DWDL-Rundfunkrat: Ärzte, Clans und Männerträume

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Mit "The Good Doctor" kommt in der neuen Fernsehwoche der erfolgreichste US-Drama-Neustart der vorigen Saison zu Vox. Daneben feiert das ZDF den 80. Geburtstag von Christiane Hörbiger und bei TNT Serie kehrt "4 Blocks" zurück.



07.10.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 07.10.2018 - 20:15 Uhr



© TNT Serie

Donnerstag, 21:00 Uhr, TNT Serie

Die zweite Staffel der Dramaserie spielt ein Jahr nach dem dramatischen Showdown mit den Cthulhu. Für die Hamadys hat sich seither viel verändert: Abbas (Veysel Gelin) steht wegen Mordes vor Gericht, Amara (Almila Bagriacik) hat mit Latif (Massiv) einen Neuanfang gewagt und Toni (Kida Khodr Ramadan) kann endlich wie erhofft ins Immobiliengeschäft einsteigen. Doch seine Versuche, den Einfluss der Familie auszubauen, bringen nicht nur seine Ehe in Gefahr, denn die mächtigen al-Saafis geben die Kontrolle über Berlin nicht kampflos auf.

Produktion: Wiedemann & Berg Television



© NDR/Georges Pauly

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Sonja Brunner arbeitet als JVA-Beamtin in einem Gefängnis. Nach einem Zwischenfall mit dem Gefangenen Michael Zeuner, der sie bei einem Ausbruchsversuch als Geisel genommen hatte, wechselt Brunner in eine andere JVA - sie verdrängt das Erlebte und arbeitet weiter. Zunächst läuft auch alles gut, doch der finanzielle Druck zu Hause steigt. Der Insasse Walter nutzt Sonja Brunners Naivität aus und lässt sie für Geld kleine Dienste verrichten. Eines Tages wird ausgerechnet Zeuner an Sonjas neue Arbeitsstätte verlegt.

Produktion: Filmpool Fiction



© ZDF/Hubert Mican

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Zum 80. Geburtstag von Christiane Hörbiger zeigt das ZDF einen Film mit ihr in Erstausstrahlung: Madeleine Montana (Hörbiger) lebt in ihrer selbst erschaffenen Welt und in der Imagination, immer noch eine berühmte Bestseller-Autorin zu sein. Die tabulose Zynikerin führt eine scharfe Zunge gegen alle und jeden – auch gegen ihren eigenen Sohn Oliver (Florian Teichtmeister). Als ein Serienmörder Wien in Angst und Schrecken versetzt, stellt sich heraus, dass die Verbrechen erfundene Szenarien aus Madeleines Büchern nachstellen.

Produktion: Mona Film



© DMAX/Tilman Schenk © DMAX/Tilman Schenk "Männer(t)räume"

Mittwoch, 20:15 Uhr, DMAX

Was Metallbauer Hasso und Schreiner Max bauen, ist alles andere als Ware von der Stange: Mit viel Leidenschaft, Geschick und Kreativität erfüllt das Handwerker-Duo die individuellen Wünsche der Hausherren. Ganz "normale" Zimmer werden in regelrechte Refugien für echte Kerle verwandelt, ausgestattet mit allem, was das Männerherz begehrt: Vom Wohnzimmertisch aus Stoßdämpfern bis hin zum Partyraum im Industrial Style gibt es nichts, was das "Männer(t)räume"-Team nicht bauen könnte - so verspricht es zumindest DMAX.

Produktion: KG Media



© ABC © ABC "The Good Doctor"

Mittwoch, 20:15 Uhr, Vox

"The Good Doctor" war der erfolgreichste Drama-Neustart der vergangenen Saison im US-Fernsehen, jetz zeigt Vox die Free-TV der Serie, hinter der "Dr. House"-Schöpfer David Shore steht. geht es um den hochbegabten und autistischen Arzt Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), er besitzt neben einem enormen medizinischen Wissen auch diagnostischen Scharfsinn. Doch so leicht ihm komplexe medizinische Diagnosen fallen, so viel Mühe bereitet ihm soziale Interaktion. Besonders sein Mentor Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff), der Shaun schon seit seiner Jugend kennt, glaubt an den jungen Mann.

Produktion: Sony Pictures Television u.a.



