DWDL-Rundfunkrat: Aufbrüche, Prism, "House of Cards"

Das ZDF zeigt ein Gesellschaftsdrama über die Frauenbewegung, Reinhold Beckmann begleitet Christian Lindner und Jan Böhmermann moderiert "Lass dich überwachen". Und dann startet auch noch "House of Cards" in die finale Staffel. Der TV-Ausblick...



28.10.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 28.10.2018 - 20:15 Uhr



Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Erika (Anna Schudt) ist verzweifelt, als der Arzt feststellt, dass sie erneut schwanger ist. Drei Kinder und die Arbeit in dem Familienbetrieb von Ehemann Kurt (Christian Erdmann) bringen die Metzgersfrau jetzt schon an ihre Grenzen. In ihrer Not reist Erika unter dem Vorwand, ihre Schwester Charlotte (Alwara Höfels) zu besuchen, nach Köln. Dort lässt sie illegal abtreiben. Doch bei dem Eingriff kommt es zu Komplikationen, und Erika kann nur durch eine Not-OP gerettet werden. Als Kurt von der Abtreibung erfährt, gerät die Ehe in eine ernsthafte Krise.

Produktion: Relevant-Film



© ZDF/Joseph Strauch

Freitag, 23:00 Uhr, ZDF

In der Show mit Böhmermann werden die ahnungslosen Studio-Zuschauer zu den eigentlichen Stars der Sendung. Ob Facebook-Profile, Instagram-Accounts oder längst vergessene Internet-Jugendsünden: Die Redaktion scannt im Vorfeld der Show von jedem Zuschauer die Social-Media-Aktivitäten und fördert alle Peinlichkeiten zutage, um daraus ganz eigene Überraschungen zu entwickeln.

Produktion: btf



© Netflix

Freitag, 22:00 Uhr, Sky Atlantic HD

Frank ist nicht zurück - doch dafür steht nun endgültig Claire Underwood (Robin Wright) im Mittelpunkt. In der letzten Staffel bekommt sie es mit Annette (Diane Lane) und Bill Shepherd (Greg Kinnear) zu tun. Die drei verbindet eine komplizierte Vergangenheit. Doch das Geschwisterpaar Shepherd gehört zu einer und vermögenden Washingtoner Dynastie, das hinter den Kulissen politische Fäden zieht und regen Einfluss nimmt. Darüber hinaus hat Annettes Sohn Duncan (Cody Fern) große Ambitionen zur nächsten Generation der einflussreichen Politiker in Washington zu gehören.

Produktion: Media Rights Capital u.a.



© NDR

Montag, 22:45 Uhr, Das Erste

In ihrer Dokumentation haben Reinhold Beckmann und Ulrich Stein die FDP seit dem Wahlkampf 2017 über ein Jahr lang begleitet: Sie waren in der Wahlnacht dabei, als Christian Lindner und Wolfgang Kubicki bei einer Siegesfeier in einer Berliner Hotelbar auf den Triumph anstießen, sprachen mit Lindner unmittelbar nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen und begleiteten ihn in seine Heimatstadt Wermelskirchen, um mehr über seine Jugendjahre und ihre Bedeutung für seine politische Karriere zu erfahren.

Produktion: beckground tv



© Sat.1/Guido Engels

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Paul Panzer und Martin Rütter verbünden sich in "Big Blöff" gegen Bülent Ceylan und Chris Tall. Beide Teams präsentieren Behauptungen - wahr oder frei erfunden. Im Kreuzverhör wird dem Gegner eine Minute lang auf den Zahn gefühlt. Die Studio-Zuschauer dürfen dann entscheiden, ob der Gegner die Wahrheit sagt oder blöfft. Für jede richtige Stimme fließen 100 Euro in den eigenen Geldtopf. Am Ende gewinnt der Publikumsblock, der die höhere Summe erspielt hat, und erhält das Geld. Die Moderation übernimmt Janine Kunze.

Produktion: Constantin Entertainment

