DWDL-Rundfunkrat: Tänzer, Tiere und Jan Böhmermann

Kurz vor Weihnachten versucht sich ProSieben mit "Masters of Dance" an einer neuen Tanzshow und auch bei RTL geht noch ein neues Format an den Start. Sat.1 feiert "Unser allerschönstes Weihnachten" und auch Jan Böhmermann mag's festlich.



Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben

In der neuen ProSieben-Show treten Tanz-Talente in unterschiedlichen Stilen und im direkten Vergleich gegeneinander an. Das Ziel: Mindestens einen der vier Dance Master von sich überzeugen und in seine Company einziehen. Wer überzeugt Choreografin Nikeata Thompson, YouTube-Megastar Julien Bam, Flying Steps-Chef Vartan Bassil oder Weltmeister-Tanztrainer Dirk Heidemann und schafft es in ihre Crew?

Produktion: Tresor TV



Freitag, 23:15 Uhr, ZDF

In einer halben Stunde das erleben, was Weihnachten so kompliziert, so unvergleichlich und so komisch macht - so verspricht es jedenfalls das ZDF. Während wir in "Böhmermanns perfekte Weihnachten" die Menschen beim Kampf um den perfekten Moment beobachten, ihnen beim Scheitern zusehen, dürfen wir uns selbst fragen: Warum machen wir uns gerade an Weihnachten immer so einen Stress?

Produktion: btf



Dienstag, 22:15 Uhr, Vox

Vox schickt erneut Prominente in die Schule: Bevor Dagi Bee an der Reihe ist, begibt sich zunächst "Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen sich auf eine ungewohnte Mission an ein Gymnasium in Königswinter. Als Vertretungslehrer bringt er dabei seine ganze Erfahrung mit, um die Schülerinnen und Schüler fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. Was können sie von jemandem lernen, der von sich selbst sagt: "Schule und ich - eine schwierige Kombination"?

Produktion: Norddeich TV



Montag bis Freitag, 19:00 Uhr, Sat.1

Montag bis Freitag, 19:00 Uhr, Sat.1

Fünf Familien, repräsentiert durch zwei Mitglieder, treten abwechselnd von Montag bis Freitag gegeneinander an und zeigen, wie sie Weihnachten feiern - kommentiert werden sie dabei von Enie van de Meiklokjes. Anschließend bewerten sich die Teilnehmer in den drei Kategorien Weihnachtsdekoration, Weihnachtsessen und Weihnachtsstimmung. Am Ende der Woche wird der Gewinner nach Punkten ermittelt und erhält 5.000 Euro.

Produktion: ITV Studios Germany





Mittwoch, 20:15 Uhr, RTL

An den Vorzügen von Hund und Katze scheiden sich die Geister. Jetzt treten Hundeprofi Martin Rütter und Katzenfan Mirja Boes zu einem tierischen Duell an, um das Studio-Publikum zu überzeugen, welche Art das bessere Haustier ist. Moderiert wird die neue Primetime-Show von Ruth Moschner, die als neutrale Instanz die Spielrunden erklärt und kommentiert.

Produktion: Mina TV

