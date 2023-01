Inhalte

RTL Deutschland hat eine alte Diskussion neu entfacht: Wie vor wenigen Tagen begann wurde, wollen die Kölner den Erfolg ihrer linearen Fernsehprogramme ab sofort an der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bemessen. Ein Grund dafür ist neben einer veränderten Fernsehnutzung, die sich nicht zuletzt in jüngeren Zielgruppen immer mehr in Richtung Streaming verlagert, besonders der demografische Wandel. Im Jahr 2022 bildeten die 14- bis 49-Jährigen kaum noch mehr als ein Fünftel des gesamten Publikums ab. Erweitert man die Zielgruppe um zehn Jahre bis 59, würde sich der Anteil nahezu verdoppeln. Heute erklärt Stephan Schmitter, Programmgeschäftsführer von RTL Deutschland, gegenüber DWDL.de: "Es gibt aus demografischer Sicht gar keine Alternative."

Sat.1 hat überraschend ein Comeback von "Die perfekte Minute" angekündigt. Noch überraschender ist allerdings, dass Ulla Kock am Brink die Moderation der Spielshow übernehmen wird - so wie schon zwischen 2010 und 2012, als die Sendung schöne Erfolge feierte. Danach hatte noch Thore Schölermann zwei Staffeln moderiert, allerdings mit deutlich schwächeren Quoten. Die neuen Folgen werden von Banijay Productions Germany produziert und sollen - anders als damals - nicht in der Primetime, sondern im Vorabendprogramm ausgestrahlt werden. Dass Ulla Kock am Brink nun ihr Sat.1-Comeback feiert, ist erstaunlich, schließlich hatte sie erst im Herbst die Moderation der Neuauflage der "100.000 Mark Show" bei RTL übernommen. Davon stehen noch zwei Folgen aus. Wann diese den Weg ins Programm finden werden, ist bislang nicht bekannt.

Für Verwunderung sorgt zu Jahresbeginn auch der Blick ins Streaming-Angebot von Peackock, dem internationalen Streamingdienst von NBCUniversal. Seit dem 1. Januar sind die meisten Peacock-Inhalte bei Sky verschwunden. Dazu gehören zahlreiche fiktionale Peacock-Serien - etwa "The Girl in the Woods", "MacGruber", "Joe vs. Carole", "Bel-Air" und "The Resort", obendrein auch "Saved by the Bell", "Rutherford Falls" und "Girls5eva". Von den zum Start angekündigten Filmen, etwa "Out of Sight", "Snow White and the Huntsman", "Van Helsing" oder "American Pie 2" fehlt mittlerweile ebenso jede Spur wie vom NBCU-Serienkatalog, der unter anderem "Monk", "30 Rock", "The Office", "Heroes", "Dr. House", "Psych" oder das "Chicago"-Franchise umfasst. Nicht unwahrscheinlich, dass NBCU diese Inhalte künftig Wettbewerbern anbietet und für eine Lizensierung dann Geld einnimmt. Im Kern besteht Peacock jetzt noch aus US-Reality und True Crime - und selbst hier kann von einem großen Angebot nicht die Rede sein. "Sky orientiert sich ständig an den Wünschen seiner Kunden und passt sein Content-Portfolio kontinuierlich an", heißt es in einem Statement des Senders lapidar.

TV-Quoten

Abseits davon war das Publikum an den ersten Tagen des Jahres wieder vornehmlich im Krimi-Fieber: Der Neujahrs-"Tatort" setzte sich mit 8,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich gegen das "Traumschiff" durch, das mit 5,51 Millionen Fans deutlich schwächer abschnitt als in den vergangenen beiden Jahren. Starke Quoten gab's einen Tag später schließlich für den Zweiteiler "Die Frau im Meer", der im ZDF zum Auftakt fast sieben Millionen Menschen unterhielt. "Marie Brand und die Ehrenfrauen" knackte im Laufe der ersten Woche zudem noch einmal die Acht-Millionen-Marke. Nur Sat.1 fiel mit seinem neuen französischen Krimi "Biarritz - Mord am Meer" durch.

Im Show-Bereich dominierte vor allem Günther Jauch die ersten Tage des neuen Jahres: Dessen "3-Millionen-Euro-Woche" bei "Wer wird Millionär?" sorgte für bis zu 18,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Aber auch "Die besten Comedians Deutschlands" erwiesen sich in Sat.1 mit 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen als schöner Erfolg.

Und sonst?

Das Philoshophie-Magazin "Hohe Luft" wird nach zwölf Jahren eingestellt, Sat.1 hat eine Fortsetzung von "Geh aufs Ganze" angekündigt und "Galileo" erhält einen neuen Sonntags-Ableger, der noch in diesem Monat startet. Bestätigt wurden darüber hinaus das TV-Comeback von Boris Becker bei Eurosport und der Sendetermin der ZDF-Eventserie "Der Schwarm".

