Dass das Vox-Publikum ein Faible für Erfinder-Formate und Detlef Steves hat, ist unbestritten. Seit Jahren sind die "Höhle der Löwen" und der einst als Hobbygärtner bekannt gewordene Reality-Star Garanten für gute Quoten. Da liegt es fast nahe, beides miteinander zu verbinden. Und so startet an diesem Sonntag bei Vox ein neues Format mit dem Titel "Genial gedacht?! Der Tüftlercheck". Das basiert eigentlich auf einem englischen Lizenzformat namens "The Customer is Always Right", wurde jedoch für den deutschen Markt "stark modifiziert", wie Sven Steffensmeier, Executive Director bei der Produktionsfirma EndemolShine Germany, sagt.

© Steffen Z. Wolff Sven Steffensmeier

"Was uns vom Originalformat unterscheidet, ist der witzigere und unterhaltende Charakter, der durch die Minireportagen unserer Moderation in Form von Besuchen bei den Erfinderinnen und Erfindern unterstützt wird", sagt Barbara Krings, die als Executive Producer bei EndemolShine Germany, an der Umsetzung beteiligt war. Sie verspricht: "Neben einigen emotionalen Momenten wird im Studio viel gelacht, was vor allem an dem Umgang der Kandidatinnen und Kandidaten untereinander liegt. Sie stehen zwar in Konkurrenz zueinander, der Umgang ist aber dennoch sehr kollegial."

Doch braucht es tatsächlich noch ein Erfinderformat, wo es bei Vox mit der "Höhle der Löwen" schon den Platzhirschen in diesem Segment gibt? Krings verweist darauf, dass der Fokus bei "Genial gedacht?!" stärker auf den Personen und ihrem Weg liegt - "von der Entstehung der Idee über die Entwicklung bis hin zur Bewertung der einzelnen Produkte", wie sie sagt. Es geht etwa darum, welchen Herausforderungen sich die Erfinderinnen und Erfinder stellen mussten und wie sie mit Rückschlägen umgegangen sind. "Wir zeigen sie als Menschen und nicht als Verkäufer."

© Steffen Z. Wolff Barbara Krings

Auf die Bandbreite habe man schon beim Casting geachtet, erzählt die Produzentin. "Auch wenn wir leider keine Geschlechterparität erreicht haben, können wir immerhin alle Altersklassen abdecken und sowohl Mitte 20-jährige als auch 80-jährige Erfinderinnen und Erfinder präsentieren", sagt sie. Dabei half auch die Expertise aus einem anderen Format, das EndemolShine seit Jahren erfolgreich für Vox produziert: "Das Casting der Tester-Haushalte folgte den Ansprüchen und Kriterien des Castings unseres Formats 'Hot oder Schrott – die Allestester", so Krings. "Die Leute sind neugierig auf die Erfindungen, sehr engagiert in den Tests und sehr unterhaltsam."

Bleibt die Frage, wie Detlef Steves - ebenfalls bekannt aus "Hot oder Schrott" - in seiner neuen Rolle zurechtkommen wird. In "Genial gedacht?!" tritt er nun erstmals als Reporter und Moderator in Erscheinung. Barbara Krings ist mit dem Ergebnis zufrieden. Im Duo mit Anni Dünkelmann harmoniere Steves "auf Anhieb perfekt". Das Publikum wird sich ab Sonntag davon überzeugen können.

"Genial gedacht?! Der Tüftlercheck", sonntags um 19:10 Uhr bei Vox