DWDL-Rundfunkrat: Russland, Frankreich, Möwentröte

Abseits der Fußball-WM beschäftigt sich Arte mit Russland - und zwar von oben. Daneben gibt's eine satirische Auseinandersetzung mit Frankreich zu sehen. Außerdem: Kai Pflaume meldet sich mit "Kaum zu glauben" zurück. Die TV-Tipps...



02.06.2018 - 00:22 Uhr von Alexander Krei 02.06.2018 - 00:22 Uhr



Donnerstag, 21:45 Uhr, Arte

1961 gibt es nach wie vor nur eine Supermacht, die das politische Gleichgewicht weltweit aufrechterhalten kann - das Land der Menschenrechte und der exzessiven Bürokratie: Frankreich! Die Beamten des französischen Geheimdienstes zeigen wieder, dass sie mit den heikelsten Missionen angemessen umzugehen wissen. Die Unabhängigkeitsbestrebungen Algeriens geschickt unterdrücken, den afrikanischen Staaten verständlich machen, dass sie die französische Freundschaft brauchen... kein Problem für die Agenten Jacquard, Moulinier, Calot und ihren Vorgesetzten Colonel Mercaillon in dieser französischen Satire-Serie.

Produktion: Mandarin Télévision u.a.



Sonntag, 21:45 Uhr, NDR Fernsehen

Ab sofort ertönt wieder die Möwentröte: Immer wenn Kai Pflaume ihr ihren unverwechselbaren Ruf entlockt, weiß das Publikum im Studio und zu Hause: Jetzt wird ein Geheimnis eingeblendet. Wer dem Rateteam etwas voraus haben möchte und sich über die Irrwege von Bernhard Hoëcker, Stephanie Stumph, Jörg Pilawa und Hubertus Meyer-Burckhardt amüsiere möchte, sollte also genau hinschauen.

Produktion: Endemol Shine Germany, Herr P.



Donnerstag, 20:15 Uhr, Sat.1 Gold

Sat.1 Gold setzt in den kommenden Wochen auf Schlager: Für seine neue Show verspricht der Sender Musik, Sommerlaune, glänzendes Mittelmeer und die schönsten Städte in Italien, Frankreich und Spanien. Eloy de Jong, Annemarie Eilfeld, Irene Sheer und Maximilian Arland begeben sich auf Kreuzfahrt und stellen jede Folge unter ein musikalisches Motto. Während einer der vier Stars Stadt und Leute erkundet, tauchen die drei anderen Künstler in die Musikwelt des Landes ein. Zusammen mit einem Gast-Star interpretieren sie die Songs auf der Showbühne eines Schiffs.



Dienstag, 21:10 Uhr, AXN

Das Gangster-Drama geht in die fünfte Staffel: Zu Beginn findet sich James "Ghost" St. Patrick in einer gefährlichen Allianz mit seinem früheren Partner Tommy Egan (Joseph Sikora) und seinem Todfeind Kanan Stark (Curtis "50 Cent" Jackson) wieder. Noch immer trauert Ghost um seine Tochter Raina und widmet sich von nun an ganz seiner Arbeit. Das sorgt dafür, dass er auch den ein oder anderen Erfolg einfahren kann. Doch der Durst nach Rache bringt seine legale Existenz immer wieder an die Grenzen. So hat Ghost auch kein Auge auf die Ermittlungsbehörden, die seiner wahren Identität immer näher kommen.

Produktion: End of Episode u.a.



Donnerstag, 20:15 Uhr, Arte

Russland ist das mit Abstand größte Land der Erde. Doppelt so groß wie die Vereinigten Staaten, fast fünfzigmal größer als das kleine Deutschland. Die Dokumentation von Freddie Röckenhaus, Petra Höfer zeigt die Metropolen Moskau und St. Petersburg aus der Luft, zeigt luftige Bilder aus dem Kaukasus oder dem Altaigebirge, streift über das 200 Kilometer breite Delta der Wolga und die Eisbrecher im arktischen Jamal, schaut den Braunbären der Vulkanregion Kamtschatka beim Lachsfang zu und den Eisbärenmüttern auf der entlegenen Polarinsel Wrangel bei den ersten Spaziergängen mit ihrem Nachwuchs.

Produktion: colourfield

