Der im Jahr 2012 ins Leben gerufene Deutsche Schauspielpreis wird am heutigen Abend bereits zum zehnten Mal verliehen. Hinter dem Preis steht der Bundesverband Schauspiel - und während die Nominierten von einer Jury ausgewählt werden, können über die Preisträger in den acht regulären Kategorien schließlich alle Mitglieder des BFFS abstimmen - eine Preis unter Kolleginnen und Kollegen gewissermaßen, der den "besonderen Blickwinkel der Schauspieler und ihre Kennerschaft" widerspiegeln soll. Wie auch in den vergangenen Jahren können Sie die Ankunft am blauen Teppich (ab etwa 18:30 Uhr) sowie die Verleihung am Abend (voraussichtlich ab etwa 19:30 Uhr) im Livestream an dieser Stelle auf DWDL.de verfolgen.

Während in acht Kategorien die Nominierten noch der Bekanntgabe entgegenfiebern, stehen einige Preisträger stehen schon fest: Der Ensemble-Preis geht an die Casterinnen und das Ensemble der funk-Serie "Druck", der Synchronpreis "Die Stimme" wird an Nicola Devico Mamone verliehen. Den Ehrenpreis fürs Lebenswert erhält Cornelia Froboess, den "Ehrenpreis Inspiration" die Initiatorinnen und Initiatoren des Manifests, der Kampagne und des Netzwerks #ActOut (Karin Hanczewski und Godehard Giese) und die Initiative Queer Media Society (Kai Pieck). Der Fairnesspreis von BFFS und ver.di FilmUnion geht an den Kurzfilm "Das beste Orchester der Welt" von Henning Backhaus, den Therese-Giehse-Preis erhält Klaus Pohl für das von ihm geschriebene und gelesene Hörbuch "Sein oder Nichtsein. Erinnerungen an Peter Zadeks legendäre Hamlet-Inszenierung".

Übersicht über die Nominierungen:

Schauspielerin in einer Nebenrolle

Laura Tonke – „Polizeiruf 110: Der Verurteilte“

Lena Stolze – „Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes“

Barbara Krzoska – „Windstill“

Schauspieler in einer Nebenrolle

Mirco Kreibich – „Das Geheimnis des Totenwaldes“

Tristan Seith – „Die Getriebenen“

Bernd Hölscher – „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“

Schauspielerin in einer Hauptrolle

Petra Schmidt-Schaller – „Die Toten von Marnow“

Maria Hofstätter – „Fuchs im Bau “

Luise Heyer – „Polizeiruf 110: Sabine“

Schauspieler in einer Hauptrolle

Eugene Boateng – „Borga“

Matthias Brandt – „Das Geheimnis des Totenwaldes“

Jens Harzer – „Ruhe! Hier stirbt Lothar“

Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle

Claudia Rieschel – „Merz gegen Merz“ (Staffel 2)

Katrin Wichmann – „Sörensen hat Angst“

Gaby Dohm – „Tanze Tango mit mir“

Schauspieler in einer komödiantischen Rolle

Serkan Kaya – „KBV – Keine besonderen Vorkommnisse“

Michael A. Grimm – „Tanze Tango mit mir“

Guido Renner – „Merz gegen Merz“ (Staffel 2)

Nachwuchs

Mohammad Eliraqui – „Ein nasser Hund“

Hannah Schiller – „Tatort: Parasomnia“

Tonio Schneider – „Und morgen die ganze Welt“

Lea Drinda – „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“

Starker Auftritt