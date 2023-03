© WDR/Annika Fußwinkel

Und auch davon, dass die geburtenstarken Jahgänge demnächst in Rente gehen. Das betrifft Positionen abseits des Mikros insbesondere, aber auch Radiostars, die seit Jahren zu hören sind. Beispiele? Arno Müller, seit Anfang der 90er Morningshow-Host bei 104.6 RTL ist Anfang 60, Sascha Zeus Mitte 60, Michael Wirbitzky und Wolfgang Leikermoser sind beide Ende 50. Auch wenn baldige Abschiede noch nicht zu befürchten sind, die Radiohelden der vergangenen Jahrzehnte werden nicht jünger. Die Suche nach den Radiostars von morgen, sie ist in vollem Gange.

© ffn Jan Zerbst

© Radio PSR Torsten Birenheide

© WDR/Annika Fußwinkel

Generation TikTok

Das Finden von neuen Radiotalenten, zumindest in der Theorie ist es heutzutage leichter. "Junge Menschen können heute schon selbst senden – etwa auf TikTok, wo man sehen kann, wie jemand performt", weiß Valerie Weber. "Die Schwierigkeit ist dann, dass diese TikToker sich auf ihren Kanälen schon selbst monetarisieren. Ihnen dann zu sagen, dass sie auch im Radio arbeiten können, um ihren eigenen Markenwert zu steigern, ist nicht immer einfach", berichtet die Programmmacherin. Denn oftmals würden Social-Media-Influencerinnen und -Influencer erwarten, direkt bei den Kunden, die in der Stunde den Sender buchen, mitverdienen.



Daher wirbt Weber für gänzlich neue Modelle – und hat selbst eins parat. "Die Zusammenarbeit von Big FM und Lukas Podolski ist ein Beispiel", sagt sie. Es könne ein Weg sein, dass ein solcher Influencer-Star, "wenn er denn zum Markenkern passt, auch mal Sendeschienen auf einem Sender übernimmt. Wahrscheinlich werden wir irgendwann auch Moderatoren nicht mehr für fünf Jahre haben. Eher beflügeln sich Marken für zwei oder drei Jahre – und dann geht man wieder auseinander", glaubt sie.





Im Gegensatz zu Social-Media-Kanälen wie TikTok lenkt nichts Visuelles vom eigentlichen Geschehen ab. Schiwa Schlei über die Vorteile des Radio



Dabei würde Radio, glaubt Schlei, sich deutlich von Social Media abheben. "Es ist auf der einen Seite das Reduzierte: Im Gegensatz zu Social-Media-Kanälen wie TikTok lenkt nichts Visuelles vom eigentlichen Geschehen ab. Es zählen nur die Stimme und der Augenblick. Womit wir beim zweiten Aspekt wären, der Kreative nach wie vor am Radio fasziniert: Es ist das zeitgleiche Live-Erlebnis. Das Wissen, dass ihnen, ihrem Beitrag oder ihrer Pointe live und vor allem zeitgleich mehrere Millionen Menschen zuhören, das sekündliche Feedback, das sie erleben, belegt es. Natürlich kann man auch auf TikTok solche Reichweiten erzielen, allerdings selten zeitgleich."

© NDR/Hendrik Lüders Melanie Lidsba

Wir arbeiten mit Kolleg*innen, die gute Themen finden, weil sie zuhören und fragen. Deshalb ist zum Beispiel Community Management im Messenger der N-JOY App für all unsere Moderator*innen Pflicht. Wir generieren viele Themen aus der Kommunikation mit unseren Nutzer*innen." Wie bei N-Joy gearbeitet werde, könne auch am Beispiel der im vergangene Jahr neu aufgesetzten Morningshow gesehen werden. "Sie war zu Beginn nicht fertig durchkonzipiert. Unser Moderationsteam Martina und Greg haben das in einer Art Werkstatt on air mit dem Publikum gemacht: Ideen vorgestellt, ausprobiert, Feedback eingeholt, verändert, gescheitert, verworfen etc. Das gemeinsame Gestalten durch direktere Kommunikation ist eine Entwicklung, die uns tolle Möglichkeiten bietet." N-Joy als öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber hätte in den vergangenen zwei Jahren keine Probleme gehabt, Stellen zu besetzen – auch Initiativbewerbungen gebe es immer wieder. "Die Menschen, die sich bei uns bewerben, sind meistens zwischen Anfang 20 und Mitte 30" – und es gehe fast ausschließlich um Moderation und Nachrichten, "also klassische Radiojobs".

Unsere Themenwoche Radio Mitte kommender Woche werden die neuen Radio-Quoten veröffentlicht. Für Radioverantwortliche sind die Zahlen entweder Bestätigung oder Anlass für Veränderungen. In Zeiten, in denen Radio immer neue digitale Konkurrenz bekommt, stellen sich der Gattung zahlreiche Fragen. Wie muss mein Programmmix aussehen? Funktionieren die über Jahre verwendeten Major Promos noch? Wo finde ich Nachwuchs für's Team und nicht zuletzt: Wie sicher sind bisherige Finanzierungsmodelle? Über all diese Fragen hat DWDL.de mit Entscheidern quer durch die Republik gesprochen. Die Antworten: Diese Woche in unserer Themenwoche.

Solche Bewerbungen sehnt auch Valerie Weber bei der Audiotainment Südwest herbei. Bei den Nachrichtensprecherinnen und -sprechern seien die Dienstpläne immer wieder nicht besetzt. On Air geschickt würden mittlerweile – "natürlich im Tandem mit einem Erfahrenen" – auch mal Volontäre in ihrer Ausbildung.