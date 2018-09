DWDL-Rundfunkrat: Höllencamp, Games und eine Präsidentin

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Bülent Ceylan feiert seinen Einstand bei Sat.1 und präsentiert in der neuen Fernsehwoche erstmals "Game of Games". Bei ProSieben Maxx startet eine neue Abenteuer und das ZDF zeigt einen Krimi mit Ex-"Sex and the City"-Star Kim Cattrall.



09.09.2018



© Sat.1/Willi Weber

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

In der letzten Saison war die US-Spielshow mit Ellen DeGeneres überaus erfolgreich, nun versucht sich Sat.1 an einer Adaption mit Bülent Ceylan. In fünf verrückten Herausforderungen qualifiziert sich jeweils ein Teilnehmer für das Auswahlspiel: "Locker auf den Hocker" - im Prinzip Stuhltanz und zwar blind. Wer nach dem Ende der Musik keine Sitzgelegenheit findet, ist raus. Die übrigen vier Kandidaten beantworten in der folgenden Quiz-Runde "Siegen oder Fliegen" nacheinander Fragen. Wer keine Antwort weiß oder danebenliegt, der fliegt. Der letzte Spieler hat die Chance, bis zu 50.000 Euro zu gewinnen.

Produktion: Warner Bros.



© ZDF/Labo M GmbH/Fabian Uhlmann

Mittwoch, 20:15 Uhr, 3sat

Es brennen wieder israelische Flaggen, Gedenksteine an den Holocaust werden geschändet, auf vielen Schulhöfen ist "Du Jude!" als Schimpfwort allgegenwärtig. Barrie Kosky, Intendant der Komischen Oper Berlin, macht sich in der Dokumentation auf die Suche nach Antworten. Er trifft dabei auf Menschen, die unter antisemitischen Anfeindungen leiden, die Antisemitismus bekämpfen, und auf die, die ihn im Internet schüren. Dabei schreckt er auch nicht vor Konfrontationen zurück.

Produktion: Labo M



© ProSieben Maxx / Willi Weber © ProSieben Maxx / Willi Weber "Hart. Härter. Höllencamp."

Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben Maxx

72 Stunden lang müssen zehn Teilnehmer das sogenannte "Höllencamp" überstehen: Dabei durchlaufen sie physische und psychische Prüfungen, die sonst in der Ausbildung von Spezialeinheiten zum Einsatz kommen. Die vier Wochengewinner treten im Finale gegeneinander an, um den "Höllencamp"-Champion zu ermitteln. Moderiert wird die Show von Patrick Esume, der ab Ende September auch die neue RTL-Show "Showdown - Die Wüsten-Challenge" präsentieren wird.

Produktion: spin TV



© ZDF/Miso Film 2017/Johan Paulin © ZDF/Miso Film 2017/Johan Paulin "Anne Holt: Der Mörder in uns"

Sonntag, 22:00 Uhr, ZDF

"Der Mörder in uns" geht weiter: Die Reihe basiert diesmal auf dem Roman "Die Präsidentin" der norwegischen Bestseller-Autorin Anne Holt. In der Krimireihe geht es um die amerikanische Präsidentin Helen Tyler (Kim Cattrall), die bei ihrem ersten Staatsbesuch in Schweden spurlos aus ihrem Hotelzimmer verschwindet. Die für ihre Sicherheit zuständigen Agenten des Secret Service sind außer sich, müssen aber mit der schwedischen Polizei kooperieren. Und während es weder verwertbare Spuren noch ein Lebenszeichen von Helen Tyler gibt, wächst das Misstrauen auf beiden Seiten.

Produktion: Miso Film Sverige, CMORE, TV4, Nadcon u.a.



© 2018 HBO / Paul Schiraldi © 2018 HBO / Paul Schiraldi "The Deuce"

Montag, 20:15 Uhr, Sky Atlantic HD

Die "The Wire"-Macher David Simon und George Pelecanos lassen das schmutzige New York der 70er-Jahre wiederauferstehen. Auch in der zweiten Staffel spielen Maggie Gyllenhaal und James Franco die Hauptrollen. Die neuen Episoden beginnen mit einem Zeitsprung in das Jahr 1978, in die Ära von Punk, Disco und dem unaufhaltsamen Aufstieg der Pornoindustrie. Zu Beginn der Staffel macht Vincent (James Franco) mit krimineller Rückendeckung eine neue Disco auf, während sich Candy (Maggie Gyllenhaal) sich zur Regisseurin, Produzentin und Darstellerin im Pornobusiness hochgearbeitet hat.

Produktion: Blown Deadline u.a.



