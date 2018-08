DWDL-Rundfunkrat: Giganten, Boys und großer Bruder

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk sind in einer neuen RTL-Show zu sehen - und wissen nicht, was passiert. Außerdem startet "Promi Big Brother" in die neue Staffel und eine Soap feiert rundes Jubiläum.



12.08.2018



© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Samstag, 20:15 Uhr, RTL

In der neuen RTL-Show geht es um Spontaneität und Improvisationstalent: Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk wissen zu Beginn der Show weder, wer von ihnen den Abend moderieren, noch, wer als Team spielen wird, geschweige denn, gegen welche prominenten Kandidaten sie antreten werden oder wer den Gewinn von 50.000 Euro im Fall des Sieges erhalten wird.

Produktion: i&u TV







© SWR © SWR "Nico Hofmann - Einer von hier"

Sonntag, 13:45 Uhr, SWR Fernsehen

Erfinder des historischen Eventfilms in Deutschland, Fernsehindustrieller mit Anspruch und seit Kurzem die graue Eminenz der Unterhaltung zur Hauptsendezeit. Kaum jemand lebt so für die Idee, im Film "Geschichte" zu erzählen wie Nico Hofmann. In dem Porträt begleitet Ulrike Gehring den Filmemacher durch seine spannenden Zeiten zwischen Macher und Manager. Er spricht offen von der Intimität am Filmset, von gescheiterten Beziehungen, von Heimat und von der Rastlosigkeit in seiner neuen Verantwortung.

Produktion: SWR



© Sat.1/Marcus Höhn © Sat.1/Marcus Höhn "Promi Big Brother"

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Zwei Wochen lang tauschen Promis oder solche, die sich dafür halten, ihr Leben zwischen roten Teppichen, luxuriösen Partys und gefilterten Selfies gegen ein Leben vor rund um die Uhr laufenden Kameras - nach den Spielregeln des großen Bruders. Während Jochen Schropp wie schon in den vergangenen Jahren als Moderator gesetzt ist, gibt es ein seiner Seite mit Marlene Lufen ein neues Gesicht. Jochen Bendel kümmert sich im Anschluss bei Sixx zusammen mit Melissa Khalaj um die Nachlese.

Produktion: Endemol Shine Germany



© MG RTL D / Kai Schulz © MG RTL D / Kai Schulz "Alles was zählt"

Mittwoch, 19:05 Uhr, RTL

Mit einer Traumhochzeit feiert "Alles was zählt" die 3.000. Folge - oder wird es eher eine Alptraum-Hochzeit? Das erfahren Fans und Zuschauer am Mittwoch und Donnerstag. Ausgerechnet Jenny Steinkamp (Kaja Schmidt-Tychsen) und Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew) haben sich entschieden, nach turbulenten Beziehungs-Test-Jahren den Bund der Ehe zu schließen. So glücklich die beiden sind, ahnen sie nicht, dass sich im Hintergrund gerade eine Katastrophe anbahnt.

Produktion: UFA Serial Drama



© Arte © Arte "Backstreet Boys - 20 Jahre Boygroup"

Freitag, 22:50 Uhr, Arte

Fans der Backstreet Boys, aufgepasst: In dieser Dokumentation kommen Kevin Richardson, A. J. McLean, Brian Littrell, Howie Dorough und Nick Carter wieder zusammen. "Was macht man eigentlich als erwachsener Mann in einer Boyband?", fragt Kevin Richardson am Anfang der Dokumentation. Gemeinsam mit dem Zuschauer wird der Rückkehrer es herausfinden, während die wiedervereinte Band am neuen Album arbeitet und alte Konflikte hochkochen.

Produktion: Pulse Films



