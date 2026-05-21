Nachdem Michael Radelsberger, der bislang das Österreich-Geschäft von Sky geführt hat im Zuge der Übernahme zum neuen Chief Consumer Officer von RTL Deutschland aufsteigt, war bislang noch unklar, wer künftig Sky Österreich führen wird. Nun ist die Personalie geklärt: Dort tritt zum 1. Juni Caterina Preti seine Nachfolge als Managing Director an und würd künftig auch direkt an Radelsberger berichten.

Preti war unter anderem schon für Warner Media in London und als Beraterin bei der Boston Consulting Group gearbeitet, ehe sie 2021 zu Sky Deutschland wechselte. Dort verantwortete sie zuletzt als Senior Vice President das Streaming-Angebot Wow - das sie nun im Herbst passenderweise auch in Österreich einführen soll, wie RTL im Zuge der Mitteilung ebenfalls ankündigte. Sky betreibt dort bislang als Streaming-Angebot Sky X.

Michael Radelsberger sagt: "Mit Caterina Preti gewinnen wir eine erfahrene und strategisch starke Medienmanagerin für Sky Österreich. Sie bringt die richtige Kombination aus unternehmerischer Kompetenz, Innovationskraft und Marktverständnis mit, um Sky Österreich erfolgreich in die nächste Wachstumsphase zu führen. Österreich ist ein wichtiger Markt für die gemeinsame Zukunft von RTL und Sky. Gemeinsam wollen wir unsere führenden Positionen weiter ausbauen und künftig auch für RTL am Markt agieren, zusammen mit den zukünftigen Kollegen der RTL Ad Alliance Österreich."

Bei RTL betont man, dass Sky Österreich innerhalb der gemeinsamen Wachstums- und Transformationsstrategie von RTL und Sky eine wichtige Rolle einnehme. Ihr obliegt es nun, auch in Österreich durch eine engere Verzahnung der beiden Unternehmen neue Wachstumspotenziale zu erschließen. Neben dem Ausbau des Streaming-Geschäfts und der Einführung von Wow stehe die Weiterentwicklung des Sport- und Entertainment-Angebots im Fokus. Zuletzt hatte man bei der Vergabe der Fußball-Rechte in Österreich allerdings einen schweren Rückschlag einstecken müssen.

Caterina Preti kommentiert ihre neue Rolle so: "Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team von Sky Österreich die nächsten Wachstumsschritte zu gestalten. Sky verfügt über starke Inhalte, eine hohe Innovationskraft und eine klare Positionierung im österreichischen Markt. Gleichzeitig bietet die Zusammenarbeit mit RTL enormes Potenzial, um neue Zielgruppen zu erschließen und Partnerschaften auszubauen."