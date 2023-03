© Dyn

Ein Anreiz von Fans der Sportarten soll, so sagt es Seifert, der "Move Your Sport"-Deal sein. Wer Dyn bucht kann wählen, welche Sportart er unterstützen möchte. Und dieser Sportart würden dann zehn Prozent des Netto-Abopreises direkt zukommen. Diese Summe soll dann zweckgebunden für Nachwuchsprojekte eingesetzt werden.



Wer Dyn bucht, bekommt alle Sportarten, die Möglichkeit, nur einen Teil davon zu abonnieren, gibt es nicht. Und dennoch wolle Dyn sich in Sachen Ansprache von Sportart zu Sportart unterscheiden. Es wird Submarken geben, etwa Dyn Handball, Dyn Basketball oder Dyn Volleyball – eine für jede Sportart, versehen jeweils mit eigener Farbe und angelegt, wie Seifert es sagte, etwa an amerikanische Vorbilder wie ESPN.

Das Dyn-Media-Netzwerk

Nun sieht, das hat Seifert schon im vergangenen Jahr mehrfach gesagt, die Dyn-Strategie vor, dass es rund um die dort vorhandenen Sportarten auch wochentags, also abseits der Spieltage, eine umfangreiche Berichterstattung geben soll. Exakte Programmdetails sollen erst Ende Mai folgen, dann also, wenn die jetzt noch bei anderen Rechteinhabern laufenden Spielzeiten abgeschlossen sind. Dann will die Dyn-Crew auch verraten, wer ab Sommer moderieren, kommentieren und Expertise liefern soll. Wegen noch bestehender Verträge sei das jetzt noch nicht möglich – anzunehmen also, dass einige bekannte Gesichter ihren Sportarten treu bleiben.

Nicht weniger als "die Berichterstattung der Zukunft" kündigte Seifert abseits der Live-Tage an. Sie werde frei empfangbar und auf Abruf stattfinden. Frei empfangbar ist ein gutes Stichwort. Auch wenn Dyn in erster Linie ein Bezahlangebot ist, gilt es die Sportarten auch vor Bezahlschranken zu positionieren. Schon bekannt war, dass das mit Spielen beim TV-Sender von Bild und in der ARD passieren soll. Dass der Bild-TV-Sender mangels News-Live-Strecken nicht mehr das ist, was er noch vor einigen Monaten war, stört Seifert dabei nicht. "Bild ist eine Komponente in einem umfassenden Konzept." Der Sender würde sonntags etwa ein Handball- und ein Basketball-Spiel nacheinander zeigen und hätte jetzt mit Sportberichten schon eine gewisse Nachfrage. Axel Springer, immerhin Mitgesellschafter, lobte er: "In der Sportberichterstattung hat Springer einiges zu bieten", sagte er und führte aus, wie die "Bild"-Berichterstattung womöglich der Basketball-Nationalmannschaft während der EM zu steigenden Fernseh-Reichweiten verholfen habe. Zum Free-TV-Angebot von Dyn würde zudem auch ein eigener YouTube-Kanal gehören, der neben Highlights mitunter auch Livesport anbieten werde.