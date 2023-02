Würde es sich nicht um miese Betrügereien handeln, könnte man meinen: Schön, dass sich manche Dinge nicht ändern. Im kommenden Jahr würde das einst von Eduard Zimmermann erfundene Format "Vorsicht Falle" 60 – sollte es dann eine neue Staffel geben. Denn die 2018 erfolgte ZDF-Neuauflage wurde nach 2021 nicht mehr fortgesetzt. Die Idee, mit einem Fernsehformat Betrugsprävention zu betreiben, hatte nun auch RTL. Am Donnerstag läuft eine erste Live-Sendung zur besten Sendezeit, eine Fortsetzung im März ist ebenfalls schon terminiert. "Wir werden mit 'Achtung Verbrechen!' versuchen, die Berichterstattung über das Thema Kriminalität im TV weiterzuentwickeln, legen dabei einen sehr deutlichen Fokus auf Prävention", sagt Dieter Könnes, der den Neustart moderieren wird, im Gespräch mit DWDL.de und verweist zugleich auf zwei Punkte, die den wesentlichen Unterschied zu schon bestehenden Präventionsformaten im deutschen TV ausmachen würden.

WDR-Ende früher als zunächst gedacht

Lange zögern musste Dieter Könnes offensichtlich nicht, um seinem neuen Arbeitgeber zuzusagen. "Einwandfrei gelaufen" sei der Abschied beim Westdeutschen Rundfunk, bewertet er den Schritt in der Rückschau. Seine letzte Sendung im Dritten Programm kam aber etwas früher als zunächst geplant. Nicht zum Jahresende 2022, sondern bereits im Oktober stand er letztmals für die "Servicezeit" vor der Kamera. "Ich habe gemerkt, dass ich beides auf Dauer nicht machen kann. 'stern TV am Sonntag' ist schon ein Brett. Wir haben jeweils drei Themen, teilweise zwölf oder gar noch mehr Gäste. Da bedarf es intensiver Vorbereitung."



Die Zeit für "stern TV am Sonntag" ist zudem nötig, weil auch konzeptionell ständig an der Live-Sendung gearbeitet werde. "Im vergangenen Jahr haben wir etwa schon gesehen, dass eigene Themen wie etwa der Burger-King-Skandal ganz besonders gut funktioniert haben." Auch die Debatte um den Song "Layla" sei auf Interesse gestoßen. "Wir wollen auch weiterhin kontrovers diskutieren und zwar mit den Menschen, die betroffen sind. Wir sprechen mit den Personen, nicht über sie", betont der selbst ernannte Yann Sommer von RTL.

