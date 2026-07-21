Es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob bei Thorsten Sievert Mut oder Menschenkenntnis überwiegt. Mitten im Corona-Lockdown setzte der langjährige Comedy-Fachmann jedenfalls auf ein wachsendes Bedürfnis nach Gemeinschaftserlebnissen und schwenkte sein Geschäftsmodell von TV-Produktion auf Live-Entertainment um. Was damals gewagt klang, erscheint heute wie ein geölter Motor: Rund fünfeinhalb Jahre später stemmt Sieverts Firma Smile Producing 18 laufende Tour-Projekte und hat bisher 30 Künstler auf die Bühne gebracht.

"Der große Vorteil des Live-Geschäfts ist, dass ich keine Auftraggeber brauche und anders als beim Fernsehen nicht mehr ewig auf Entscheidungen warten muss", freut Sievert sich, als er den DWDL.de-Reporter durch sein Büro im Kölner Kunibertsviertel führt. Die zentral gelegene Niederlassung samt Probenraum und Requisitenfundus hat das elfköpfige Team erst im November 2025 bezogen. Zuvor hatte man vier Jahre remote gearbeitet. In dieser Zeit engagierte Sievert den Comedy-Autor Daniel Hettinger als Head of Creative, die Tourmanagerin Sofie Zimmer als Head of Live Production & Booking, holte Alexia Pavlidis von Broadview TV als Head of Production Management und Verena Märzke von Bastei Lübbe als Head of Marketing.

An den Wänden hängen Tour-Plakate von Doc Caro, Roger G., Clemens Brock alias Der Vadda, Linellaboo oder Katja Burkard. Sie alle haben gemeinsam, dass sie mit Sievert die ersten Schritte ins Live-Entertainment gegangen sind. Dem einstigen Comedy-Central-Boss und Endemol-Comedy-Chef geht es nicht mehr um die großen Namen der Comedy-Szene, deren TV-Shows er früher produzierte und die ohnehin regelmäßig durch die Arenen des Landes touren. Stattdessen nimmt er sich systematisch Instagram, TikTok und YouTube vor – auf der Suche nach Talenten, die auch live auf einer Bühne funktionieren könnten. Als Proof of Concept diente im Frühjahr 2022 Freshtorge, dessen online erprobte Comedy-Figuren für ausverkaufte Hallen sorgten, die zusehends größer wurden.

"Ab 50.000 Followern werde ich wach", umreißt Sievert seinen Auswahlmodus. "Aber mehr noch als auf die schiere Zahl kommt es darauf an, dass der jeweilige Creator eine treue, aktive Community mit enger Bindung hat. Ich habe schon Künstler mit 30.000 Followern erlebt, die easy 300 Tickets pro Abend verkauft haben – und andere mit 300.000 Followern, die sich deutlich schwerer getan haben." Anfangs habe man hauptsächlich auf Reichweite geachtet – inzwischen analysiere sein Team stärker die Art der Kommentare und den Anteil der Likes, um sich der Frage anzunähern, wie viele Leute wohl bereit wären, Geld für ein Ticket auszugeben.

© RTL Via Bühne zurück ins TV: Vox zeigt das Live-Programm von Doc Caro

Um einen neuen Kopf auszuprobieren, bucht Smile Producing zunächst sechs Termine in Locations mit um die hundert Plätzen, quer durch Deutschland verteilt. "Wir fahren gut damit, klein anzufangen und Hallengrößen behutsam zu steigern", sagt Sievert. "Dabei erweisen sich Reels aus den ersten Shows als wichtigster Treiber für das weitere Ticketing." Sobald die Tourneen größer werden, kommen bezahlte Social-Media-Ads hinzu, in manchen Fällen auch TV-Kooperationen. Wenn etwa "Der Vadda" Clemens Brock zwischen Mitte August und Mitte November auf "Früher war alles besser, oder?"-Tour geht, sind ProSieben und Joyn als Partner dabei und unterstützen mit gelegentlichen TV-Spots.

Überhaupt flirtet Sievert wieder vermehrt mit dem Fernsehen. Zum einen, indem er neben Social-Media-Talenten nun auch prominenten TV-Gesichtern mit Buch-Bestsellern zu Live-Programmen verhilft. Seit Oktober 2025 tourt Notärztin Carola Holzner alias Doc Caro mit ihrer Show "Lebe jetzt! – Lachen auf Rezept", im Mai und Juni debütierte "Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard mit "60 ist das neue 60". Das lief so erfolgreich, dass ab Februar 2027 weitere Termine unter dem Titel "No More Bullshit – Warum Älterwerden auch lustig ist" angesetzt sind. Ab September gastiert Beziehungsratgeberin Paula Lambert in vorerst 21 Städten mit dem Programm "Finde dich gut, sonst findet dich keiner". In Kooperation mit seinem langjährigen Auftraggeber Constantin Entertainment plant Sievert nächstes Jahr eine Tour mit Schauspielerin Janine Kunze, die einen humorvollen Blick auf Überforderungen von Frauen im mittleren Alter werfen soll.

Aus einigen der Live-Entertainment-Projekte könnten wiederum TV- oder Streaming-Formate werden. Sievert nutzt seine Branchenkontakte und lädt regelmäßig Programmentscheider zu neuen Bühnenprogrammen ein. Mit Doc Caros "Lebe jetzt!" ist die Ambition zum ersten Mal aufgegangen: Smile Producing hat die Show im März in der Mülheimer Stadthalle in Zusammenarbeit mit Spin TV aufgezeichnet, Vox strahlt sie zur Primetime aus. Seit Mai läuft zudem die fünfte Staffel des Stand-up-Turniers "Comedy Clash", das Smile zusammen mit Endgame Entertainment im Auftrag des SWR für den ARD-Twitch-Kanal und die ARD-Mediathek produziert.

"Unser Ziel ist es, ein Content-Haus für alle Plattformen zu werden", sagt Sievert. "Neben Live-Entertainment, TV und Streaming zählen dazu auch Podcasts und Branded Entertainment." Formate für Markenkunden produziert er demnächst auch im "Bühnchen", einem Kiosk mit angeschlossenem Produktionsstudio, den Ex-Banijay-Media-Managerin Anna-Lena Pittelkow mit ihrer Kreativagentur LePitt Mitte August in Köln eröffnet.

"Doc Caro live - Lebe jetzt!", am Dienstag um 20:15 Uhr bei Vox und auf RTL+