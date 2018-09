DWDL-Rundfunkrat: Urlaubsanfänger, SOKO und Chris Tall

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

© ZDF/Gordon Muehle

Montag, 18:00 Uhr, ZDF

Die "SOKO"-Familie bekommt weiteren Zuwachs: Im Mittelpunkt stehen die zwei Kommissarinnen Luna Kunath (Caroline Erikson) und Sophie Pohlmann (Katrin Jaehne), die kaum unterschiedlicher sein könnten, aber trotzdem seit ihrer Kindheit beste Freundinnen sind. Sie ermitteln in der neuen Serie aber nicht nur in Potsdam, sondern auch im Umland. Zum Auftakt wird in der Autowaschanlage einer Tankstelle die Leiche eines Mannes gefunden - hingerichtet mit einem Kopfschuss durch die Windschutzscheibe.

Produktion: Bantry Bay



© MG RTL D / Stefan Gregorowius © MG RTL D / Stefan Gregorowius "Darf er das? - Die Chris Tall Show"

Samstag, 23:20 Uhr, RTL

Chris Tall bekommt eine neue Show - und in der dreht sich alles um seine Sicht auf die Welt und Talls berühmte Frage "Darf er das?". Der Comedian begrüßt in der Sendung prominente Gäste, schickt junge Comedians auf die Straße und präsentiert Stand-Ups verschiedener Künstler. Zudem sind Studioaktionen mit den Gästen geplant. "Ich bleibe meinen Kernthemen treu: Generation, Integration und bodenloser Unsinn", sagt er selbst.

Produktion: Constantin Entertainment



© kabel eins © kabel eins "Urlaub für Anfänger - Unsere erste Auslandsreise"

Donnerstag, 20:15 Uhr, kabel eins

kabel eins schickt Urlaubsanfänger, die ihr Heimatland noch nie verlassen haben, zum ersten Mal ins Ausland. Dafür müssen sich die Reise-Neulinge außerhalb ihrer Komfort-Zone dem großen Unbekannten stellen. Bei dem ersten Auslandstrip ihres Lebens lernen sie fremde Kulturen kennen und kämpfen mit unerwarteten Herausforderungen wie dem Check-in am Flughafen, der Kommunikation in einer fremden Sprache und ungewöhnlichen Esskulturen.

Produktion: UFA Show & Factual





© CBS © CBS "Instinct"

Donnerstag, 20:15 Uhr, kabel eins



In "Instinct" spielt Alan Cumming den elitären Profiler Dr. Dylan Reinhart. Als Ex-CIA-Mann fürs Grobe hat er es sich seit Jahren mit seinem liebevollen Mann und einer einträglichen Uni-Professur in New York gemütlich gemacht. Doch dann benutzt ein irrer Killer ein von ihm verfasstes Buch als Inspiration für eine Mordreihe - und so entscheidet er sich, mit der Polizistin Lizzie Needham (Bojana Novakovic) auf Spurensuche zu gehen.

Produktion: 34 Films u.a.



© BR/Felix Löchner © BR/Felix Löchner

Dienstag, 22:30 Uhr, BR Fernsehen

Der BR gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Bayerischen Staatsoper. Präsentiert wird der gesamte Kosmos der Oper, zu dem rund 800 Festangestellte und 400 freie Mitarbeiter aus 47 Nationen zählen. Sie prägen diese große "Familie" im Orchestergraben, hinter den Kulissen und in den unterschiedlichsten Opernwerkstätten mit. Denn Oper ist nicht nur Musik, hinter jeder Oper steckt eine enorme kreative Schaffenskraft.

Produktion: Kick Film

