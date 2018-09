DWDL-Rundfunkrat: Ex-Paare, blinde Anwältin, Quizonkels

© DWDL

Mit "Die Heiland" startet eine neue Anwaltsserie im Ersten. Daneben wagt sich Vox in der neuen Fernsehwoche an ein Format mit getrennten Paaren und erstmals machen Jörg Pilawa und Günther Jauch gemeinsame Sache am Samstagabend.



Montag, 21:15 Uhr, Vox

Wenn die große Liebe zerbricht, bleiben oftmals offene Fragen, unausgesprochene Gefühle und gebrochene Herzen zurück. Hier kommt Vox ins Spiel: In einem mit Kameras ausgestatteten Appartement treffen die Expaare für einen Abend erstmals nach dem Schlussstrich wieder aufeinander. Das Format schafft den Rahmen, in dem unausgesprochene Probleme der Beziehung erstmals ausdiskutiert werden. Am Ende stellt sich für die Paare die große Frage, ob sie ihrer Liebe noch eine Chance geben oder endgültig getrennte Wege gehen.

Produktion: ITV Studios Germany



Dienstag, 20:15 Uhr, Das Erste

Romy Heiland (Lisa Martinek), eine ambitionierte Rechtsanwältin, ist von Geburt an blind - nun ja, fast: Romy hat ein Prozent Sehrest, an dem sie sehr hängt. Sie eröffnet ihre erste eigene Anwaltskanzlei in Berlin und engagiert Ada Holländer (Anna Fischer), die ihr vom Arbeitsamt vermittelt wird. Bisher war Ada ein hoffnungsloser Fall, das Angebot von Romy ist ihre letzte Chance auf einen Job. Inspiriert ist die Serie durch ein reales Vorbild, die blinde Strafverteidigerin Pamela Pabst, die in Berlin lebt und arbeitet.

Produktion: Olga Film



Samstag, 20:15 Uhr, Das Erste

Jörg Pilawa gibt wieder den Quiz-Onkel. In der neuen Samstagabendshow spielen Menschen mit einem außergewöhnlich großen Allgemeinwissen. Zunächst treten sie gegen Experten ihres Fachs an, später gegen Quiz-Profis, darunter "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch und den österreichischen "Millionenshow"-Mann Armin Assinger. Nur wer drei Wissensrunden übersteht, kann sich über den Gewinn von 100.000 Euro freuen.

Produktion: i&u TV





Mittwoch, 20:15 Uhr, Sat.1

Die Abenteuershow ist zurück im deutschen Fernsehen: Fünf mutige Prominente gehen pro Folge in spannenden Herausforderungen und spektakulären Prüfungen an ihre persönlichen Grenzen. In schwindelerregender Höhe, in den feuchten Verliesen und in kalten Fluten kämpfen sie gegen "Lord Boyard" und für den guten Zweck. Zum Auftakt sind unter anderem Sarah Lombardi, Ross Antony und Jochen Schropp mit dabei.

Produktion: Banijay Productions Germany



Montag, 20:15 Uhr, One

Eine Arztserien-Hit aus Down Under als Free-TV-Premiere: Ausgerechnet nach Whyhope wird Hugh Knight (Rodger Corser) versetzt. Der erfolgreiche und begnadete Herzchirurg aus Sydney hat über die Stränge geschlagen und darf nicht mehr operieren. Er soll in der Provinzstadt wieder zur Vernunft kommen. In seiner Heimatstadt trifft er auf ein schlecht ausgerüstetes Provinzkrankenhaus.

Produktion: Essential Media and Entertainment

