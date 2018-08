DWDL-Rundfunkrat: Böttinger, Kuli, Gstettenbauer

© DWDL

Während RTL II auf ein neues Gründerformat mit Jette Joop setzt, begibt sich Bettina Böttinger im WDR auf Bücherreise. Im Ersten geht's derweil um Fernsehunterhaltung früherer Jahre. Was die kommende TV-Woche sonst noch bereithält...



05.08.2018 - von Alexander Krei



Montag, 20:15 Uhr, RTL II

Die nächste Gründershow kommt: "Jung, weiblich, Boss!" begleitet acht junge Frauen, die gegen alle Widerstände den Schritt wagen und ihre eigenen Unternehmen gründen. Sie wollen kreative Ideen in die Tat umsetzen und ihre Träume verwirklichen. Beraten werden sie dabei von Designerin Jette Joop. Die Geschäftsfrau nimmt die Businessideen der angehenden Unternehmerinnen unter die Lupe und hilft ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Produktion: 99pro media



Mittwoch, 22:30 Uhr, Das Erste

Mit Einschaltquoten von 80 Prozent erlebte das Fernsehen in den 60ern und 70er Jahren der Bundesrepublik goldene Zeiten. Die Familie saß am Samstagabend im Wohnzimmer, alle freuten sich auf "Einer wird gewinnen" mit Hans-Joachim Kulenkampff oder die "Peter-Alexander-Show". Der Dokumentarfilm "Kulenkampffs Schuhe" von Regina Schilling, der vollständig aus Archivmaterial besteht, zeigt anhand von zahlreichen Showausschnitten von damals, Interviews, privatem Super-8-Material, historischen Dokumenten und Fotos eine neue Sicht auf das Unterhaltungsfernsehen der Bundesrepublik

Produktion: Zero One Film



Montag, 22:40 Uhr, WDR Fernsehen

Moderatorin Bettina Böttinger verlässt im Sommer das Fernsehstudio und begibt sich auf eine Bücherreise. In vier Folgen trifft sie auf Autoren, die im Westen leben und dort die Inspiration für ihre Werke finden. Sie erfährt, was es mit einem Okapi im Westerwald auf sich hat, reist an den Ort, an dem die beliebte Serie "Mord mit Aussicht" entstanden ist und macht eine Zeitreise zurück in die späten 20er-Jahre. In der ersten Folge besucht Böttinger Peter Wohlleben, Deutschlands berühmtesten Förster und Autor des Buches "Das geheime Leben der Bäume".

Produktion: Encanto



Freitag, 22:15 Uhr, BR Fernsehen

Viele kuriose, amüsante und interessante Geheimnisse verbergen sich hinter Dingen, die man aus dem alltäglichen Leben kennt. In der Comedy-Panel-Show "Was ist das denn?" begrüßt Moderator Maxi Gstettenbauer vier Comedians und stellt ihnen skurril-knifflige, überraschende und wissenswerte Fragen dazu - in der Premieren-Folge sollen Lisa Feller, Chris Boettcher, Karl Dall und Ingo Appelt möglichst schlagfertig antworten. Das klingt ein wenig nach einer Mischung aus "Wer weiß denn sowas?", "Genial daneben" und "Dings vom Dach".

Produktion: UME



Mittwoch, 21:15 Uhr, Sony Channel

Dreh- und Angelpunkt der BBC-Serie, deren Schöpferin zuvor schon die Kultserie "Skins" geschrieben hat, ist die Elite-Universität Edinburgh. Es geht darum, wie zwei junge Frauen auf der Suche nach Anerkennung und Status sind und sich dabei treu bleiben wollen. Ihre Freundschaft dabei zu wahren, wird zu einem schwierigen Drahtseilakt. Der Druck nämlich ist groß, denn nur wer zur "Clique" gehört, schafft den Durchbruch in die höchsten Kreise.

Produktion: BBC Studios, Balloon Entertainment



