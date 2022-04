© SWR/Yves Kortum

Aus Anlass seines 80. Geburtstags trifft Frank Elstner auf sieben prominente Köpfe, die auf unterschiedlichste Weise mit ihm verbunden sind. Kolleginnen und Kollegen, Freunde, Gäste und Weggefährten, die für spontane Wiedersehensfreude, intime Momente und ehrlichen Austausch sorgen. Gemeinsam sprechen sie über das bewegte Leben des Fernsehpioniers und wecken Erinnerungen an gemeinsame Momente aus über fünf Jahrzehnten deutscher Mediengeschichte. Mit dabei sind Jan Böhmermann, Anke Engelke, Jean-Claude Juncker, Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Michelle Hunziker.

© RTL / Pep Bonet

990: Der ehemalige Autoverkäufer Matthias "Matti" Adler (Henning Baum) hat einen Traum - einen eigenen Biergarten auf Mallorca. Während er versucht, seine Frau Sylvie von seinen Plänen und vom Auswandern zu überzeugen, kommt ein Geheimnis ans Tageslicht, das alles verändert. Matti setzt alles auf eine Karte und befeuert damit einen Territorialkampf um den Ballermann. Zeitgleich machen Bianca (Pia-Micaela Barucki) und ihre beste Freundin Annet (Kristina Dörfer) auf Mallorca den ersten Urlaub außerhalb der DDR. Berauscht von einem nie erlebten Gefühl der Freiheit, trifft Bianca eine lebensverändernde Entscheidung.

© ZDF/John Downer

Die Reihe zeigt die spannendsten und emotionalsten Geschichten der gleichnamigen BBC-Serie von John Downer. Dem Team des preisgekrönten Filmproduzenten sind dabei atemberaubende Bilder gelungen, die dem Publikum das Gefühl geben, hautnah dabei zu sein. Für den Dreh kam spezielle Technik zum Einsatz, wie etwa elektronisch stabilisierte Kamerasysteme der neuesten Generation, mit denen sich auch in holprigem Gelände aus fahrenden Autos filmen lässt, sowie kleine geräuscharme Drohnen oder ferngesteuerte Roboter. Viele Kameras waren für die Tiere nicht sichtbar, sodass die Filmer den Tieren über lange Zeit folgen und ihnen sehr nahekommen konnten.

© 2019 Disney. All Rights Reserved.

Die Eiskönigin Elsa tritt mit ihren Freunden eine abenteuerliche Reise an: Es scheint endlich Ruhe in Arendelle eingekehrt zu sein - bis der Klang einer mysteriösen Stimme Elsa in Unruhe versetzt. Um Antworten auf ihre Fragen zu bekommen, beschließt sie, zum sagenumwobenen Zauberwald zu fahren, vor dem ihr Vater sie einst warnte. Doch sie bricht nicht alleine auf, sondern wird von Anna, Olaf, Kristoff und Sven begleitet.

© HR/NDR/Riverside Entertainment GmbH

Evren Gezer präsentiert Fakten aus dem Netz, die drei prominente Kandidatinnen und Kandidaten auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen müssen. Mit dabei sind Atze Schröder, Meltem Kaptan und Wigald Boning, die in jeder Folge von einem weiteren prominenten Gast unterstützt werden. In den ersten sechs Ausgaben handelt es sich um Jürgen Vogel, Michael Kessler, Marijke Amado, Kaya Yanar, Paul Panzer und Lisa Feller.

© HR/Degeto/Bettina Mueller

Mitten in der Nacht alarmiert ein junges Paar die Polizei. In einem Waldstück am Frankfurter Stadtrand haben die beiden eine Frauenleiche entdeckt. Doch als die Hauptkommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) dort eintreffen, ist die Leiche verschwunden. In der Nähe des vermuteten Tatorts wurde ein Auto beobachtet, das auf Maria Gombrecht (Victoria Trauttmansdorff) zugelassen ist. Zwar ist auch das Auto verschwunden, doch deuten massive Blutspuren darauf hin, dass Maria einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

© Sat.1/Claudius Pflug

Im Osterspezial treten sechs prominente Hobbybäckerinnen und -bäcker in Dreier-Teams gegeneinander an. Das erste Team besteht aus Marijke Amado, Julius Brink und Franziska Knuppe, das zweite aus Ross Antony, Stefanie Hertel und Pascal Hens. Teamwork ist also gefragt, denn beim Osterspezial werden die Jury-Punkte im Team vergeben. Die Promis erstellen gemeinsam eine prächtige Ostertafel, auf der sie die Gebäcke mit allen drei Aufgaben präsentieren. Das Sieger:innentrio bekommt 10.000 Euro für einen guten Zweck.