die Beine stellen konnte und zudem auch Flops wie "Die Unzerquizbaren" einstecken musste.

Bei ProSieben bleibt als besonders bitterer Fehlschlag der Versuch der Etablierung einer neuen täglichen Serie im Gedächtnis - die nach kurzer Zeit vom Vorabend in den frühen Morgen verbannt wurde. Auch hier wird Joyn oder die Vorab-Veröffentlichung bei Disney+ kaum noch die Kohlen aus dem Feuer holen. Sat.1 tat sich schwer beim Ausbau des Quiz-Genres - wie übrigens RTL ebenso. Bei RTLzwei machten unter anderem die Geissens Probleme - nicht mit ihrer eigentlichen Dokusoap, aber mit einem neuen Format. Und auch das erfolgsverwöhnte ZDF musste manchen Flop wegstecken, etwa beim Versuch, im Reality-Bereich Fuß zu fassen.

Die größten Misserfolge des Jahres haben wir im Folgenden zusammengetragen und lassen Sie wie üblich im Rahmen einer Bildergalerie noch einmal Revue passieren.