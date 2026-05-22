Am 17. Juli vergangenen Jahres machte die Entscheidung von CBS, die „Late Show with Stephen Colbert“ im Mai 2026 zu beenden, Schlagzeilen. Weil sie mitten in eine Auseinandersetzung von CBS bzw. Paramount mit der Trump-Administration fiel. Legendär wurde die kaum glaubhafte Aussage des Senders, dies sei “purely a financial decision against a challenging backdrop in late night." Eine rein finanzielle Entscheidung also - obwohl Colbert die erfolgreichste aller US-LateNIght-Shows moderiert.

Über diese Erklärung machte sich Colbert in den Tagen, Wochen und Monaten darauf immer wieder unverhohlen lustig. Besonders die ersten Shows nach der Ankündigung waren von einer Bissigkeit gegenüber Sender und Paramount geprägt, die zweifeln ließen ob CBS wohl den zehnmonatigen Abschied der Show durchziehen würde. Aber: Der Sender hielt hin und Colbert langte immer wieder heftig zu. Bis zur finalen Show, an diesem Donnerstagabend, den 21. Mai 2026.

Sie beginnt mit einem Cold Opener und einer Ansprache, wie sie Colbert sonst dem Publikum vor Ort im Ed Sullivan Theater in New York geben würde. Die Begrüßung vor der Begrüßung: „Hallo Leute. Wir haben über 1.800 dieser Sendungen gemacht, und meistens komme ich hier raus und spreche vorher mit dem Publikum. Heute Abend dachte ich mir, ich spreche mal mit dem Publikum hier im Studio und mit den Zuschauern zu Hause. Ich möchte, dass ihr wisst, dass es uns eine große Freude war, diese Sendung für euch zu machen.“

"Tatsächlich nennen wir diese Sendung die „Joy Machine“, okay? (…)“ Wir nennen es die „Joy Machine“, denn um so viele Shows zu stemmen, muss es eine Maschine sein. Aber die Sache ist die: Wenn man sich dafür entscheidet, es mit Freude zu tun, tut es nicht so weh, wenn sich die Finger im Getriebe verfangen. Und ich kann euch gar nicht richtig erklären, was die Menschen, die hier arbeiten, füreinander getan haben und wie viel wir einander bedeuten. Also sage ich einfach; würde ihnen einfach sagen: Ihr wart alle der großartigste Achilles, den wir kannten."

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"Am ersten Abend des 'Colbert Report' damals sagte ich: Jeder kann euch die Nachrichten vorlesen, ich verspreche euch, die Nachrichten mit euch zu fühlen. Und mir wurde in diesem Job ziemlich schnell klar, dass unsere Aufgabe hier eine andere war. Wir waren hier, um die Nachrichten mit euch zu fühlen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe sie auf jeden Fall gespürt. Und ich möchte einfach euch allen hier und da draußen sagen, wie wichtig ihr für das gewesen seid, was wir getan haben."

"Die Energie, die ihr uns gegeben habt – die haben wir wirklich gebraucht, um in den letzten 11 Jahren die bestmögliche Show für euch auf die Beine zu stellen. Ihr habt sie uns gegeben, und wir haben sie euch alles zurückgegeben. (…) Wir lieben es, diese Show für euch zu machen, aber was wir wirklich, wirklich lieben, ist, die Show gemeinsam mit euch zu gestalten. Nun möchte ich euch sagen, was ich in den letzten elf Jahren jedem Publikum gesagt habe, und ich habe es jedes Mal ernst gemeint: Genießt die Show. Danke, dass ihr hier seid. Und los geht’s, Leute!"

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Ein kurzer zusammenmontierter Einspieler machte sich mit allen Größen der US-LateNight von damals und heute vermeintlich lustig über Colbert bevor dann die Show mit dem üblichen Monolog startete: „Wir hatten zunächst vor heute Abend eine riesige Sondersendung zu machen, aber die Sache ist die: Wir sehen jede Folge von ‚The Late Show‘ gerne als etwas Besonderes an. Und wir dachten, die beste Art, das zu feiern, was wir in den letzten elf Jahren erreicht haben, ist einfach eine ganz normale Folge, in der ich hierher komme und über das Thema spreche, das gerade landesweit diskutiert wird – und heute ist diese zweifellos große Geschichte, über die alle reden…“, sagt Colbert und wird unterbrochen von Bryan Cranston.

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Mit „Late Show“-Cap auf dem Kopf schlägt er für die letzte Show „einen überraschenden Promi-Gastauftritt, der aus dem Nichts auftaucht“ vor. Colbert lehnt jedoch ab: „Nein, Bryan, das wirkt immer irgendwie gekünstelt.“ Cranston schlägt vor, Colberts letzter Gast zu sein - und stürmt entrüstet aus dem Theater als Colbert kontert, er habe schon einen ziemlich besonderen letzten Gast. Colbert setzte seinen Monolog fort, scherzte über Schlaglöcher in New York und Sexy-Priester-Kalender in Rom bevor ihn Schauspieler Paul Rudd aus dem Publikum unterbricht.

Er wolle wissen, wann der Talk mit ihm beginne. Er habe ein Gedicht vorbereitet. Colbert: „Ein Gedicht über mich?“ Rudd: „Ein Gedicht.“ Auch ihm erklärt der Gastgeber des Abends: „Nur um das klar zu machen, du bist nicht mein letzter Gast.“ Die Kamera schwenkt, direkt vor Rudd sitzt Comedian Tim Meadows, der sich einmischt und ebenfalls hofft letzter Gast zu sein - auf die guten alten Comedy-Club-Zeiten in Chicago. Auch er bekommt einen Korb. So wie nach einer Werbepause auch Comedy-Kollegin Tig Notaro und Schauspieler Ryan Reynolds.

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Denn der finale Gast, so teaste es ein Einspieler an, sei Papst Leo, der jedoch in seiner Umkleide wütet, weil die falschen Hot Dogs serviert wurden und nicht rauskommen wolle. „Oh nein, der Papst, der heute Abend definitiv mein Gast sein sollte, hat abgesagt“, so Colbert. Auftritt Paul McCartney: „Wie wär’s mit mir?“ Er also ist der letzte Gast der „Late Show“, denn CBS trennt sich nicht nur von Stephen Colbert, gleich vom Format. McCartney hatte einst mit den Beatles seinen ersten US-Auftritt just in eben diesem Ed Sullivan Theater, in dem seit 1993 die „Late Show“ produziert wurde - erst moderiert von David Letterman, dann seit 2015 von Stephen Colbert.

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Der Talk, nicht allzu besonders. Auffälliger: Ein von ominösen Geräuschen begleitetes grünes Licht im Studio. Damit begann der Abschied vor dem Abschied vor dem Abschied - mit einer Aneinanderreihung von herrlich absurden Ideen, die gefühlt kein Ende fanden - und doch nur wenige Minuten dauerten. Aber der Reihe nach: Das grüne Licht im Studio, es mündet in einem Einspieler über ein schwarzes Loch, was sich Backstage aufgetan habe. „What the fuck is this?“, fragt sich Colbert.

Die Antwort kommt von Neil de Grasse Tyson, TV-bekannter Astrophysiker und Kosmologe: Dies sei ein Riss im LateNight-Raum-Zeit-Kontinuum, weil Colberts Absetzung trotz dem Umstand, die erfolgreichste LateNight-Show zu sein, ein Paradoxon ausgelöst habe. Colbert schubst Tyson ins schwarze Loch bevor eine Reihe von LateNight-Kollegen auftauchen, darunter Jon Stewart, Jimmy Fallon, Seth Myers, John Oliver, und Jimmy Kimmel. Letzterer merkt passenderweise an, er habe letztes Jahr auch mal für drei Tage so ein Schwarzes Loch gesehen. Disney darf sich angesprochen fühlen.

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Die Szene wird wilder, endet in apokalyptischem Chaos weil alle - samt dem Publikum und Theater - ins schwarze Loch gezogen werden. Hier hätte Schluss sein können, war es aber nicht: Stephen Colbert stand allein auf der sonst abgedunkelten Bühne und plötzlich sind wir - begleitet von Elvis Costello und Jon Batiste - bei einer irgendwie bedeutungsschwangeren Performance von „Jump Up“, einem von Colberts erklärten Lieblingssongs.

Auch danach war jedoch noch nicht Schluss: Die Szene wird aufgemacht, Paul McCartney ist zurück und stimmt zusammen mit allen „Hello, Goodbye“ an. Das Finale naht, die gesamte Crew kommt auf die Bühne. Doch die „Late Show with Stephen Colbert“ endet - natürlich - nicht einfach mit ausklingender Musik. Backstage legten Colbert und McCartney den symbolischen An/Aus-Schalter der „Late Show“ um - und das Gebäude wird in eine Schneekugel gesogen.

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Für TV-Fans eine Referenz an das Finale der US-Serie „St. Elswhere“, in Deutschland bekannt als „Chefarzt Dr. Westphall“. In deren Finale entpuppt sich die gesamte Serie mit dem Schlussbild auf einem Miniatur-Krankenhaus in einer Schneekugel als Tagträume des Sohns des Chefarzt. Ein absurd liebevolles Finale, dass ohne die ganz großen Emotionen bzw. bedeutsamen Abschiedsworte auskam. Auch ohne allzu offensichtliche politische Referenzen. Die hatte Colbert in den vergangenen Monaten bereits intensiv abgearbeitet.

Diese letzte „Late Show with Stephen Colbert“, so spürte man es, sollte jenen gewidmet sein, die diese Show elf Jahre lang gemacht und geliebt haben: Seiner Crew und dem Publikum. Eine Show eben ganz bewusst für statt gegen jemanden. Für diese Menschen statt gegen diesen einen kriminellen Reality-TV-Star in Washington D.C.