DWDL-Rundfunkrat: Eko Fresh, Fitzek, neue "SOKO"

25.03.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 25.03.2018 - 20:15 Uhr



Dienstag, 22:35 Uhr, ZDFneo

Zwei Jahre nach Ausstrahlung der ersten Staffel setzt ZDFneo seine Sitcom "Blockbustaz" fort. Zum Start der neuen Folgen wird Sol (Eko Fresh) aus dem Knast entlassen und kehrt in seine "Hood" zurück. Doch dort hat sich vieles verändert: Jessica (Joyce Ilg) ist ausgezogen und will nichts mehr mit Sol zu tun haben. Stattdessen hat sich Volkan (Kida Khodr Ramadan) in Sols Wohnung breitgemacht. Immerhin: Best Buddy Hardy (Sascha Reimann) ist ganz der Alte geblieben. Nur kann der absolut nichts mit Sols guten Vorsätzen anfangen.

Produktion: Neuesuper



Freitag, 20:15 Uhr, RTL

Zum Osterfest zeigt RTL die Verfilmung eines Romans von Sebastian Fitzek. Es geht um den erfolglosen Schriftsteller Max Rhode (Torben Liebrecht), der ein gesetzestreuer Bürger ist. Doch was Max noch nicht weiß: Er wird in ein paar Tagen ein Verbrechen begehen, so entsetzlich, dass es für einen Menschen kaum vorstellbar ist. Andere allerdings wissen es schon. Weil er einen irren Bruder hat? Weil er sich ständig brutale Verbrechen ausdenkt? Oder aus ganz anderen Gründen? Jedenfalls wissen es diese anderen - und wollen Max töten. Bevor es zu spät ist.

Produktion: UFA Fiction





Samstag, 13:30 Uhr, Nitro

Vox-"Allestester" Detlef Steves will nun Rennfahrer werden und trainiert dafür mit Profi Christian Menzel. Das Ziel: Das "24h Classic" im Rahmen des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring. Dort fahren Steves und Menzel gemeinsam als Team Nitro. Vom ersten Fahrtraining im Kart über die medizinischen Checks bis zur offiziellen Rennlizenz muss Steves alle Stufen des Rennfahrer-Daseins durchlaufen. Beide kennen sich übrigens bereits von einer anderen Nitro-Show: Vor einiger Zeit waren die beiden schon einmal gemeinsam beim "Autoquartett" zu Gast.

Produktion: Motor Presse TV GmbH



Dienstag, 18:00 Uhr, ZDF

Die "SOKO"-Familie des ZDF bekommt hinzu - doch die Hamburger ermitteln nicht nur in der Hansestadt, sondern länderübergreifend auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Ihre Fälle reichen von Ratzeburg über St. Pauli, den Hamburger Hafen und das Alte Land bis nach Kehdingen und Dithmarschen. Das Kommissariat liegt in einem alten Backsteinbau am Stadtrand in Finkenwerder - direkt an der Elbe, der Lebensader der drei nördlichen Bundesländer. In der ersten von zunächst sechs Folgen geht es um eine Frau, die vom Balkon eines Appartement-Turms in die Tiefe stürzt und sich später an nichts erinnern kann.

Produktion: Network Movie Film- und Fernsehproduktion



Mittwoch, 20:15 Uhr, Sky Atlantic



Nach "Six Feet Under" und "True Blood" ist "Here and Now" bereits die dritte Serie, die Alan Ball im Auftrag von HBO schuf. Im Mittelpunkt seiner neuen Produktion steht die Familie Bayer-Boatwright aus Portland, die sich nur oberflächlich betrachtet als progressive, multikulturelle Familie mit Adoptivkindern aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen präsentiert. Das Drama verwebt philosophische, metaphysische und übernatürliche Phänomene in die Handlung und bietet - auch dank Holly Hunter und Tim Robbins in den Hauptrollen - vielschichtige Charaktere.

Produktion: Your Face Goes Entertainment / HBO Entertainment



